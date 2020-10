Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f483ea6-350e-4dbc-907e-a9aeca458b25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a 306 lóerős M135i izgalmasnak ígérkező kisebb testvérmodellje.","shortLead":"Megérkezett a 306 lóerős M135i izgalmasnak ígérkező kisebb testvérmodellje.","id":"20201008_hivatalos_itt_a_vezetesi_elmenyre_kihegyezett_bmw_128ti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f483ea6-350e-4dbc-907e-a9aeca458b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1364113d-c1b2-4a4a-b371-2db1d58c4626","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_hivatalos_itt_a_vezetesi_elmenyre_kihegyezett_bmw_128ti","timestamp":"2020. október. 08. 11:21","title":"Hivatalos: Itt a vezetési élményre kihegyezett BMW 128ti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 20 évnél idősebb nők negyede azért, mert nem tudja, hogyan kell.","shortLead":"A 20 évnél idősebb nők negyede azért, mert nem tudja, hogyan kell.","id":"20201007_mellrak_megelozes_szures","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f710ebf6-cdc6-4db4-b2fd-55f34e19346f","keywords":null,"link":"/elet/20201007_mellrak_megelozes_szures","timestamp":"2020. október. 07. 12:31","title":"A magyar nőknek csak a harmada végez rendszeresen emlővizsgálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután a kormány elrendelte a veszélyhelyzetet, az MNB nagymértékű készpénzkiáramlást tapasztalt.","shortLead":"Miután a kormány elrendelte a veszélyhelyzetet, az MNB nagymértékű készpénzkiáramlást tapasztalt.","id":"20201008_mnb_jegybank_keszpenz_koronavirus_veszelyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2b869-b757-4967-8452-11adb2422eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_mnb_jegybank_keszpenz_koronavirus_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. október. 08. 12:59","title":"Teljesen felforgatta a magyarok fizetési szokásait a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7db5516-e08d-4dde-9706-07394f2a0393","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új iOS 14 bevezetésével az Apple újabb lehetőségeket nyitott meg a fejlesztők, grafikusok előtt. Volt, aki gyorsan élt is vele.","shortLead":"Az új iOS 14 bevezetésével az Apple újabb lehetőségeket nyitott meg a fejlesztők, grafikusok előtt. Volt, aki gyorsan...","id":"20201007_ios_14_ikonok_kezdokepernyo_widget_traf_grafikus_dizajner_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7db5516-e08d-4dde-9706-07394f2a0393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7304b687-19c0-4d77-8a36-7aa57cf0ad99","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_ios_14_ikonok_kezdokepernyo_widget_traf_grafikus_dizajner_iphone","timestamp":"2020. október. 07. 11:03","title":"43 millió forintot keresett egy grafikus, aki kitett néhány iPhone-ra letölthető ikont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három név is felmerült a Mandiner szerint.","shortLead":"Három név is felmerült a Mandiner szerint.","id":"20201008_fidesz_ader_janos_allamfo_koztarsagi_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff06e9f6-e5b0-4368-b008-e66f9a79fbc4","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_fidesz_ader_janos_allamfo_koztarsagi_elnok","timestamp":"2020. október. 08. 05:37","title":"A Fideszben már Áder utódján gondolkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409f6cb2-72f6-47a7-8a76-2000ddbb1c2b","c_author":"Balla Györgyi, Gáti Júlia, Gergely Márton","category":"360","description":"Ára van a kormány bőkezűségének: az orvosi bérek jelentős emelését a másodállások engedélyhez kötéséhez, valamint a magánpraxisok leválasztásához kötik. A szabályozás szolgáltatók megszűnésével járhat, és utat nyithat a kétszintű állami ellátás előtt.","shortLead":"Ára van a kormány bőkezűségének: az orvosi bérek jelentős emelését a másodállások engedélyhez kötéséhez, valamint...","id":"20201007_Sokkterapia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=409f6cb2-72f6-47a7-8a76-2000ddbb1c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b6f120-3601-422f-a51c-5e414c088d37","keywords":null,"link":"/360/20201007_Sokkterapia","timestamp":"2020. október. 07. 11:00","title":"Kormányzati sokkterápia: megfizetnek az orvosok a béremelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bb38c7-a2e4-4256-933b-2c799291d77a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Polt Péter legfőbb ügyész bizalmasa, a szakmai körökben elismert, de bíróként sosem dolgozott Varga Zs. András kerülhet a legfelső bírói testület élére. Az Országgyűlés igazságügyi bizottsága már meghallgatta őt, és ahogy azt borítékolni lehetett, elnyerte a kormánypárti többség támogatását.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyész bizalmasa, a szakmai körökben elismert, de bíróként sosem dolgozott Varga Zs. András kerülhet...","id":"202041__varga_zs_andras__lex_kuria__kiralysag__neki_futyol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6bb38c7-a2e4-4256-933b-2c799291d77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4545064-1764-4499-9d4f-49a49d560dd4","keywords":null,"link":"/360/202041__varga_zs_andras__lex_kuria__kiralysag__neki_futyol","timestamp":"2020. október. 08. 13:00","title":"A Kúria elnökjelöltje nem bánja, ha a jog a kormányzás eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy önkormányzati cégbe akarták benyomni a DK-s politikust.","shortLead":"Egy önkormányzati cégbe akarták benyomni a DK-s politikust.","id":"20201008_baranyi_krisztina_greczy_zsolt_dk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b5cfd0-e8e9-4b13-ac3a-847de8a19a2f","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_baranyi_krisztina_greczy_zsolt_dk","timestamp":"2020. október. 08. 18:41","title":"Baranyi megakadályozta, hogy Gréczy Zsolt Ferencvárosban térjen vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]