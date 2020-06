Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok egyik legnagyobb telekommunikációs vállalata a Verizon is csatlakozott azon vállalatok köréhez, akik ultimátumot adtak a Facebooknak: határozatlan időre leállítják a Facebookon és az Instagramon futó hirdetési kampányaikat, amíg Zuckerberg vállalata kivételezik Donald Trumppal, és olyan bejegyzéseit hagyja az oldalon, amilyenekért mással már rég elbántak volna.","shortLead":"Az Egyesült Államok egyik legnagyobb telekommunikációs vállalata a Verizon is csatlakozott azon vállalatok köréhez...","id":"20200626_facebook_hirdetes_bojkott_verizon_instagram_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cf2e1f-2246-4fa7-bcdf-8e0591cf5bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_facebook_hirdetes_bojkott_verizon_instagram_reklam","timestamp":"2020. június. 26. 15:03","title":"A bojkott, amit meg fog érezni a Facebook: a Verizon sem hirdet, amíg Trump szabadon garázdálkodhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175c1ef8-20b2-42d3-bd2c-53a9ec1949f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 14-ben különféle parancsokat hajthatunk majd végre az iPhone hátlapjának megkopogtatásával.","shortLead":"Az iOS 14-ben különféle parancsokat hajthatunk majd végre az iPhone hátlapjának megkopogtatásával.","id":"20200625_iphone_back_tap_funkcio_ios_14","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=175c1ef8-20b2-42d3-bd2c-53a9ec1949f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d44a70-5d26-4123-8966-345cf2cf2d8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_iphone_back_tap_funkcio_ios_14","timestamp":"2020. június. 25. 18:40","title":"Bekerül az iPhone-okba egy új funkció, érdekesen lehet majd előhívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóságnak 15 hónapja lesz elbírálni.","shortLead":"A hatóságnak 15 hónapja lesz elbírálni.","id":"20200626_paks_II_letesitesi_engedely_suli_janos_atomenergia_hivatal_oah","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d6fb4f-6312-4b03-a3b5-2b569108ae49","keywords":null,"link":"/kkv/20200626_paks_II_letesitesi_engedely_suli_janos_atomenergia_hivatal_oah","timestamp":"2020. június. 26. 15:23","title":"Napokon belül benyújtják az egyik legfontosabb engedélykérelmet a Paks II.-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahol túl sok PCR-tesztet végeznek, ott vizsgálat lesz az országos tiszti főorvos iránymutatása szerint.","shortLead":"Ahol túl sok PCR-tesztet végeznek, ott vizsgálat lesz az országos tiszti főorvos iránymutatása szerint.","id":"20200626_muller_cecilia_kevesebb_pcr_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7906598a-9caf-43a9-9cd7-52ddf431e166","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_muller_cecilia_kevesebb_pcr_teszt","timestamp":"2020. június. 26. 15:52","title":"Népszava: Müller Cecília a koronavírus-tesztelés visszafogására ösztönözni a kórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok a Horvátországba belépők kötelező regisztrációját végzik, ezért személyautóval akár 3 órát is kell várni a határátlépéshez. ","shortLead":"A hatóságok a Horvátországba belépők kötelező regisztrációját végzik, ezért személyautóval akár 3 órát is kell várni...","id":"20200627_Tobb_oras_a_sor_a_horvatmagyar_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb57f86-3220-4706-ae48-9537908fb66b","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Tobb_oras_a_sor_a_horvatmagyar_hataron","timestamp":"2020. június. 27. 12:27","title":"Több órás a sor a horvát-magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha a vállalkozót terheli majd a plusz adó, úgy a bankok ezzel a kifizetéssel is számolni fognak.","shortLead":"Ha a vállalkozót terheli majd a plusz adó, úgy a bankok ezzel a kifizetéssel is számolni fognak.","id":"20200626_katasok_vallalkozok_gulyas_gergely_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8ca61f-b76b-40f0-953e-9c7f07f67e65","keywords":null,"link":"/kkv/20200626_katasok_vallalkozok_gulyas_gergely_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. június. 26. 05:30","title":"Nagy felfordulás várható a katásoknál, ha elfogadják a kormány javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos esetekben agykárosodáshoz vezethet a koronavírus-fertőzés brit kutatók szerint.","shortLead":"Súlyos esetekben agykárosodáshoz vezethet a koronavírus-fertőzés brit kutatók szerint.","id":"20200626_agykarosodas_szelutes_sztrok_stroke_agyvelogyulladas_koronavirus_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e224d1d-e380-4c0c-ae98-51c6be6c3983","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_agykarosodas_szelutes_sztrok_stroke_agyvelogyulladas_koronavirus_covid_19","timestamp":"2020. június. 26. 16:36","title":"Komoly gondokat okozhat az agyban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd98bba-1fd2-4f38-989e-a41ad2d26976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis területen akár rongálhatott is.","shortLead":"Kis területen akár rongálhatott is.","id":"20200626_Tornadot_vettek_videora_Sarospataknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcd98bba-1fd2-4f38-989e-a41ad2d26976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bea2291-810a-43b6-9b1d-2be107f631e6","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Tornadot_vettek_videora_Sarospataknal","timestamp":"2020. június. 26. 10:13","title":"Tornádót vettek videóra Sárospataknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]