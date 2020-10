Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"322aec0f-f65d-468c-a3d4-b5111ce6fa1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem rendezték meg az olasz labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóját, a címvédő Juventus és a Napoli összecsapását: az ellenfél nem utazott el Torinóba.\r

","shortLead":"Nem rendezték meg az olasz labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóját, a címvédő Juventus és...","id":"20201005_napoli_juventus_serie_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=322aec0f-f65d-468c-a3d4-b5111ce6fa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3b04dd-038e-4a0e-ba4d-05e5a896dc74","keywords":null,"link":"/sport/20201005_napoli_juventus_serie_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 05. 06:25","title":"Nem állt ki a Napoli, játék nélkül söpört be 3 pontot a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7626a715-3003-4867-8a13-c0c30e956797","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A gyerekek a belső motivációjukat és kíváncsiságukat megőrizve kell, hogy megértsék a világot – mondja a hvg360-nak adott exkluzív interjúban Rubik Ernő, akinek a világ számos pontján egyszerre jelent meg könyve a bűvös kocka történetéről. A feltaláló elmesélte, milyen tanuló volt, hogy miért tartja magát mindenben amatőrnek, elmondta, milyen érzés volt először kirakni a bűvös kockát, és azt is, hogy mit gondol azokról, akik a neten talált útmutatók alapján rakják ki a kockát.

","shortLead":"A gyerekek a belső motivációjukat és kíváncsiságukat megőrizve kell, hogy megértsék a világot – mondja a hvg360-nak...","id":"20201006_Rubik_Erno_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7626a715-3003-4867-8a13-c0c30e956797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db55b43-0994-412a-b974-3c9730b87d1f","keywords":null,"link":"/360/20201006_Rubik_Erno_interju","timestamp":"2020. október. 06. 12:00","title":"Rubik Ernő: „A készen kapott, tekintélyelvű tudás elnyomja a kérdezés szabadságát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan a minisztérium azzal indokolta néhány hónapja Dzsudzsák Balázs diplomata-útlevelét, hogy a válogatott csapatkapitányaként méltó rá, most, hogy nem hívták be a válogatottba, megtarthatja az útlevelet.","shortLead":"Ugyan a minisztérium azzal indokolta néhány hónapja Dzsudzsák Balázs diplomata-útlevelét, hogy a válogatott...","id":"20201006_Dzsudzsak_diplomata_utlevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213868d5-4dbe-4b70-88ac-ef38699c1118","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_Dzsudzsak_diplomata_utlevel","timestamp":"2020. október. 06. 06:52","title":"Nem vonják vissza Dzsudzsák diplomata-útlevelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljes körű egyeztetést szeretnének, amíg ez nem valósul meg, az oktatók a sztrájkot fenntartják.","shortLead":"Teljes körű egyeztetést szeretnének, amíg ez nem valósul meg, az oktatók a sztrájkot fenntartják.","id":"20201005_Novak_Szarka_kovetelesek_SZFE_sztrajk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c785de-56af-4e7f-b6fc-66ee32fd34b0","keywords":null,"link":"/kultura/20201005_Novak_Szarka_kovetelesek_SZFE_sztrajk","timestamp":"2020. október. 05. 13:06","title":"A kuratórium ajánlattétele ellenére marad a színművészetis oktatók sztrájkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f00534a-3910-4f4a-9343-5c70f4b4ee29","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök-helyettes lett. A korábbinál hattal kevesebb tárca van az új kabinetben.","shortLead":"Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök-helyettes lett. A korábbinál hattal kevesebb tárca van az új kabinetben.","id":"20201006_esku_lengyel_kormany_jaroslaw_kaczynski","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f00534a-3910-4f4a-9343-5c70f4b4ee29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8868750-17cb-404d-8451-487034371a44","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_esku_lengyel_kormany_jaroslaw_kaczynski","timestamp":"2020. október. 06. 17:39","title":"Letette az esküt az átalakított lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A MÁV-vezér Homolya Róbert Pafféri Zoltánt kérte fel a posztra.","shortLead":"A MÁV-vezér Homolya Róbert Pafféri Zoltánt kérte fel a posztra.","id":"20201005_volanbusz_elnok_vezerigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e393c241-56c3-4c60-809c-05897a2d348a","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_volanbusz_elnok_vezerigazgato","timestamp":"2020. október. 05. 21:16","title":"Új elnök-vezérigazgatója lett a Volánbusznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram 10. születésnapi meglepetését egy kis trükközéssel már előhívhatják azok, akik megkapták az azt tartalmazó frissítést.","shortLead":"Az Instagram 10. születésnapi meglepetését egy kis trükközéssel már előhívhatják azok, akik megkapták az azt tartalmazó...","id":"20201006_instagram_szuletesnap_ikon_megvaltoztatasa_easter_egg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695e741f-d257-4b06-80e1-00de840b966e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_instagram_szuletesnap_ikon_megvaltoztatasa_easter_egg","timestamp":"2020. október. 06. 17:13","title":"Kapott egy titkos funkciót az Instagram, átállíthatja az alkalmazás ikonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec02575-1c38-4814-bfa5-e3497fa79969","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20-24 fok is lehet kedden.","shortLead":"20-24 fok is lehet kedden.","id":"20201006_idojaras_omsz_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ec02575-1c38-4814-bfa5-e3497fa79969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcaf9db-6d2f-4d8a-a77d-5c5cdd2be7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_idojaras_omsz_eso","timestamp":"2020. október. 06. 05:56","title":"Egy igazán szép őszi napunk lesz, mielőtt érkezik a nagy eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]