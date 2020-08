Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7abc8b96-6053-4f8d-adb8-1927bf3497d7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt több mint két hónapot csúszott az átadás.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt több mint két hónapot csúszott az átadás.","id":"20200820_Felavattak_az_Osszetartozas_emlekhelyet_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7abc8b96-6053-4f8d-adb8-1927bf3497d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c9d619-280e-4d99-abc4-bfdb603a2ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Felavattak_az_Osszetartozas_emlekhelyet_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 20. 12:04","title":"Felavatták az Összetartozás emlékhelyét Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elterjedtségét nézve vitathatatlan az Android elsősége a mobil operációs rendszerek piacán, azonban sok országban mégsem androidos a legkelendőbb okostelefon.","shortLead":"Bár elterjedtségét nézve vitathatatlan az Android elsősége a mobil operációs rendszerek piacán, azonban sok országban...","id":"20200821_counterpoint_statisztika_a_vilag_legkedveltebb_okostelefonjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4680e192-b37a-47fc-8e10-27d70c2b4319","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_counterpoint_statisztika_a_vilag_legkedveltebb_okostelefonjai","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:03","title":"Vitán felül: a világ több fontos piacán is ez a legkelendőbb telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-fertőzések számának emelkedése miatt utazási figyelmeztetést adott ki a német külügyminisztérium csütörtökön Horvátország két tengerparti megyéjére.","shortLead":"A koronavírus-fertőzések számának emelkedése miatt utazási figyelmeztetést adott ki a német külügyminisztérium...","id":"20200820_Horvatorszagban_masodik_napja_rekordmerteku_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5c615f-402d-4257-a8bc-eba033cc8e8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Horvatorszagban_masodik_napja_rekordmerteku_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 20. 16:20","title":"Horvátországban rekordmértékű az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784c3068-fbfe-4108-a8d1-8c7f3f190699","c_author":"Bedő Iván","category":"elet","description":"A tettesek gyakran a rokoni, baráti körben vannak, ezért a leleplezéshez a gyors rendőrség és a hatékony gyermekvédelmi hivatal mellett figyelmes, érzékeny családtagokra is szükség van. ","shortLead":"A tettesek gyakran a rokoni, baráti körben vannak, ezért a leleplezéshez a gyors rendőrség és a hatékony gyermekvédelmi...","id":"20200819_Ha_Nemetorszagban_30_ezren_eroszakoskodnak_gyermekekkel_vajon_mennyi_lehet_a_pedofil_mashol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=784c3068-fbfe-4108-a8d1-8c7f3f190699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca588dd2-e577-4250-a752-77b60d0f3c0e","keywords":null,"link":"/elet/20200819_Ha_Nemetorszagban_30_ezren_eroszakoskodnak_gyermekekkel_vajon_mennyi_lehet_a_pedofil_mashol","timestamp":"2020. augusztus. 19. 21:00","title":"Ha Németországban 30 ezren erőszakoskodnak gyerekekkel, vajon mennyi lehet a pedofil máshol?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Berögzült viselkedésünket nehéz megváltoztatni, akármennyire nemesek is a szándékaink. De a helyes módszer elsajátításával könnyebben elhatározásunk mellett maradhatunk.","shortLead":"Berögzült viselkedésünket nehéz megváltoztatni, akármennyire nemesek is a szándékaink. De a helyes módszer...","id":"20200819_Hogyan_alakitsunk_ki_uj_szokasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fec766-a538-4878-8fb0-971d53884949","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200819_Hogyan_alakitsunk_ki_uj_szokasokat","timestamp":"2020. augusztus. 19. 19:15","title":"Hogyan alakítsunk ki új szokásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b2c277-75bf-475a-b757-e30c5e84dab8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schuch Timuzsin cégei összesen 26 millió forintot kapnak.\r

","shortLead":"Schuch Timuzsin cégei összesen 26 millió forintot kapnak.\r

","id":"20200820_Magyar_valogatott_kezilandazo_szakit_a_Turisztikai_Ugynokseg_palyazatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05b2c277-75bf-475a-b757-e30c5e84dab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c35d27-3e05-4c0c-b8f0-c7735e76c62c","keywords":null,"link":"/kkv/20200820_Magyar_valogatott_kezilandazo_szakit_a_Turisztikai_Ugynokseg_palyazatan","timestamp":"2020. augusztus. 20. 14:15","title":"Magyar válogatott kézilabdázó is nyert a Turisztikai Ügynökség pályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009764b7-abcb-48e1-8ed0-a4d74bc9c106","c_author":"Serdült Viktória","category":"kultura","description":"Más lesz az idei augusztus 20., mint eddig bármikor. És ez még akkor is rossz, ha egyébként nem hoz lázba minket se légi parádé, se Szent Jobb körmenet, pláne nem a tűzijáték. Pótolni mi is csak kollégánk rövid nosztalgiázásával és szubjektív képválogatásával tudjuk. Talán sikerül - legalább részben.","shortLead":"Más lesz az idei augusztus 20., mint eddig bármikor. És ez még akkor is rossz, ha egyébként nem hoz lázba minket se...","id":"20200820_tuzijatek_augusztus20_emlekezet_nosztalgia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=009764b7-abcb-48e1-8ed0-a4d74bc9c106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df01230c-4c04-49d7-8107-99ac66232403","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_tuzijatek_augusztus20_emlekezet_nosztalgia","timestamp":"2020. augusztus. 20. 07:00","title":"Ha a képünkbe tolják, menekülünk tőle, ha nincs, hiányzik, mi az? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094e61b1-7ff9-44f8-afb1-5022e8715d74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelölt szavát adta, hogy rendbe teszi Amerika lelkét.","shortLead":"A jelölt szavát adta, hogy rendbe teszi Amerika lelkét.","id":"20200821_Biden_Demokrata_Part_elnokjeloltseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=094e61b1-7ff9-44f8-afb1-5022e8715d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395278d-e400-4801-ab75-6b0ca8583a36","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Biden_Demokrata_Part_elnokjeloltseg","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:16","title":"Biden elfogadta a Demokrata Párt elnökjelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]