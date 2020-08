Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c54d63c-cdcf-4b61-bd94-d7412980e28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Hende Csaba és a KDNP-s Nacsa Lőrinc is találkozott a hétvégén a koronavírusos kommunikációs vezetővel.

","shortLead":"A fideszes Hende Csaba és a KDNP-s Nacsa Lőrinc is találkozott a hétvégén a koronavírusos kommunikációs vezetővel.

","id":"20200828_koronavirus_jarvany_hollik_istvan_hende_csaba_nacsa_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c54d63c-cdcf-4b61-bd94-d7412980e28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83459b9-0b23-4f0f-a0cc-9d18e7ec902b","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_koronavirus_jarvany_hollik_istvan_hende_csaba_nacsa_lorinc","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:27","title":"Újabb politikusok kerültek karanténba, miután találkoztak Hollikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyi államtitkár a közösségi médiában szólt be a „balliberális seregnek”.","shortLead":"A külügyi államtitkár a közösségi médiában szólt be a „balliberális seregnek”.","id":"20200827_menczer_tamas_szijjarto_peter_home_office_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e962889-90eb-40a1-b16c-5fe89674d201","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_menczer_tamas_szijjarto_peter_home_office_szakszervezet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:28","title":"Menczer Tamás megvédte Szijjártó Péter szerdai kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal szerint nem hagyják nekik, hogy az App Store díjszabásáról tájékoztassák a felhasználóikat egy készülő applikációban.","shortLead":"A közösségi oldal szerint nem hagyják nekik, hogy az App Store díjszabásáról tájékoztassák a felhasználóikat...","id":"20200828_apple_app_store_ado_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74da890-cb02-4f9e-82ad-c9cdf4c538ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_apple_app_store_ado_facebook","timestamp":"2020. augusztus. 28. 17:06","title":"A Facebook szerint 30 százalékos adót szed az Apple, és nem engedi, hogy erről beszéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72573b7-aed1-487c-a6fe-f22830c52992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valószínűleg elmarad a Gyilkosság az Orient expresszen bemutatója.","shortLead":"Valószínűleg elmarad a Gyilkosság az Orient expresszen bemutatója.","id":"20200828_Koronavirusfertozott_a_Thalia_Szinhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c72573b7-aed1-487c-a6fe-f22830c52992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0c32f1-2032-4f3d-83b9-6e81ebd07bd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Koronavirusfertozott_a_Thalia_Szinhazban","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:04","title":"Koronavírus-fertőzött egy társulati tag a Thália Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740e5a40-9380-446a-9445-ed416ce7d771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szombat reggel azt üzente, hogy ha ismét összefogunk, meg tudjuk fékezni a második hullámot. ","shortLead":"A miniszterelnök szombat reggel azt üzente, hogy ha ismét összefogunk, meg tudjuk fékezni a második hullámot. ","id":"20200829_Orban_Viktor_koronavirus_hatarvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740e5a40-9380-446a-9445-ed416ce7d771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf373fc-42ab-40d6-a469-302a048a8df2","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Orban_Viktor_koronavirus_hatarvedelem","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:04","title":"Orbán Viktor: Most még időben vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szerint a Nakrutka nevű szolgáltatás nemcsak hamis kedveléseket, de hozzászólásokat és követőket is árult az Instagramon, ezért képviselőinek most a bíróságon kell felelniük.","shortLead":"A Facebook szerint a Nakrutka nevű szolgáltatás nemcsak hamis kedveléseket, de hozzászólásokat és követőket is árult...","id":"20200828_facebook_instagram_kamu_lajk_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d365cab-a359-4d98-9881-9568d9a73344","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_facebook_instagram_kamu_lajk_per","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:13","title":"Beperelte a Facebook, mert kamulájkokat árult az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542bf72f-1ee0-4a71-9cc0-5a93c2162941","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ráadásul sok esetben a kisebb települések, falvak, községek viszik a prímet.","shortLead":"Ráadásul sok esetben a kisebb települések, falvak, községek viszik a prímet.","id":"202035_favoritok_abalatonnal_boglar_hanyatlo_alsoorses_csopak_emelkedo_palyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=542bf72f-1ee0-4a71-9cc0-5a93c2162941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f580f-b98e-44d5-bc1c-e4320c7640e3","keywords":null,"link":"/360/202035_favoritok_abalatonnal_boglar_hanyatlo_alsoorses_csopak_emelkedo_palyan","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:00","title":"Lakóhelyként is divatos lett a Balaton, de nem minden település áll emelkedő pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef4d2bb-a350-4c0d-907c-a5b16c57f175","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Picit azért túlzás a yachtos, fabetétes áthallás.","shortLead":"Picit azért túlzás a yachtos, fabetétes áthallás.","id":"20200828_Egesz_jo_kiallasu_a_kabrio_Dacia_Duster","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bef4d2bb-a350-4c0d-907c-a5b16c57f175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e7256f-c00b-48f0-83bc-1b4f4bb97cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_Egesz_jo_kiallasu_a_kabrio_Dacia_Duster","timestamp":"2020. augusztus. 29. 05:30","title":"Egész jó kiállású a kabrió Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]