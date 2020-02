Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf4bce1f-f612-4b7c-a9d0-e14a9a98ff9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dunaújvárosban találkoztak egymással a megyei jogú városok ellenzéki elöljárói. ","shortLead":"Dunaújvárosban találkoztak egymással a megyei jogú városok ellenzéki elöljárói. ","id":"20200208_Uzentek_a_kormanynak_az_ellenzeki_polgarmesterek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4bce1f-f612-4b7c-a9d0-e14a9a98ff9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6f3441-eeb5-4b1b-85b8-f9af315aaae7","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Uzentek_a_kormanynak_az_ellenzeki_polgarmesterek","timestamp":"2020. február. 08. 14:58","title":"Üzentek a kormánynak az ellenzéki polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676e15d6-31fd-4123-92e4-4f8a92245108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csaknem 100 százalékos pontossággal képesek kiszagolni a citrusféléket sújtó sárgasárkány-kórt (huanglongbing, HLB) a speciális feladatra kiképzett keresőkutyák – derült ki az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) publikált új tanulmányból.","shortLead":"Csaknem 100 százalékos pontossággal képesek kiszagolni a citrusféléket sújtó sárgasárkány-kórt (huanglongbing, HLB...","id":"20200209_citrusfelek_sargasarkany_kort_kiszagolo_kutyak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=676e15d6-31fd-4123-92e4-4f8a92245108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca15ce-e772-4a2e-a35e-7406493b0e8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_citrusfelek_sargasarkany_kort_kiszagolo_kutyak","timestamp":"2020. február. 09. 10:03","title":"A kutyák legújabb szuperképessége: 99%-os pontossággal képesek kiszagolni egy kórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d51600f-ebd4-488a-9ef6-17bd7ad81045","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 120 kilogrammos, amerikai gyártmányú robbanótestben két gyújtószerkezet volt. ","shortLead":"A 120 kilogrammos, amerikai gyártmányú robbanótestben két gyújtószerkezet volt. ","id":"20200207_II_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_ferencvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d51600f-ebd4-488a-9ef6-17bd7ad81045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5825da70-7724-40f1-af44-dc760da9b87f","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_II_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_ferencvaros","timestamp":"2020. február. 07. 17:48","title":"Hatástalanították a Ferencvárosban talált bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A cseh főváros Washingtonhoz és Vilniushoz hasonlóan üzent Putyinnak.","shortLead":"A cseh főváros Washingtonhoz és Vilniushoz hasonlóan üzent Putyinnak.","id":"20200208_Lelott_orosz_ellenzekirol_nevezik_el_az_orosz_nagykovetseg_elotti_teret_Pragaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651c4b61-1ae2-4912-9a42-e3063ae35f3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Lelott_orosz_ellenzekirol_nevezik_el_az_orosz_nagykovetseg_elotti_teret_Pragaban","timestamp":"2020. február. 08. 18:47","title":"Lelőtt orosz ellenzékiről nevezik el az orosz nagykövetség előtti teret Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971e4934-b301-4495-b8f8-5aa4907a88e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több százezren vannak, zajjal, bűzzel és tetvekkel zavarják a lakókat.","shortLead":"Több százezren vannak, zajjal, bűzzel és tetvekkel zavarják a lakókat.","id":"20200207_denerver_tornado_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=971e4934-b301-4495-b8f8-5aa4907a88e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2312e51-ffd1-42c8-bc03-d2d59f24028e","keywords":null,"link":"/elet/20200207_denerver_tornado_ausztralia","timestamp":"2020. február. 07. 13:50","title":"Denevértornádótól szenved egy ausztrál város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35741cb3-8c87-41ad-b2bd-d7eb4be4f910","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Kortalan, szenvedélyes szerelmes nőt alakít a Nemzeti Színház színpadán Örkény klasszikus tragikomédiájában, a Macskajátékban. Szabó István legújabb filmjében, a Zárójelentésben pedig kényszerűségből kerülnek távol egymástól a férjét játszó Klaus Maria Brandauerrel. A múlttal való szembenézésről, a szerepek és a szülői minta párhuzamáról, mesterekről, a színházi szakmát megrázó kérdésekről, többek között a Gothár-ügyről és a taotörvényről beszélgettünk Udvaros Dorottyával. ","shortLead":"Kortalan, szenvedélyes szerelmes nőt alakít a Nemzeti Színház színpadán Örkény klasszikus tragikomédiájában...","id":"20200207_Udvaros_Dorottya_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35741cb3-8c87-41ad-b2bd-d7eb4be4f910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837919f9-a60c-4349-86a0-5d32b9c948b7","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Udvaros_Dorottya_interju","timestamp":"2020. február. 07. 17:00","title":"Udvaros Dorottya: Élvezem, amikor nem pofán ütős szerepeket kapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624c1420-f640-4273-be44-ac8771c11717","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly mindössze 394-en adhattak be menedékkérelmet a tranzitzónákból.","shortLead":"Tavaly mindössze 394-en adhattak be menedékkérelmet a tranzitzónákból.","id":"20200207_magyar_helsinki_bizottsag_kormany_tranzitzona_menedekkerok_kelebia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=624c1420-f640-4273-be44-ac8771c11717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f51db64-9a19-406d-be69-c89dd9b30445","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_magyar_helsinki_bizottsag_kormany_tranzitzona_menedekkerok_kelebia","timestamp":"2020. február. 07. 15:24","title":"Helsinki: A kormánynak kell kezelnie a menekülthelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b49f33-88ab-44db-97b9-a3476de00282","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Madagaszkár az otthona az ismert 217 kaméleonfaj felének. A kaméleonparadicsomban most német és madagaszkári kutatók négy új, jellegzetesen hosszú orrú fajt azonosítottak.","shortLead":"Madagaszkár az otthona az ismert 217 kaméleonfaj felének. A kaméleonparadicsomban most német és madagaszkári kutatók...","id":"20200207_uj_hosszu_orru_kameleonfajok_madagaszkar_calumma_nasutum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32b49f33-88ab-44db-97b9-a3476de00282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce932281-7844-4fb2-8164-33327a2c9182","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_uj_hosszu_orru_kameleonfajok_madagaszkar_calumma_nasutum","timestamp":"2020. február. 07. 14:03","title":"Különleges kaméleonokra bukkantak a kutatók Madagaszkáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]