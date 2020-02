Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Nyilvánosak a Rogán-tárca legújabb szerződései, amelyek 2019 végéig listázzák a kifizetéseket. Tavaly ismét sok pénz ment el propagandára, költöttek emellett Szőcs Géza albérletére, a 2018-ban elhunyt Kerényi Imre által életre hívott Magyar Krónikára, és a szintén fideszes Kommentár Alapítványra, illetve kiemelten támogatták emellett az Aktív Magyarország programot is. ","shortLead":"Nyilvánosak a Rogán-tárca legújabb szerződései, amelyek 2019 végéig listázzák a kifizetéseket. Tavaly ismét sok pénz...","id":"20200225_miniszterelnoki_kabinetiroda_szerzodes_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfb698f-9b07-40f8-ae18-63bc862fe840","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_miniszterelnoki_kabinetiroda_szerzodes_2019","timestamp":"2020. február. 25. 12:29","title":" Megnéztük a szerződéseket – tavaly is haveri zsebeket tömött ki a Rogán-tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fb4c39-63b6-4b36-af4c-732ea05cfe58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai új generációs autógyártó előbb-utóbb beletanul mindenbe. ","shortLead":"A kaliforniai új generációs autógyártó előbb-utóbb beletanul mindenbe. ","id":"20200225_Ilyen_is_van_a_Teslanal_ido_elott_indulnak_a_Model_Y_kiszallitasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14fb4c39-63b6-4b36-af4c-732ea05cfe58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf7e0e0-61a3-48c9-b52f-dea04905bf7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Ilyen_is_van_a_Teslanal_ido_elott_indulnak_a_Model_Y_kiszallitasai","timestamp":"2020. február. 25. 11:58","title":"Ilyen is van a Teslánál, idő előtt indulnak a Model Y kiszállításai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Brazíliában mutatták ki a fertőzést egy Olaszországból érkezett férfin.","shortLead":"Brazíliában mutatták ki a fertőzést egy Olaszországból érkezett férfin.","id":"20200226_DelAmerikaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecedb0a8-56ad-4620-9ea5-7b6585156a93","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_DelAmerikaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 12:30","title":"Dél-Amerikában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cb6a65-1b0a-4e83-b10b-44d3fc66e116","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Ahogy az élet más területein, a társasházaknál is bosszantó, ha valaki nem veszi ki a részét a közös költségekből. Ezzel nemcsak azt kockáztatja, hogy nem jut pénz az épület állagának a megóvására, korszerűsítésre, felújításra, hanem végső soron még az áram- és vízdíjak kiegyenlítése is gondot jelenthet, emiatt pedig leállhat a lift, vagy nem lesz miből öntözni a kertet. Szerencsére van megoldás arra, hogy fizetésre bírjuk felelőtlen tulajdonostársunkat.","shortLead":"Ahogy az élet más területein, a társasházaknál is bosszantó, ha valaki nem veszi ki a részét a közös költségekből...","id":"mokk_20200225_Nem_koteles_turni_ha_egy_lakastulajdonos_elblicceli_a_kozos_koltseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27cb6a65-1b0a-4e83-b10b-44d3fc66e116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec06f27-b58e-4e7e-8179-e0b5f88dc3a4","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200225_Nem_koteles_turni_ha_egy_lakastulajdonos_elblicceli_a_kozos_koltseget","timestamp":"2020. február. 26. 11:30","title":"Nem köteles tűrni, ha egy lakástulajdonos elblicceli a közös költséget!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"e18e2f3d-fa38-439a-81ac-46388a96dc40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 21 fertőzött van már Németországban. Egy olyan házaspár is kórházba került, akik nemrég Hollandiát is meglátogatták, és igen sok emberrel kapcsolatba kerültek.","shortLead":"Összesen 21 fertőzött van már Németországban. Egy olyan házaspár is kórházba került, akik nemrég Hollandiát is...","id":"20200226_Terjed_a_koronavirus_Nemetorszag_legnepesebb_tartomanyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e18e2f3d-fa38-439a-81ac-46388a96dc40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a97137-1b33-478e-a7fb-9c14c441c1f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Terjed_a_koronavirus_Nemetorszag_legnepesebb_tartomanyaban","timestamp":"2020. február. 26. 17:51","title":"Terjed a koronavírus Németország legnépesebb tartományában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743f26c3-8878-4646-a7d8-54f3279a2730","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A szöveget az egyházi zsinat már megszavazta, csak a kormányzati szentesítésre vár – tudta meg a HVG 360.","shortLead":"A szöveget az egyházi zsinat már megszavazta, csak a kormányzati szentesítésre vár – tudta meg a HVG 360.","id":"20200225_kormany_evangelikusok_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=743f26c3-8878-4646-a7d8-54f3279a2730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8f5ed3-9520-4397-b77e-3c2d316604bd","keywords":null,"link":"/360/20200225_kormany_evangelikusok_megallapodas","timestamp":"2020. február. 25. 19:40","title":"Egy igenen múlik az evangélikusok új megállapodása a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szávay nem ül át más pártba, és ígérete szerint a pártot sem kritizálja majd a médiában. ","shortLead":"Szávay nem ül át más pártba, és ígérete szerint a pártot sem kritizálja majd a médiában. ","id":"20200225_Szavay_Istvan_kilepett_a_Jobbikbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4259d6-b414-401a-beb2-5b6fec65e3e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Szavay_Istvan_kilepett_a_Jobbikbol","timestamp":"2020. február. 25. 18:19","title":"Szávay István kilépett a Jobbikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Éves átlagban 11,4 százalékkal nőtt az átlagkereset 2019-ben.","shortLead":"Éves átlagban 11,4 százalékkal nőtt az átlagkereset 2019-ben.","id":"20200226_atlagkereset_KSH_fizetes_ber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b09c393-9bb8-4390-8f87-6a34b0e61a67","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_atlagkereset_KSH_fizetes_ber","timestamp":"2020. február. 26. 09:14","title":"400 ezer forint fölötti átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]