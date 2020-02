Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be8c29de-a273-4e8e-8624-cf1e329ff168","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még az utolsó pillanatban is változtatott a kormány a felsőoktatási felvételi feltételein, ezért nagyon oda kell figyelni idén, hogy hová jelentkezzen a diák első helyen, illetve milyen jelentkezési sorrendet alkalmazzon. Sok helyen ugyanis végül nem az elért pontszám, hanem a létszámkeret alapján döntenek majd.\r

","shortLead":"Még az utolsó pillanatban is változtatott a kormány a felsőoktatási felvételi feltételein, ezért nagyon oda kell...","id":"202006__felveteli_elott__emelt_szintu_erettsegi__lemorzsolodas__kiszolgaltatva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be8c29de-a273-4e8e-8624-cf1e329ff168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777df9c1-c1b4-462b-912a-74fcfaede791","keywords":null,"link":"/360/202006__felveteli_elott__emelt_szintu_erettsegi__lemorzsolodas__kiszolgaltatva","timestamp":"2020. február. 07. 13:00","title":"Aki nem vigyáz, könnyen elronthatja az egyetemi jelentkezést a kormány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4bce1f-f612-4b7c-a9d0-e14a9a98ff9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dunaújvárosban találkoztak egymással a megyei jogú városok ellenzéki elöljárói. ","shortLead":"Dunaújvárosban találkoztak egymással a megyei jogú városok ellenzéki elöljárói. ","id":"20200208_Uzentek_a_kormanynak_az_ellenzeki_polgarmesterek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4bce1f-f612-4b7c-a9d0-e14a9a98ff9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6f3441-eeb5-4b1b-85b8-f9af315aaae7","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Uzentek_a_kormanynak_az_ellenzeki_polgarmesterek","timestamp":"2020. február. 08. 14:58","title":"Üzentek a kormánynak az ellenzéki polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Életveszélyes autós manőver, denevérjárás Ausztráliában, róka a brit parlamentben. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Életveszélyes autós manőver, denevérjárás Ausztráliában, róka a brit parlamentben. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20200207_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a86050-3042-4396-951f-0b5bd33736ce","keywords":null,"link":"/360/20200207_Radar360","timestamp":"2020. február. 07. 17:30","title":"Radar360: Haragszanak a kínaiak, padlón a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2096ed3-8500-42c2-b2ad-c6e881f87662","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az egyik leghíresebb filozófus és politikai gondolkodó legújabb írásában megpróbálja összefoglalni, mi történt az elmúlt harminc évben a világpolitikában. Fukuyama szerint van abban valami ironikus, hogy azok az országok fordultak el a liberális demokráciától, amelyek a rendszerváltás után még éltanulónak számítottak.","shortLead":"Az egyik leghíresebb filozófus és politikai gondolkodó legújabb írásában megpróbálja összefoglalni, mi történt...","id":"20200208_fukuyama_magyarorszag_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2096ed3-8500-42c2-b2ad-c6e881f87662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc91e572-848f-41ee-bdd8-bb589db53a44","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_fukuyama_magyarorszag_orban","timestamp":"2020. február. 08. 07:00","title":"Fukuyama: Ironikus, hogy Magyarország az illiberalizmus egyik fellegvára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61cb18ae-fba8-4ff0-b1a8-3de4ab84cab7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Richter Attila bejelentette, hogy vállalja az erkölcsi felelősséget a februári WTA-torna elmaradásáért, és távozik.","shortLead":"Richter Attila bejelentette, hogy vállalja az erkölcsi felelősséget a februári WTA-torna elmaradásáért, és távozik.","id":"20200207_wta_tenisztorna_botrany_magyar_teniszszovetseg_fotitkar_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61cb18ae-fba8-4ff0-b1a8-3de4ab84cab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae4c119-f672-4fee-945a-1a35a0e40b11","keywords":null,"link":"/sport/20200207_wta_tenisztorna_botrany_magyar_teniszszovetseg_fotitkar_lemondas","timestamp":"2020. február. 07. 11:21","title":"Belebukott a WTA-torna körüli botrányba a teniszszövetség főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1f0a9d-7341-473a-bc48-b0c3f3869d23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arról nem is beszélve, hogy a Ford GT mostantól csupasz szénszálas karosszériával is megvásárolható. ","shortLead":"Arról nem is beszélve, hogy a Ford GT mostantól csupasz szénszálas karosszériával is megvásárolható. ","id":"20200207_Erosebb_es_hangosabb_is_lett_a_frissitett_Ford_GT","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd1f0a9d-7341-473a-bc48-b0c3f3869d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f438dbc-3d30-4bac-a2b9-dc8e536b4167","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_Erosebb_es_hangosabb_is_lett_a_frissitett_Ford_GT","timestamp":"2020. február. 07. 13:20","title":"Erősebb és hangosabb lett a Ford 150 milliós szupersportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d43b4a2-58d1-4653-9b54-9126933af281","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A HVG publicistája szerint lehet tiltakozni az új Nemzeti alaptanterv ellen, de fontosabb lenne, hogy készüljenek olyan segédanyagok a diákoknak, amelyekkel túlélhetik azokat az éveket, amíg ez a rendszer van hatalmon. ","shortLead":"A HVG publicistája szerint lehet tiltakozni az új Nemzeti alaptanterv ellen, de fontosabb lenne, hogy készüljenek olyan...","id":"202006_a_koszivu_orszag_fiai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d43b4a2-58d1-4653-9b54-9126933af281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c386941-a5b4-423d-9ede-b0557c489368","keywords":null,"link":"/360/202006_a_koszivu_orszag_fiai","timestamp":"2020. február. 07. 11:00","title":"Tóta W.: A kőszívű ország fiai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2498f0b3-a147-454d-b347-801f4386e009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Veszélyeztették az utasokat, a tűzbe keveredett egy Airbus – állítja az orosz védelmi tárca.","shortLead":"Veszélyeztették az utasokat, a tűzbe keveredett egy Airbus – állítja az orosz védelmi tárca.","id":"20200207_Az_oroszok_szerint_utasszallito_moge_bujva_bombazott_az_izraeli_legiero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2498f0b3-a147-454d-b347-801f4386e009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d1f760-0cbc-4f91-9933-1d73042b293e","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_Az_oroszok_szerint_utasszallito_moge_bujva_bombazott_az_izraeli_legiero","timestamp":"2020. február. 07. 07:22","title":"Az oroszok szerint utasszállító mögé bújva bombázott az izraeli légierő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]