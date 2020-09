Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dae72d8-fb9b-43cd-ba3f-3c264acf74cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton 2046 új koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumok Csehországban, ami a járvány kezdete óta az eddig legmagasabb hétvégi napi szám - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján vasárnap délelőtt közölt kimutatásból.","shortLead":"Szombaton 2046 új koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumok Csehországban, ami a járvány kezdete óta az eddig...","id":"20200920_Ketezer_felett_a_napi_megbetegedesek_szama_Csehorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dae72d8-fb9b-43cd-ba3f-3c264acf74cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475dc0a8-be81-4328-b209-4c5692a42270","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Ketezer_felett_a_napi_megbetegedesek_szama_Csehorszagban","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:42","title":"Kétezer felett a napi megbetegedések száma Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a parlament őszi nyitánya, ezúttal napirend előtti kérdéseket tettek fel az ellenzéki képviselők Orbán Viktornak. A legtöbben az ingyenes koronavírustesztet követelték, a harmadiknál már csak nevettek a kormánypártiak.","shortLead":"Folytatódik a parlament őszi nyitánya, ezúttal napirend előtti kérdéseket tettek fel az ellenzéki képviselők Orbán...","id":"20200921_Orban_azonnali_ellenzek_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b07cb7-a317-49c8-86c4-e4444fdd19ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_azonnali_ellenzek_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:28","title":"A kormánypártok már csak nevettek az ellenzék harmadik ingyentesztet követelő kérdésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105ecfbb-d43c-45d3-a4af-26956138209b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hangos zene miatt törhetett ki a balhé.","shortLead":"A hangos zene miatt törhetett ki a balhé.","id":"20200921_gyongyos_szomszedj_lovoldozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=105ecfbb-d43c-45d3-a4af-26956138209b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45dae94-dcfd-4834-8768-51ca4dae405a","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_gyongyos_szomszedj_lovoldozes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:37","title":"Rálőtt egy nő Gyöngyösön a szomszédjaira, miután összevesztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány bejelentette szombaton, hogy visszaállított minden ENSZ-szankciót Iránnal szemben. A világ legtöbb országa elutasítja az egyoldalú lépést, illegálisnak tartja, és ebből az éles szembenállásból valószínűleg heves vita lesz a világszervezetben annak idei közgyűlési ülése előtt - állapította meg az AP amerikai hírügynökség.","shortLead":"Az amerikai kormány bejelentette szombaton, hogy visszaállított minden ENSZ-szankciót Iránnal szemben. A világ legtöbb...","id":"20200920_Az_USA_visszaallitott_minden_ENSZszankciot_Irannal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f919d32c-5312-4e2c-a8bb-4e7c1581b048","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Az_USA_visszaallitott_minden_ENSZszankciot_Irannal_szemben","timestamp":"2020. szeptember. 20. 13:46","title":"Az USA visszaállított minden ENSZ-szankciót Iránnal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azonnali frissítést adtak ki a Windows Serverekhez, miután a biztonsági résen keresztül úgy juthatnak be a hackerek a rendszerbe, hogy még csak felhasználói adatokat sem kell lopniuk hozzá.","shortLead":"Azonnali frissítést adtak ki a Windows Serverekhez, miután a biztonsági résen keresztül úgy juthatnak be a hackerek...","id":"20200921_microsoft_windows_server_zerologon_kiberbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5018682b-911f-43d7-b654-d507f42816d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_microsoft_windows_server_zerologon_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:03","title":"Nagyon súlyos hibát találtak a Windows Serverben, három másodperc alatt bevehetik a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 160 ezer használt személyautót hoztak be Magyarországra, ami 2 százalékos csökkenés az ezt megelőző évhez képest. A visszaesés okozhatott némi meglepetést, ám a legnépszerűbb modellek rangsora már nem, hiszen az első tíz modellből nyolc a legismertebb német márkák gyáraiból gurult ki újonnan. A Bankmonitor megnézte, hogy mennyibe kerülnek most ezek a modellek használtan, és mekkora havi törlesztőt kell fizetnie annak, aki hitelből fedezné a vásárlást.","shortLead":"Tavaly csaknem 160 ezer használt személyautót hoztak be Magyarországra, ami 2 százalékos csökkenés az ezt megelőző...","id":"20200920_Mekkora_havi_torlesztoje_lehet_egy_hasznalt_autonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4113f6f5-8ded-428f-a536-0310205325eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Mekkora_havi_torlesztoje_lehet_egy_hasznalt_autonak","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:50","title":"Mekkora havi törlesztője lehet egy használt autónak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-válság idején különösen aktuális az a kérdés, hogy egy vállalkozás hogyan optimalizálhatja adóterheit. A HVG Újrakezdés a válság után című kiadványában kínál tippeket.","shortLead":"A koronavírus-válság idején különösen aktuális az a kérdés, hogy egy vállalkozás hogyan optimalizálhatja adóterheit...","id":"20200921_adooptimalizalas_adotervezes_ujrakezdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b1c345-a7a1-4fb4-87a7-f695045ecbcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_adooptimalizalas_adotervezes_ujrakezdes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:05","title":"Csökkentené adóterheit? Van, amit szabad, és van, amit nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80a2921-20b5-49a1-a3d5-43e04965900f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a koronavírus igen veszélyes az emberre, ám egy friss hazai kutatás során az is kiderült, a korábban gondoltnál sokkal rugalmasabb és ellenállóbb lehet a vírus. Mindez közrejátszhat szokatlanul nagy fertőzőképességében is.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a koronavírus igen veszélyes az emberre, ám egy friss hazai kutatás során az is...","id":"20200921_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b80a2921-20b5-49a1-a3d5-43e04965900f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9d3656-9d15-4453-9155-319bfbc4f0a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:03","title":"Magyar kutatók: Megvan, miért lehet ennyire fertőző a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]