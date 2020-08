Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csalással vádolt Simonka György azt állítja, ő még az előtt kezdeményezte Ruck Márton kizárását, hogy Ruck akarta volna őt kizáratni.","shortLead":"A csalással vádolt Simonka György azt állítja, ő még az előtt kezdeményezte Ruck Márton kizárását, hogy Ruck akarta...","id":"20200813_simonka_ruck_kizaras_vallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada8c1b7-22f5-4c74-a767-cd091c46f8c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_simonka_ruck_kizaras_vallomas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 21:12","title":"Simonka bejelentette, vallomást tesz a fideszes politikusról, aki kizáratná őt a pártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89c851f-920d-46a4-87b5-25752710523e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Newcastle-ben megoldották, hogy a közönség ne csak a virtuális térben tudjon koncertet hallgatni, és közben a vírus terjedésének is gátat szabjanak. ","shortLead":"Newcastle-ben megoldották, hogy a közönség ne csak a virtuális térben tudjon koncertet hallgatni, és közben a vírus...","id":"20200813_Nem_vacakoltak_holmi_raktarkoncertekkel_szeparalt_nezoteren_buliztak_a_britek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b89c851f-920d-46a4-87b5-25752710523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7ba4a7-301a-4082-9d05-940761c83756","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Nem_vacakoltak_holmi_raktarkoncertekkel_szeparalt_nezoteren_buliztak_a_britek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:58","title":"Nem vacakoltak holmi raktárkoncertekkel, szeparált nézőtéren buliztak a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar Péter \"egy jól kiépített, piaci forrásbevonásra épülő, önfenntartó rendszerként\" jellemezte a diákhitelt a Magyar Hírlapnak adott interjúban.","shortLead":"Magyar Péter \"egy jól kiépített, piaci forrásbevonásra épülő, önfenntartó rendszerként\" jellemezte a diákhitelt...","id":"20200813_diakhitel_tartozas_magyar_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe2a8bd-184a-4c89-b33a-be2294ff1014","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_diakhitel_tartozas_magyar_peter","timestamp":"2020. augusztus. 13. 07:24","title":"A Diákhitel Központ vezérigazgatója szerint akinek versenyképes végzettsége van, az könnyen kifizeti a tartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca476bf-f510-4a29-910a-75304419ed22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez az első alkalom, hogy egy darab a New York-i színház hivatalos bemutatója előtt kerül képernyőre.","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy egy darab a New York-i színház hivatalos bemutatója előtt kerül képernyőre.","id":"20200813_A_Dianamusicalt_a_Broadway_elott_mutatja_be_a_Netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ca476bf-f510-4a29-910a-75304419ed22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4962e6fe-7cf8-4eb5-bf09-ef413b62479a","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_A_Dianamusicalt_a_Broadway_elott_mutatja_be_a_Netflix","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:56","title":"A Diana-musicalt a Broadway előtt mutatja be a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam egyes elemei azon munkálkodnak, hogy újjáépítsék szervezetüket Szíria nyugati részén, amelyre az Egyesült Államoknak nincs rálátása és erői sincsenek jelen.","shortLead":"Az Iszlám Állam egyes elemei azon munkálkodnak, hogy újjáépítsék szervezetüket Szíria nyugati részén, amelyre...","id":"20200813_Az_Iszlam_Allam_feltamadasa_fenyeget_Sziriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8547d24d-18d2-4f5c-b605-4ad248509d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Az_Iszlam_Allam_feltamadasa_fenyeget_Sziriaban","timestamp":"2020. augusztus. 13. 05:57","title":"Az Iszlám Állam feltámadása fenyeget Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyarország kiberkoordinátora az adathalász támadások elszaporodására figyelmeztet.","shortLead":"Magyarország kiberkoordinátora az adathalász támadások elszaporodására figyelmeztet.","id":"20200814_kiberkoordinator_koronavirus_csalo_weblapok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082e1004-5869-4d3d-8ef5-5a6551586559","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_kiberkoordinator_koronavirus_csalo_weblapok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:49","title":"42 ezer adathalász honlapot találtak eddig, ami a koronavírussal csap be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c48a853-e8fc-443d-9811-d8d4d1943442","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Múlt pénteken a HVG székházban gyűlt össze a zsűri, hogy az idei, jubileumi 20. ARC plakátkiállításra beérkezett művek közül kiválassza azokat, amelyek majd megjelenhetnek az őszi bemutatón.","shortLead":"Múlt pénteken a HVG székházban gyűlt össze a zsűri, hogy az idei, jubileumi 20. ARC plakátkiállításra beérkezett művek...","id":"20200813_Hamarosan_ismet_jon_az_ARCkiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c48a853-e8fc-443d-9811-d8d4d1943442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb48da20-f5bc-4cbe-8df2-c45c09fa72fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_Hamarosan_ismet_jon_az_ARCkiallitas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:00","title":"Az Index.hu drámája és a karantén az ARC-kiállítás plakátjain is megjelenik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d53ec8-3ba2-41f1-bacf-5606c84271bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klippel a szólásszabadság és a szabad sajtó mellett áll ki a Felső Tízezer nevű zenekar.","shortLead":"A klippel a szólásszabadság és a szabad sajtó mellett áll ki a Felső Tízezer nevű zenekar.","id":"20200813_index_felso_tizezer_videoklip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1d53ec8-3ba2-41f1-bacf-5606c84271bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b38ac5-bf56-4093-ade8-28e2240b020b","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_index_felso_tizezer_videoklip","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:43","title":"Az Index felmondott főszerkesztő-helyettese videoklip főszereplője lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]