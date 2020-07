Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a225cf6-f559-4dbc-819a-fe90bc438cbe","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Netflix márkaértéke nőtt a legnagyobb mértékben egy év alatt az új százas lista alapján.","shortLead":"A Netflix márkaértéke nőtt a legnagyobb mértékben egy év alatt az új százas lista alapján.","id":"20200729_Ismet_az_Apple_lett_a_legertekesebb_vilagmarka_a_Forbesnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a225cf6-f559-4dbc-819a-fe90bc438cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2874b4-6728-46e1-993a-27495091b1b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200729_Ismet_az_Apple_lett_a_legertekesebb_vilagmarka_a_Forbesnal","timestamp":"2020. július. 29. 13:39","title":"Forbes: Az Apple a legértékesebb világmárka, nagyot bukott a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail hamarosan minden olyan beérkező levelet a küldő logójával látja majd el, amelyikben megbízhat a felhasználó.","shortLead":"A Gmail hamarosan minden olyan beérkező levelet a küldő logójával látja majd el, amelyikben megbízhat a felhasználó.","id":"20200730_google_gmail_email_jeloles_hitelesitett_felado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae8e37b-4222-44e9-8b2c-63299e4b5921","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_google_gmail_email_jeloles_hitelesitett_felado","timestamp":"2020. július. 30. 08:03","title":"Bevezet egy új jelölést a Gmail, jó lesz mindig megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cfc885-c429-4e59-914a-6cfa78012ea2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Stonehenge-től 25 kilométerre fekvő erdős területről származik az őskori építmény gigászi kőoszlopainak nagy része – állapították meg a kutatók egy több évtizeden át az Egyesült Államokban őrzött kőminta alapján.","shortLead":"A Stonehenge-től 25 kilométerre fekvő erdős területről származik az őskori építmény gigászi kőoszlopainak nagy része –...","id":"20200730_stonehenge_kotombok_eredete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44cfc885-c429-4e59-914a-6cfa78012ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d83caf-e9c0-43ef-b5c3-b86e9a2c14e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_stonehenge_kotombok_eredete","timestamp":"2020. július. 30. 14:43","title":"Megfejtették a rejtélyt, hogy honnan származnak a Stonehenge gigászi kőtömbjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e763868b-6ca3-47db-8743-013edcfa7cec","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Óriási pusztítást végzett az árvíz Zala és Somogy megyében, többeket ki kellett költöztetni otthonából. 