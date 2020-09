Cikkünk folyamatosan frissül.

A magyar válogatott nagy meglepetésre 1-0-ra győzött Törökországban csütörtökön, Oroszország ugyanekkor Szerbiát verte meg 3-1-re, így a Magyarország-Oroszország meccsen most a csoportunk első két helyezettje csap össze.

Marco Rossi egy helyen változtatott a győztes csapaton: a védelembe Fiola Attila helyett Bese Barnabás került be. Így Gulácsi – Orbán, Lang, Szalai Attila – Bese, Sigér, Nagy, Holender – Szoboszlai – Sallai, Szalai Ádám kezdővel állt ki a magyar válogatott. Az oroszok kezdője Sunyin – Fernandez, Szemjonov, Dzsikija, Kudrjasov – Ozdojev, Zobnin, Ionov – Mirancsuk, Dzjuba, Kuzjajev.

Így érhet a Nemzetek Ligája vb-pótselejtezőt A mostani Nemzetek Ligájából a 2022-es világbajnokság pótselejtezőjére lehet kijutni. Az NL-ben Európa 16 legjobb csapata az A ligában négy csoportot alkot, a következő 16 a B ligában szintén négyet – közöttük van Magyarország is - , a C ligában ugyanez a beosztás, a D-ben pedig a kontinens 7 leggyengébb csapata szerepel, két csoportra bontva. Miután a saját csoportjában mindenki játszott mindenkivel, kezdődnek a rendes vb-selejtezők. Ezekből a 10 csoportgyőztes kijut a vb-re, pótselejtezőt játszik a 10 csoportmásodik és a két legjobb olyan NL-csoportgyőztes, aki nem jutott be a vb-selejtezőcsoportjában az első kettőbe. Így áll össze majd 12 csapat, őket három csoportra bontják, mindegyikben elődöntőket és döntőt játszanak majd, a 3 győztes lesz ott a világbajnokságon.

Az orosz válogatott a legutóbbi tíz meccséből kilencet megnyert, a 2021-re halasztott Európa-bajnokságra csoportmásodikként úgy jutott ki, hogy csak Belgiumtól kapott ki kétszer, a többi nyolc meccset 31-1-es gólkülönbséggel zárta.

A magyar csapat kezdte jobban a meccset, rögtön a 3. percben Szoboszlai remekül betekert lövését Dzjuba tudta csak szögletre kifejelni. Alig két perccel később azonban egy komoly védelmi hibát követett el a magyar csapat, Szalai Attila elaludt egy orosz támadásnál Mirancsuk nagy gólhelyzetben ment a kapunk felé, de hat méterről mellélőtt.

A 14. percben aztán meg szerezte a vezetést Oroszország. Kuzjajev adott be balról szépen, Mirancsuk pedig másodjára már nem hibázott, hét méterről Nagy és Szalai Attila között lőtt a kapunkba, 0-1.

A gól után a magyar csapat próbált többet támadni, de helyzetig sem nagyon jutottunk el, az oroszok kevesebbszer támadtak, de akkor veszélyesebben. A 22. percben jutottunk el helyzetig, Sallai lőtt veszélyes helyzetben, de Szalai Ádámot találta el. Négy perccel később pedig Bese fejelte Nagy jobbról érkező beadását az orosz kapushoz.

A 33. percben pedig már kettővel vezettek az oroszok. Egy szabadrúgás után Szalai Ádám megszerezte a labdát, de elkövette azt a hibát, hogy túl sokáig próbálta magánál tartani, Szemjonov hátulról teljesen szabályosan szerelte, Ozdojev pedig belőtte a második gólt, 0-2.

Ez maradt az állás a félidőre is, az oroszok átadták a terepet, és különösebb gond nélkül védekezték ki a magyar támadásokat. A labdabirtoklásban hiába volt ekkor 56-44 százalékos magyar fölény, a kaput eltaláló lövések számában már 2-2-re álltak a csapatok, az oroszok pedig amikor eltalálták a kapunkat, gólt is rúgtak, teljesen megérdemelten vezettek.

Szinte rögtön a félidő kezdése után Kuzjajev beadását Dzjuba kapta az ötös előtt, de nagy megoldással ahelyett, hogy elrúgta volna, a földre ültette Gulácsit, jobbra passzolt Fernandeshez, akinek már nem volt nehéz dolga, 0-3.

Ettől a kezdéstől aztán a magyar csapat maradék kedve is elment, az oroszok pedig nem erőltették minden áron a szép focit, de még félgőzzel is erősebbek voltak.

A 62. percben meglett a szépítés. Szépen hozta fel Orbán és Kalmár a labdát a saját tizenhatosa közepéről, Szemjonov csúnyán elvétette a labdát, így akadálytalanul került a labda Sallai elé, ő pedig gyönyörű mozdulattal a kapus felett a léc alá emelt, 1-3.

Szerencsére ettől megélénkült a meccs, a magyarok úgy kezdtek el támadni, ahogyan azt mínusz háromnál is kellett volna. Több kihagyott helyzet után a 70. percben ennek meg is lett az eredménye: Bese kapott egy szép labdát Szoboszlaitól, jólk érezte, hogy nem kapura kell fejelni, hanem lefejelni a csereként beállt Nikolicsnak, ő pedig megszerezte a második gólunkat is, 2-3.

A második gól után látványosan felpörgött a magyar válogatott, az oroszok pedig nem mindig tudták tartani a tempót.

A csoportunk másik meccsén 20:45-kor Szerbia fogadja Törökországot.