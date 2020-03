A vietnami kormány úgy döntött, hogy hétfőtől a koronavírus-járvány gócpontjaiból – a szárazföldi Kínából, Hongkongból, Dél-Koreából, Iránból és Olaszországból – érkezőknek a belépés előtt kéthetes karanténba kell vonulniuk.

Ez súlyosan érintené az ország első, április 3-5. közé tervezett Formula–1-es futamát is, hiszen a mezőnyből két istálló, a Ferrari és az Alpha Tauri (korábban Toro Rosso) is olaszországi központú, akárcsak a hivatalos gumiszállító, a Pirelli. Antonio Giovinazzi személyében olasz versenyző is van az F1-ben, a Haas és az Alfa Romeo pedig a Ferraritól kapja a motorját, így több az olasz munkatársuk. De egyébként is szinte az összes csapatban akadnak olasz alkalmazottak.

Mindannyiuknak 14 napot kellene várakozniuk, mielőtt beléphetnének Vietnamba, ami lehetetlen. Mert bár az igen feszes – idén 22 futamot tartalmazó versenynaptárban – két hét van a Bahreini és a Vietnami Nagydíj között, a csapatoknak csütörtökön már ott kell lenniük a helyszínen, de az azt megelőző időszakban is rengeteg a dolguk, így nem nélkülözhetők a gyárban sem.

Bár a sorozat szabályainak értelmében nem kellene lefújni a futamot, ha a Ferrari és az Alpha Tauri nem tudna ott lenni Vietnamban, utóbbi istálló csapatfőnöke, Franz Tost azonban kijelentette: nagyon nem lenne fair, ha nélkülük is megrendeznék.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) február 12-én jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztják az április 19-re tervezett F1-es Kínai Nagydíjat.

A kedd délelőtti adatok szerint a világ 76 országában 90 914 fertőzöttet tartottak számon. Közülük 3116-an haltak meg.