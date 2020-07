Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"882ff95b-ff1e-4c55-b52f-ea607a9d27b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az HBO máris lecsapott egy ígéretes regényre, amely a koronavírus ellenszerének megtalálásáról szól. A csatorna minisorozatot készít a jelenleg is íródó könyvből.","shortLead":"Az HBO máris lecsapott egy ígéretes regényre, amely a koronavírus ellenszerének megtalálásáról szól. A csatorna...","id":"20200729_hbo_sorozat_koronavirus_elleni_vakcina_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=882ff95b-ff1e-4c55-b52f-ea607a9d27b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead8d24a-42e3-4d19-92b7-5c3dea55fa94","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_hbo_sorozat_koronavirus_elleni_vakcina_vedooltas","timestamp":"2020. július. 29. 15:03","title":"Sorozatot készít az HBO a koronavírus-vakcina lázas kutatómunkájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c75808b-122d-4961-97e1-ad468e704965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A létesítményt, amely Európa legnagyobb kézilabda-arénája lesz, Garancsi István cége építi.","shortLead":"A létesítményt, amely Európa legnagyobb kézilabda-arénája lesz, Garancsi István cége építi.","id":"20200730_kezilabda_arena_ferencvaros_gulyas_gergely_kocsis_mate_furjes_balazs_latvanyterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c75808b-122d-4961-97e1-ad468e704965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9141fb0-63da-4292-9e91-fdd563f99a6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_kezilabda_arena_ferencvaros_gulyas_gergely_kocsis_mate_furjes_balazs_latvanyterv","timestamp":"2020. július. 30. 12:19","title":"A Fradinak adja a 78 milliárdból épülő kézilabdacsarnokot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A holland statisztikai hivatal azt vizsgálta, hogy összesen mennyivel vesztették többen életüket a járvány kitörése óta, mint az előző évek megegyező időszakában.","shortLead":"A holland statisztikai hivatal azt vizsgálta, hogy összesen mennyivel vesztették többen életüket a járvány kitörése...","id":"20200729_koronavirus_ketszer_tobb_halott_hollandia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d77109-29c5-418f-a368-7c01b677e1c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_koronavirus_ketszer_tobb_halott_hollandia","timestamp":"2020. július. 29. 14:14","title":"A hivatalos szám duplája is lehet a koronavírus áldozatainak száma Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c744ed-8cc0-47f8-9ec5-851f924bf6f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Virtuális bejáráson mutatták meg kedden a Virgin Galactic VSS Unity nevű utasszállító űrhajójának belsejét.","shortLead":"Virtuális bejáráson mutatták meg kedden a Virgin Galactic VSS Unity nevű utasszállító űrhajójának belsejét.","id":"20200729_virgin_galactic_vss_unity_spaceship_two","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17c744ed-8cc0-47f8-9ec5-851f924bf6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320d8aa4-5f5d-471e-ba68-2dbc1781d98b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_virgin_galactic_vss_unity_spaceship_two","timestamp":"2020. július. 29. 13:03","title":"Így néz ki a repülőgép, amivel turistákat visznek majd az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87be7c9c-b0c7-493e-b47f-1bf11deabbc9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Douglas Marksnak nagyon fontos a koronavírus elleni védekezés, de ő maga azt állítja, valójában valaki követte, őt akarta figyelmeztetni.","shortLead":"Douglas Marksnak nagyon fontos a koronavírus elleni védekezés, de ő maga azt állítja, valójában valaki követte, őt...","id":"20200729_florida_koronavirus_usa_tavolsagtartas_hotel_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87be7c9c-b0c7-493e-b47f-1bf11deabbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f8dc8e-aedf-428b-a9af-38bbad2dce73","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_florida_koronavirus_usa_tavolsagtartas_hotel_usa","timestamp":"2020. július. 29. 19:59","title":"Lövöldözni kezdett egy férfi a hotelben, mert ketten nem tartották a távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok vezérigazgatója, Kevin Mayer szerint sokan az ellenséget látják a népszerű videós appban, miközben semmi rosszat nem tettek.","shortLead":"A TikTok vezérigazgatója, Kevin Mayer szerint sokan az ellenséget látják a népszerű videós appban, miközben semmi...","id":"20200729_tiktok_bytedance_kevin_mayer_egyesult_allamok_facebook_videos_app","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822e3e4d-093d-46ff-87e0-d0458de53bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_tiktok_bytedance_kevin_mayer_egyesult_allamok_facebook_videos_app","timestamp":"2020. július. 29. 19:03","title":"TikTok: Betartjuk a törvényeket, nem mi vagyunk az ellenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6922539e-82a8-4d3f-893e-c445ff4e0dca","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ez a nyár valószínűleg nem a hosszú, tengerparti nyaralásokról fog szólni, viszont most sem lehetetlen olyan programot találni, ahova az egész család szívesen megy, kicsik és nagyok is egyformán élvezik, és biztonságban is érezhetjük magunkat. Ilyen hely a Familypark, Ausztria legnagyobb szabadidőparkja.","shortLead":"Ez a nyár valószínűleg nem a hosszú, tengerparti nyaralásokról fog szólni, viszont most sem lehetetlen olyan programot...","id":"feelaustria_20200629_Tokeletes_hely_kisgyermekkel_a_veszhelyzet_utan_de_a_social_distancing_koraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6922539e-82a8-4d3f-893e-c445ff4e0dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aed1339-f7ce-417e-831a-ef7c0e2341f1","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20200629_Tokeletes_hely_kisgyermekkel_a_veszhelyzet_utan_de_a_social_distancing_koraban","timestamp":"2020. július. 29. 11:30","title":"Egy hely, ahová most is nyugodtan viheti a családját vakációzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"c9587103-2c9b-4c89-9dcb-ed8b770ced3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három Romániából érkezett férfi a kijelölt karanténhelyére utazott, amikor a többi utas gyanút fogott. ","shortLead":"Három Romániából érkezett férfi a kijelölt karanténhelyére utazott, amikor a többi utas gyanút fogott. ","id":"20200730_koronavirus_busz_rendorseg_Hodmezovasarhely_Szeged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9587103-2c9b-4c89-9dcb-ed8b770ced3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37cb444-7a1e-4fdd-9f7a-cb4e61e0ac68","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_koronavirus_busz_rendorseg_Hodmezovasarhely_Szeged","timestamp":"2020. július. 30. 19:39","title":"Koronavírus-pánik tört ki egy szegedi vonatpótló buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]