[{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Határozatlan ideig nem jelenhetnek meg reklámok azoknál a YouTube-videóknál, amelyekben szó esik a koronavírusról. A videósok szerint a szabály túlságosan szigorú, és kettős mércét emlegetnek.","shortLead":"Határozatlan ideig nem jelenhetnek meg reklámok azoknál a YouTube-videóknál, amelyekben szó esik a koronavírusról...","id":"20200305_youtube_koronavirus_hirdetes_bevetel_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fe75f8-8091-4f51-a4f3-2c8597b93de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_youtube_koronavirus_hirdetes_bevetel_reklam","timestamp":"2020. március. 05. 09:33","title":"A YouTube nem fizet a koronavírusos videókért, ki is akadtak a videósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35cbf52-67d0-44cf-b658-5e4fb97e1f23","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem új keletű, hogy politikusok használják ki a fociklubok népszerűségét, bár hetven évvel ezelőtt a hagyományaikat is el akarták törölni. De Kádár szerette is a focit, ahogy Horthy Miklós és Orbán Viktor is.\r

","shortLead":"Nem új keletű, hogy politikusok használják ki a fociklubok népszerűségét, bár hetven évvel ezelőtt a hagyományaikat is...","id":"202010__fociklubok_felosztasa__partvezetok_egyesuletei__hajra_magyarok__versengo_kaderek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e35cbf52-67d0-44cf-b658-5e4fb97e1f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06bd09d-472f-4d2c-bb4b-4f82cfcbf8bb","keywords":null,"link":"/360/202010__fociklubok_felosztasa__partvezetok_egyesuletei__hajra_magyarok__versengo_kaderek","timestamp":"2020. március. 05. 19:00","title":"„Bajnok lett a Ferencváros, fasza gyerek Kádár János”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész lovas képzéssel tenné jobbá a fiatalokat, a férfienergia és a női odaadás pedig szerinte a családokra is jól hat.","shortLead":"A színész lovas képzéssel tenné jobbá a fiatalokat, a férfienergia és a női odaadás pedig szerinte a családokra is jól...","id":"20200304_Pinter_Tibor_A_lovas_kepzestol_a_fiukban_kialakulna_a_ferfi_energia_a_lanyokban_a_noi_odaadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e0dc6f-b1b9-4105-a13e-737a1c82f41b","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Pinter_Tibor_A_lovas_kepzestol_a_fiukban_kialakulna_a_ferfi_energia_a_lanyokban_a_noi_odaadas","timestamp":"2020. március. 04. 16:37","title":"Pintér Tibor lovakkal indítaná be a férfienergiát és a női odaadást a fiatalokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zajlik az előkészítés. ","shortLead":"Zajlik az előkészítés. ","id":"20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0742b20-4d56-4b51-9b54-233faa29a943","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","timestamp":"2020. március. 05. 14:37","title":"Ismét beindul a slágergyár, jön a Dalfutár új évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Jóval később kezdődik, és sokkal rövidebb lesz a velencei seregszemle, mint eredetileg tervezték. ","shortLead":"Jóval később kezdődik, és sokkal rövidebb lesz a velencei seregszemle, mint eredetileg tervezték. ","id":"20200305_koronavirus_velencei_epiteszeti_biennale_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0373888c-c27b-4e8b-bd49-b07cd14fe0e9","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_koronavirus_velencei_epiteszeti_biennale_halasztas","timestamp":"2020. március. 05. 10:11","title":"Eltolják a Velencei Építészeti Biennálét a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány tájékoztató oldalán hárommal ugrott a számláló.","shortLead":"A kormány tájékoztató oldalán hárommal ugrott a számláló.","id":"20200305_koronavirus_fertozes_karanten_magyarorszag_irani_hallgatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bce131-0de9-4033-8b59-08c9b98c9826","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_koronavirus_fertozes_karanten_magyarorszag_irani_hallgatok","timestamp":"2020. március. 05. 13:26","title":"Koronavírus: újabb emberek kerültek karanténba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy villamos berendezéssel van gond. ","shortLead":"Egy villamos berendezéssel van gond. ","id":"20200306_meghibasodas_generator_teljesitmegycsokkentes_paksi_atomeromu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecd2895-a915-4541-b84e-705702d3c26f","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_meghibasodas_generator_teljesitmegycsokkentes_paksi_atomeromu","timestamp":"2020. március. 06. 10:45","title":"Meghibásodás volt a paksi atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612b1f37-d6bb-4cf1-b5a5-6f8b8979c930","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Bénáztak egy sort a fideszes győri polgármester kedvéért hozott törvénynél.","shortLead":"Bénáztak egy sort a fideszes győri polgármester kedvéért hozott törvénynél.","id":"20200305_dezsi_csaba_gyor_orvos_torvenyjavaslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612b1f37-d6bb-4cf1-b5a5-6f8b8979c930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959b1406-fc8d-4b03-8002-b6601c5766d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_dezsi_csaba_gyor_orvos_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. március. 05. 16:36","title":"Majdnem olyan lex Dézsi született, amely pont Dézsire nem vonatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]