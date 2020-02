Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Éves átlagban 11,4 százalékkal nőtt az átlagkereset 2019-ben.","shortLead":"Éves átlagban 11,4 százalékkal nőtt az átlagkereset 2019-ben.","id":"20200226_atlagkereset_KSH_fizetes_ber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b09c393-9bb8-4390-8f87-6a34b0e61a67","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_atlagkereset_KSH_fizetes_ber","timestamp":"2020. február. 26. 09:14","title":"400 ezer forint fölötti átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb7a0df-5ada-4a3d-b672-daca053e9ac5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért volt lila a miniszterelnök tenyere az évértékelőjén? Két kézzel markolta a töltőtollat vagy csak fogott a farmerja? Sokan sokfélére tippeltek már, de a Duma Aktuálnak több megoldása is van. ","shortLead":"Miért volt lila a miniszterelnök tenyere az évértékelőjén? Két kézzel markolta a töltőtollat vagy csak fogott...","id":"20200226_Duma_Aktual_Miert_volt_lila_Orban_tenyere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fb7a0df-5ada-4a3d-b672-daca053e9ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920cd66d-5145-4f74-8d0d-79a20ff4cb68","keywords":null,"link":"/360/20200226_Duma_Aktual_Miert_volt_lila_Orban_tenyere","timestamp":"2020. február. 26. 19:00","title":"Duma Aktuál: Orbán Viktor az írástudó Chuck Norris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két járat Olaszország és Románia között repült, a román külügyminisztérium szerint egy 71 éves olasz férfi fertőződött meg, akiről csak Olaszországban derült ki, hogy beteg. A férfi rokonlátogatásra érkezett, de több üzleti tárgyalása is volt. ","shortLead":"A két járat Olaszország és Románia között repült, a román külügyminisztérium szerint egy 71 éves olasz férfi...","id":"20200225_Koronavirusos_beteg_wizz_air_olaszorszag_romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772a9c05-6c3c-4fda-9a8e-066aa413e0a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Koronavirusos_beteg_wizz_air_olaszorszag_romania","timestamp":"2020. február. 25. 23:30","title":"Koronavírusos beteget találtak két nemzetközi Wizz Air-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4b9453-8347-481c-84eb-9a621571db7b","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Leisztenger Tamás lehet a befutó egy újrahasznosító cég megvásárlására, ami az állami intézkedések után remek pozícióba kerülhet. Közben kérdés, hogy ha a kormány ellenőrzése alá vonja az újrahasznosítását, érvényesülhetnek-e egyidejűleg a klímavédelmi célok is.","shortLead":"Leisztenger Tamás lehet a befutó egy újrahasznosító cég megvásárlására, ami az állami intézkedések után remek pozícióba...","id":"202009__betetdij__allami_ujrahasznositas__leisztinger_bejelentkezett__haszonkulacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f4b9453-8347-481c-84eb-9a621571db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d091887-b916-4897-b525-4830a607428d","keywords":null,"link":"/360/202009__betetdij__allami_ujrahasznositas__leisztinger_bejelentkezett__haszonkulacs","timestamp":"2020. február. 27. 07:00","title":"40 forinttal is drágulhat az ásványvíz a betétdíjtól, állami cég húzhat hasznot a visszaváltásból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három új halottat Lombardiából, egyet Veneto régióból jelentettek, mindannyian a nyolcvanas éveikben jártak. ","shortLead":"Három új halottat Lombardiából, egyet Veneto régióból jelentettek, mindannyian a nyolcvanas éveikben jártak. ","id":"20200225_koronavirus_aldozat_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b5c44c-47e1-43b7-bb2d-1ae8e968f9f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_koronavirus_aldozat_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 25. 19:44","title":"Tizenegyre emelkedett a koronavírus áldozatainak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff05c60-b957-410a-948d-c1fc39f67d22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jens Nygaard Knudsen 1968-tól 2000-ig dolgozott a dán játékgyárnál, a figurák mellett ő fejlesztette a kastélyos és az űrkészleteket is.","shortLead":"Jens Nygaard Knudsen 1968-tól 2000-ig dolgozott a dán játékgyárnál, a figurák mellett ő fejlesztette a kastélyos és...","id":"20200225_jens_nygaard_knudsen_lego_figurak_jatekfejleszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff05c60-b957-410a-948d-c1fc39f67d22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9356f96-010e-4482-a3d3-22899783cb31","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_jens_nygaard_knudsen_lego_figurak_jatekfejleszto","timestamp":"2020. február. 25. 17:41","title":"Meghalt a Lego-figurák alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a nyolcadik generációs Golf sportos és egyben üzemanyaggal spórolós legfrissebb változata.","shortLead":"Megérkezett a nyolcadik generációs Golf sportos és egyben üzemanyaggal spórolós legfrissebb változata.","id":"20200227_nem_halott_a_dizel_sot_sportosabb_lett_itt_az_uj_volkswagen_golf_gtd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816e3cee-3d2e-4175-8b7e-b1cb95b19188","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_nem_halott_a_dizel_sot_sportosabb_lett_itt_az_uj_volkswagen_golf_gtd","timestamp":"2020. február. 27. 13:21","title":"Nem halott a dízel, sőt, sportosabb lett: itt az új Golf GTD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2cfbce-b109-4537-a36e-dde0fa329ddb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mandulás terméket visszahívta a bolt.","shortLead":"A mandulás terméket visszahívta a bolt.","id":"20200227_mereganyag_lidl_aszalt_fuge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a2cfbce-b109-4537-a36e-dde0fa329ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ba1c5f-ff50-4efa-b4f9-d596deb7bd10","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_mereganyag_lidl_aszalt_fuge","timestamp":"2020. február. 27. 10:23","title":"Méreganyag van a Lidl aszalt fügéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]