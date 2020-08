Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aggódnak a német szakemberek, mert a fertőzések nem köthetők egy-egy gócponthoz.","shortLead":"Aggódnak a német szakemberek, mert a fertőzések nem köthetők egy-egy gócponthoz.","id":"20200806_fertozes_Nemetorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f57525-b324-4d20-9ced-ca2c11263d9b","keywords":null,"link":"/vilag/20200806_fertozes_Nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:50","title":"Megugrott a napi fertőzések száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az e-jegyrendszer miatti veszteség és az alulfinanszírozottság miatt 4,7 milliárd forint volt a BKK vesztesége 2019-ben. A BKV szintén veszteséges volt, ott 3,8 milliárd volt a veszteség. És ez még jó év volt, 2020-ban alaposan keresztbe tesz a járvány és a kormány.","shortLead":"Az e-jegyrendszer miatti veszteség és az alulfinanszírozottság miatt 4,7 milliárd forint volt a BKK vesztesége...","id":"20200806_ejegyrendszer_bkk_kozossegi_kozlekedes_bkv_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef62ee3-f9ad-472b-8ebe-58527965191e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_ejegyrendszer_bkk_kozossegi_kozlekedes_bkv_budapest","timestamp":"2020. augusztus. 06. 06:30","title":"Milliárdos veszteségbe tette a BKK-t a „kudarcba fulladt e-jegyrendszer”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak ellenére tették, hogy az Európai Bizottság még nem engedélyezte a fizetésemeléseket.","shortLead":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak...","id":"20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d63380b-0ee8-451a-b6c7-f5085d12ed2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:40","title":"Brüsszeli engedély nélkül is tárgyalnak a postások béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"Iványi György","category":"360","description":"A korlátozások által kiváltott válság súlyos, de a helyzet nem reménytelen. A gyors helyreállításhoz valamennyi gazdasági szereplő készsége és igyekezete kell - és persze a jövőbe vetett bizalom. Vélemény.","shortLead":"A korlátozások által kiváltott válság súlyos, de a helyzet nem reménytelen. A gyors helyreállításhoz valamennyi...","id":"202032_inkabb_takaritsuk_el_aromokat_aforradalom_nem_idoszeru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1718a199-e05d-4309-92e6-3348fe1a9d4a","keywords":null,"link":"/360/202032_inkabb_takaritsuk_el_aromokat_aforradalom_nem_idoszeru","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:00","title":"Iványi György: A válság utáni újrakezdést veszélyezteti a gondoskodó állam illúziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991f0357-8a7e-4f6d-8d4b-4d1d222a1e63","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fiúk akkor mentek be az üdülőbe, amikor az amerikai elnök nem volt ott.","shortLead":"A fiúk akkor mentek be az üdülőbe, amikor az amerikai elnök nem volt ott.","id":"20200806_Kalasnyikov_loszer_Donald_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991f0357-8a7e-4f6d-8d4b-4d1d222a1e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22977e5c-d881-4525-b604-ce3c49269b28","keywords":null,"link":"/vilag/20200806_Kalasnyikov_loszer_Donald_Trump","timestamp":"2020. augusztus. 06. 06:55","title":"Kalasnyikovval és lőszerekkel mászott be három tizenéves Donald Trump nyaralójának kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0c0c98-56ad-4db5-ab8b-a42f27d8bc06","c_author":"Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Feladatuk a szuperfertőzők felbukkanása utáni kontaktkutatás és elkülönítés lesz. ","shortLead":"Feladatuk a szuperfertőzők felbukkanása utáni kontaktkutatás és elkülönítés lesz. ","id":"20200807_Jarvanyugyi_Bevetesi_Egyseg_operativ_torzs_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a0c0c98-56ad-4db5-ab8b-a42f27d8bc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184c522b-d27c-493a-9139-2367bc7e408f","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Jarvanyugyi_Bevetesi_Egyseg_operativ_torzs_bemutato","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:57","title":"Így néz ki a „tudományos-fantasztikus” Járványügyi Bevetési Egység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab41b78-c7da-4206-b545-c38c511a326b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200806_Tornado_okozott_panikot_egy_sziciliai_setanyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eab41b78-c7da-4206-b545-c38c511a326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e752f98-6d61-481a-8cc4-7acbddee7f8b","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Tornado_okozott_panikot_egy_sziciliai_setanyon","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:30","title":"Tornádó okozott pánikot egy szicíliai tengerparti sétányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d3de5a-bd57-47ac-bf19-4de94c88fe9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy játékos a Kaspersky antivírus programjának játék üzemmódját használva döntötte meg a Doom Eternal speedrun világrekordját. Az orosz kiberbiztonsági vállalat szerint ez jól mutatja, hogy nem szükséges kikapcsolni a vírusvédelmet még akkor sem, amikor minden erőforrásra szükség van egy grafikailag igényes program futtatásához. Sőt, kifejezetten érdemes lehet közben bekapcsolva hagyni.","shortLead":"Egy játékos a Kaspersky antivírus programjának játék üzemmódját használva döntötte meg a Doom Eternal speedrun...","id":"20200806_kaspersky_jatek_uzemmod_doom_eternal_speedrun_rekord_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27d3de5a-bd57-47ac-bf19-4de94c88fe9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a33c27-f23f-4d84-a384-61e7ff938d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_kaspersky_jatek_uzemmod_doom_eternal_speedrun_rekord_video","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:03","title":"Bekapcsolva maradjon-e a vírusirtó, amikor játszunk a számítógépen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]