[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan az új holdra szállás menetrendje, újabb magyar megye kockázatos a németek szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megvan az új holdra szállás menetrendje, újabb magyar megye kockázatos a németek szerint. A hvg360 reggeli...","id":"20200924_Radar360_Trump_birosaggal_a_Facebook_kivonulassal_fenyeget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5779f-7dfb-46c9-a0a8-fa9a00075102","keywords":null,"link":"/360/20200924_Radar360_Trump_birosaggal_a_Facebook_kivonulassal_fenyeget","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:00","title":"Radar360: Trump bírósággal, a Facebook kivonulással fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép a géppel, az eszközzel, az operátorral vagy akár a szenzorral is megoszt adatot, majd ez alapján utasítást küld a következő feladat elvégzésére. Annak jártunk utána, milyen előnyökkel jár az, hogy ma már éjjellátó drónok, okosszemüvegek, automata raktárak és robotok segítik a termelést.\r

","shortLead":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép...","id":"ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f130887a-4c31-4437-9791-9bb5da64b0f5","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","timestamp":"2020. szeptember. 25. 17:30","title":"Ipar 4.0: ne féljünk a robotoktól, inkább használjuk őket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3feab5aa-4173-48e8-9451-f6be3ef64d9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikérte magának a külügyminiszter, hogy szórakozásból használná a rendőrségi helikoptert.","shortLead":"Kikérte magának a külügyminiszter, hogy szórakozásból használná a rendőrségi helikoptert.","id":"20200925_hadhazy_helikopter_tolna_Szekszard_Bodri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3feab5aa-4173-48e8-9451-f6be3ef64d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1686ead-0157-4835-999b-0db1fea6ec92","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_hadhazy_helikopter_tolna_Szekszard_Bodri","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:08","title":"Szijjártó elismerte, hogy járt a Bodri borászatnál, ahol a helikoptert fényképezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint nem igaz, hogy a működőképesség határán lenne az Uzsoki Utcai Kórház.","shortLead":"Az Emmi szerint nem igaz, hogy a működőképesség határán lenne az Uzsoki Utcai Kórház.","id":"20200925_korhaz_szakember_Covid_centrum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0f40a9-cb10-4083-b7f9-768efb44419a","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_korhaz_szakember_Covid_centrum","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:54","title":"Az ország 18 kórházából irányítják át a szakembereket a fővárosi Covid-centrumokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4800ce25-00e0-4918-8a11-aad20854f4f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung új mobilos szenzorainak köszönhetően vékonyabb lehet a kameramodul kitüremkedése a mobilok hátulján, és az elkészített fotók/videók is szebbek lesznek.","shortLead":"A Samsung új mobilos szenzorainak köszönhetően vékonyabb lehet a kameramodul kitüremkedése a mobilok hátulján, és...","id":"20200923_samsung_isocell_technologia_isocell_gm5_isocell_jd1_isocell_gw3_isocell_hm2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4800ce25-00e0-4918-8a11-aad20854f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f236bf-d585-431b-ab34-c32900ce54b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_samsung_isocell_technologia_isocell_gm5_isocell_jd1_isocell_gw3_isocell_hm2","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:03","title":"A Samsung újdonsága ellaposíthatja a telefon hátulján kitüremkedő kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56423e26-903c-43fd-a9ee-ef502a24cbd1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártóknak kényszerű módon a drágább plugin hibrid hajtásláncokat kell előnyben részesíteniük.","shortLead":"A gyártóknak kényszerű módon a drágább plugin hibrid hajtásláncokat kell előnyben részesíteniük.","id":"20200925_a_mercedes_szupermodern_lagyhibrid_benzinmotorjat_is_kinyirta_a_co2kvota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56423e26-903c-43fd-a9ee-ef502a24cbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd285cb-0c57-4e71-acb3-0e45e7f21a7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_a_mercedes_szupermodern_lagyhibrid_benzinmotorjat_is_kinyirta_a_co2kvota","timestamp":"2020. szeptember. 25. 09:21","title":"A Mercedes szupermodern lágyhibrid benzinmotorját is kinyírta a CO2-kvóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f388e75b-ca1b-42c8-ba8f-a57c8336621c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202039_a_jog_veszelyes_fegyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f388e75b-ca1b-42c8-ba8f-a57c8336621c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c98a5f8-b61f-43df-984f-18de7a8b9a9f","keywords":null,"link":"/itthon/202039_a_jog_veszelyes_fegyver","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:45","title":"Farkas Zoltán: A jog veszélyes fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f22ce22-ddee-402f-b550-993ced789a73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lerobbant állapotú kórtermekről küldött felvételeket az RTL Híradójának egy koronavírusos beteg a kiskunhalasi kórházból. A minisztérium állítja: kosz és bogarak nincsenek.","shortLead":"Lerobbant állapotú kórtermekről küldött felvételeket az RTL Híradójának egy koronavírusos beteg a kiskunhalasi...","id":"20200924_rtl_korterem_jarvany_korhaz_kiskunhalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f22ce22-ddee-402f-b550-993ced789a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439853c7-9f50-4bd1-9681-9326791bb27e","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_rtl_korterem_jarvany_korhaz_kiskunhalas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:38","title":"RTL: Omló vakolatú, pókhálós kórteremben fogadják Kiskunhalason a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]