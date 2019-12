Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjas szervezetek szerint a mostani nyugdíjszámítási rendszer sem jó.","shortLead":"A nyugdíjas szervezetek szerint a mostani nyugdíjszámítási rendszer sem jó.","id":"20191228_Magasabb_nyugdijert_gyujtenek_alairasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba36411-f746-4cfe-93b3-31d49b349696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191228_Magasabb_nyugdijert_gyujtenek_alairasokat","timestamp":"2019. december. 28. 21:07","title":"Magasabb nyugdíjért gyűjtenek aláírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41ee924-ee2f-4a24-b77a-a7247c78bbaa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fiatal, kordbársonyba csomagolt beat, popos-költői indie, Amerika felé is kacsintgató, de most a KEX életművét feldolgozó prog-rock, érzelmes, kitárulkozós, de derűs intim dalcsokor, és Szintis Lacival súlyosbított dadaista-diszkó. Ezeket az albumokat szerettük idén a hazai felhozatalból.","shortLead":"Fiatal, kordbársonyba csomagolt beat, popos-költői indie, Amerika felé is kacsintgató, de most a KEX életművét...","id":"20191229_Sirni_rohogni_tancolni_valok__itt_vannak_a_kedvenc_magyar_lemezeink","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d41ee924-ee2f-4a24-b77a-a7247c78bbaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9be6432-02e1-4dba-9832-4d89791747cd","keywords":null,"link":"/kultura/20191229_Sirni_rohogni_tancolni_valok__itt_vannak_a_kedvenc_magyar_lemezeink","timestamp":"2019. december. 29. 20:00","title":"Sírni, röhögni, táncolni valók – itt vannak a kedvenc magyar lemezeink 2019-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök hazudik a második világháború kitöréséről, az ebben az összefüggésben Lengyelországról tett kijelentésekkel Vlagyimir Putyin Moszkva jelenlegi problémáit akarja elfedni. Ezt vasárnap kiadott nyilatkozatában Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő írja.","shortLead":"Az orosz elnök hazudik a második világháború kitöréséről, az ebben az összefüggésben Lengyelországról tett...","id":"20191229_A_lengyel_miniszterelnok_szerint_Putyin_tudatosan_hazudik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f5b552-556f-4a36-a29e-4f47e8958b7c","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_A_lengyel_miniszterelnok_szerint_Putyin_tudatosan_hazudik","timestamp":"2019. december. 29. 21:40","title":"A lengyel miniszterelnök szerint Putyin tudatosan hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon egy lakóház gyulladt ki, Vas megyében egy családi ház tetőszerkezete ég.","shortLead":"Miskolcon egy lakóház gyulladt ki, Vas megyében egy családi ház tetőszerkezete ég.","id":"20191229_Ket_ego_hazhoz_riasztottak_a_tuzoltokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b224a192-035d-4c0e-9529-d24fb9e93602","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Ket_ego_hazhoz_riasztottak_a_tuzoltokat","timestamp":"2019. december. 29. 09:00","title":"Két égő házhoz riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fenntarthatóbb anyagokból készült termékek váltják fel a szívószálakat, tányérokat, poharakat, evőeszközöket és italkeverőket.","shortLead":"Fenntarthatóbb anyagokból készült termékek váltják fel a szívószálakat, tányérokat, poharakat, evőeszközöket és...","id":"20191230_ikea_egyszer_hasznalatos_muanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de70b06-1efe-480b-8c4a-3b019387bde3","keywords":null,"link":"/kkv/20191230_ikea_egyszer_hasznalatos_muanyag","timestamp":"2019. december. 30. 11:09","title":"Az IKEA is dobja az egyszer használatos műanyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely csupán az árnyékok alapján képes azt megmondani, hogy mi okozza a változásukat.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely csupán az árnyékok alapján...","id":"20191230_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem_kamera_arnyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da76c9a-c535-4ae1-afc9-525de4f06b39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem_kamera_arnyek","timestamp":"2019. december. 30. 08:03","title":"Egy új algoritmus az árnyékok alapján megmondja, mi történik a videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25306802-3f3e-427b-81ac-a7e9d5b24fc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avangard szuperrakéta Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint nukleáris töltettel is felszerelhető, a hangsebesség több mint hússzorosával repül és nincs védelmi rendszer, amely megállítaná.","shortLead":"Az Avangard szuperrakéta Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint nukleáris töltettel is felszerelhető, a hangsebesség több...","id":"20191229_avangard_nuklearis_toltet_robbanofej_oroszorszag_raketa_vlagyimir_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25306802-3f3e-427b-81ac-a7e9d5b24fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa77157-c8ac-4f22-bdf4-ca76ebffae70","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_avangard_nuklearis_toltet_robbanofej_oroszorszag_raketa_vlagyimir_putyin","timestamp":"2019. december. 29. 13:03","title":"Hadrendbe állt az új orosz csodafegyver, amilyen Putyin szerint senki másnak nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb4e64d-b766-447b-8ca4-7c40142494e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20191229_Facebookon_elozik_a_nagyszabasu_ukrajnai_fogolycseret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bb4e64d-b766-447b-8ca4-7c40142494e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb13b784-c5e8-4093-87d9-8a6db8ba5863","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Facebookon_elozik_a_nagyszabasu_ukrajnai_fogolycseret","timestamp":"2019. december. 29. 12:46","title":"A Facebookon élőzik a nagyszabású ukrajnai fogolycserét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]