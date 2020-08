Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai diktátor, Kim Dzsong Un felhatalmazta húgát, hogy egyes államügyekben ő döntsön és ezzel csökkentse az egyszemélyi vezetőre nehezedő terheket. Dél-Koreai értesülések szerint Kim egyes párt- és állami vezetőknek is megnövelte a hatalmát.","shortLead":"Az észak-koreai diktátor, Kim Dzsong Un felhatalmazta húgát, hogy egyes államügyekben ő döntsön és ezzel csökkentse...","id":"20200821_Kim_Dzsong_Un_atadja_hatalmanak_egy_reszet_a_huganak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7491c3a0-dff9-403b-b727-2fe88d741a3f","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Kim_Dzsong_Un_atadja_hatalmanak_egy_reszet_a_huganak","timestamp":"2020. augusztus. 21. 19:29","title":"Kim Dzsong Un átadja hatalmának egy részét a húgának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A fél csapat koronavírusos, ezért más kluboktól kaptak kölcsön játékosokat. ","shortLead":"A fél csapat koronavírusos, ezért más kluboktól kaptak kölcsön játékosokat. ","id":"20200820_Egy_meccsre_beugro_jatekosokat_szerzett_a_Pristina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8955d8c6-2bd4-4cab-b5a1-7a2d8bd95a04","keywords":null,"link":"/sport/20200820_Egy_meccsre_beugro_jatekosokat_szerzett_a_Pristina","timestamp":"2020. augusztus. 20. 21:44","title":"Egy meccsre beugró játékosokat szerzett a Pristina, hogy ki tudjon állni az EL-selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolcszáz fölé ugrott az aktív fertőzöttek száma.","shortLead":"Nyolcszáz fölé ugrott az aktív fertőzöttek száma.","id":"20200821_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef2c969-6c85-4b04-b87c-53471858cd41","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 21. 09:33","title":"Ötven fölött az új fertőzöttek száma, két beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akiknek nincsenek anyagi gondjaik, azoknak az alvásuk is teljesebb – mondták ki amerikai kutatók egy pár évvel ezelőtt végzett felmérés eredményeit összegezve. ","shortLead":"Akiknek nincsenek anyagi gondjaik, azoknak az alvásuk is teljesebb – mondták ki amerikai kutatók egy pár évvel ezelőtt...","id":"202034_vagyoni_helyzet_es_alvas_csenget_egy_picit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feeb44ec-370f-4277-84f3-8e356abcd73c","keywords":null,"link":"/360/202034_vagyoni_helyzet_es_alvas_csenget_egy_picit","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:15","title":"Hogy mennyire egészségesen alszik, az attól is függ, mennyi pénze van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f624345-bc79-49c4-8a26-aa2261f6e223","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórház már felállította az orosz ellenzéki politikus diagnózisát, de azt állítják, még nem hozhatják nyilvánosságra.","shortLead":"A kórház már felállította az orosz ellenzéki politikus diagnózisát, de azt állítják, még nem hozhatják nyilvánosságra.","id":"20200821_omszk_korhaz_navalnij_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f624345-bc79-49c4-8a26-aa2261f6e223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2623267-8a7a-42af-be57-c230b141d2df","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_omszk_korhaz_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:04","title":"Az omszki kórház helyettes főorvosa szerint nem mérgezték meg Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Orbán Viktor szívesen kérkedik azzal, hogy a nemzeti érdek szerinti geopolitikát követ. A fehéroroszországi események azonban zavarba hozták a magyar kormányfőt.","shortLead":"Orbán Viktor szívesen kérkedik azzal, hogy a nemzeti érdek szerinti geopolitikát követ. A fehéroroszországi események...","id":"202034__geopolitika__magyarorszag_helye__uj_vilagrend__kulonvelemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec1d251-ce1a-4f82-9979-eda5a9c1fc28","keywords":null,"link":"/360/202034__geopolitika__magyarorszag_helye__uj_vilagrend__kulonvelemeny","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:15","title":"Orbán Viktor úgy manőverez két világ között a külpolitikában, mint elefánt a porcelánboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump azt mondta \"már alig várjuk, hogy ne kelljen többé jelen lennünk\" Irakban.","shortLead":"Donald Trump azt mondta \"már alig várjuk, hogy ne kelljen többé jelen lennünk\" Irakban.","id":"20200820_Mar_alig_vannak_amerikai_katonak_Irakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c89fad-f46e-4b15-9b65-57bd3bbde7b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Mar_alig_vannak_amerikai_katonak_Irakban","timestamp":"2020. augusztus. 20. 21:22","title":"Már alig vannak amerikai katonák Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2f6d7f-8b95-4e48-bead-3ce81961fdf8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz hatóságok csütörtökön büntetőjogi eljárást indítottak egy új ellenzéki testület, a koordinációs tanács ellen a hatalom megszerzésére tett illegális kísérlet vádjával.","shortLead":"A fehérorosz hatóságok csütörtökön büntetőjogi eljárást indítottak egy új ellenzéki testület, a koordinációs tanács...","id":"20200820_feheroroszorszag_ellenzek_buntetoeljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c2f6d7f-8b95-4e48-bead-3ce81961fdf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c700d3d-08f3-4ce1-84c8-c71887887c4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_feheroroszorszag_ellenzek_buntetoeljaras","timestamp":"2020. augusztus. 20. 16:43","title":"Két nap alatt ellehetetlenítették az ellenzék új tervét Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]