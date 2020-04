Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"HVG","category":"360","description":"Segített lerombolni a kommunizmust, segített Orbánnak, de mintha kanállal merítette volna a tengert.","shortLead":"Segített lerombolni a kommunizmust, segített Orbánnak, de mintha kanállal merítette volna a tengert.","id":"202015_konyv__ajog_uralma_soros_gyorgy_anyilt_tarsadalom_vedelmeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276cc9ab-c657-4a99-83e4-60c7ae3d50ce","keywords":null,"link":"/360/202015_konyv__ajog_uralma_soros_gyorgy_anyilt_tarsadalom_vedelmeben","timestamp":"2020. április. 11. 12:00","title":"Soros György nem adta fel, de nincsenek illúziói a világ jobbá tételéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"A 2,2 billió dollárnyi hatalmas mentőcsomag harmada közvetlen, ingyenes pénzátutalás minden állampolgárnak és jogosult kisvállalkozónak. Alábbi írásában a Világbank volt vezető munkatársa segít megérteni a több szempontból is példátlan amerikai válsághelyzetet.","shortLead":"A 2,2 billió dollárnyi hatalmas mentőcsomag harmada közvetlen, ingyenes pénzátutalás minden állampolgárnak és jogosult...","id":"20200412_Dobozi_Istvan_Amerikanak_tobb_helikopterpenzre_lesz_szuksege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8cf3df-450c-470b-969a-d1cf5706e5f6","keywords":null,"link":"/360/20200412_Dobozi_Istvan_Amerikanak_tobb_helikopterpenzre_lesz_szuksege","timestamp":"2020. április. 12. 14:45","title":"Dobozi István: Gigantikus mennyiségű \"helikopterpénzt\" dob le Amerika a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea0d9dd-d4d5-4afa-afd0-c03cf8cecae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pénzcentrum szerint a koronavírus járvány terjedésének tömeges megbetegedési fázisára készülnek. ","shortLead":"A Pénzcentrum szerint a koronavírus járvány terjedésének tömeges megbetegedési fázisára készülnek. ","id":"20200411_Antibiotikumok_es_altatok_exportjat_tiltotta_meg_a_gyogyszerhatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea0d9dd-d4d5-4afa-afd0-c03cf8cecae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0c1d36-bf7b-40f8-baf6-4b678ca7f56b","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Antibiotikumok_es_altatok_exportjat_tiltotta_meg_a_gyogyszerhatosag","timestamp":"2020. április. 11. 08:43","title":"Antibiotikumok és altatók exportját tiltotta meg a gyógyszerhatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea0d9dd-d4d5-4afa-afd0-c03cf8cecae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegek száma 120 fővel emelkedett péntekhez képest.","shortLead":"A betegek száma 120 fővel emelkedett péntekhez képest.","id":"20200411_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea0d9dd-d4d5-4afa-afd0-c03cf8cecae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad0a538-d368-4239-8a9e-3c9293efa9cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_koronavirus","timestamp":"2020. április. 11. 07:51","title":"1310-re nőtt a koronavírusos betegek száma Magyarországon, 8 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassult a halottak számának emelkedési üteme, a súlyos betegek száma tovább csökkent.","shortLead":"Lassult a halottak számának emelkedési üteme, a súlyos betegek száma tovább csökkent.","id":"20200411_Egy_nap_alatt_635_koronavirusfertozott_halt_meg_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b14288b-74a4-437e-87c0-931fd530b23c","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Egy_nap_alatt_635_koronavirusfertozott_halt_meg_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 11. 21:32","title":"Egy nap alatt 635 koronavírus-fertőzött halt meg Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0277e538-8d7d-4b4f-9441-f933b58a22d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek egy része zúgolódik, a polgármester felelősségét emlegeti a pénteki erdőtűz kapcsán.","shortLead":"A helyiek egy része zúgolódik, a polgármester felelősségét emlegeti a pénteki erdőtűz kapcsán.","id":"20200411_A_tuzet_eloltottak_de_az_indulatok_meg_parazslanak_Budaorson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0277e538-8d7d-4b4f-9441-f933b58a22d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590a3e06-7cbf-42ef-9309-3b7b8a20adf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_A_tuzet_eloltottak_de_az_indulatok_meg_parazslanak_Budaorson","timestamp":"2020. április. 11. 15:07","title":"A tüzet eloltották, de az indulatok még parázslanak Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is viszonylag lassan terjed a koronavírus-járvány Németországban az igazolt fertőzések számának alakulása szerint, és a hivatalos vasárnapi adatok azt mutatják, hogy a fertőzésen átesett emberek köre már meghaladja a vírust még hordozó emberekét.","shortLead":"Továbbra is viszonylag lassan terjed a koronavírus-járvány Németországban az igazolt fertőzések számának alakulása...","id":"20200412_Nemetorszagban_mar_tobb_gyogyultat_tartanak_nyilvan_mint_fertozottet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05867e69-a9bc-4749-921b-92e3a99f7a30","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Nemetorszagban_mar_tobb_gyogyultat_tartanak_nyilvan_mint_fertozottet","timestamp":"2020. április. 12. 12:05","title":"Németországban már több gyógyultat tartanak nyilván, mint fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ade436-ca47-4e67-a41c-0dcf72f30f39","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus okozta válságban már a lisztet ütik fel kokainnal és egy guriga WC-papírnak jobban örül a betörő, mint egy köteg tízezresnek. Kovács András Péter összeszedte, hogyan változhat meg a bűnözés járvány idején, közben pedig kitér a közbeszerzésekre is.","shortLead":"A vírus okozta válságban már a lisztet ütik fel kokainnal és egy guriga WC-papírnak jobban örül a betörő, mint...","id":"20200410_Duma_Aktual_Meszaros_Lorincek_igazi_cegekkel_monopolyzhatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ade436-ca47-4e67-a41c-0dcf72f30f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828be694-c301-4c23-990a-d5b7f8f4ab51","keywords":null,"link":"/360/20200410_Duma_Aktual_Meszaros_Lorincek_igazi_cegekkel_monopolyzhatnak","timestamp":"2020. április. 11. 19:30","title":"Duma Aktuál: Mészáros Lőrincék igazi cégekkel monopolyzhatnak a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]