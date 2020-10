Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a052ee48-672d-4b3d-9c5b-0053b787e551","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miközben az SZFE diákjai egyre több szövetségest szereznek, Vidnyánszky és emberei, így Szarka Gábor kancellár hibát hibára halmoznak.","shortLead":"Miközben az SZFE diákjai egyre több szövetségest szereznek, Vidnyánszky és emberei, így Szarka Gábor kancellár hibát...","id":"202043__szfe__elhuzodo_harc__tankoztarsasag__kijatsszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a052ee48-672d-4b3d-9c5b-0053b787e551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e512e94-e144-4e16-bf61-a02cf8539a68","keywords":null,"link":"/360/202043__szfe__elhuzodo_harc__tankoztarsasag__kijatsszak","timestamp":"2020. október. 23. 08:15","title":"Háborúban már leváltották volna a Színművészeti kancellár-ezredesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e8e21f-9fed-42e9-878e-213360b16f85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírustól a Biden-család üzleti ügyeiig, számos lényeges kérdésről esett szó az utolsó amerikai elnökjelölti vitán. ","shortLead":"A koronavírustól a Biden-család üzleti ügyeiig, számos lényeges kérdésről esett szó az utolsó amerikai elnökjelölti...","id":"20201023_elnokjelolti_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e8e21f-9fed-42e9-878e-213360b16f85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa71048-672b-4c09-96ea-5f726b7b30ed","keywords":null,"link":"/vilag/20201023_elnokjelolti_vita","timestamp":"2020. október. 23. 08:35","title":"Trump higgadt volt, Biden állampolgárságot ígért a bevándorlóknak az utolsó elnökjelölti vitán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis egy ideig.","shortLead":"Legalábbis egy ideig.","id":"20201023_Szombattol_a_kettes_villamos_sem_ugyanaz_mar_mint_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff91ce0a-f00c-4421-abd9-f558655dcada","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_Szombattol_a_kettes_villamos_sem_ugyanaz_mar_mint_volt","timestamp":"2020. október. 23. 10:50","title":"Szombattól a kettes villamos sem ugyanaz már, mint volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780f065-83f4-463a-8cf7-cabff2fa6a32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hallgatóknak nem szólt senki arról, mit mondott a törvényszék az SZFE-sztrájkról, de ők mindenképpen kitartanak.","shortLead":"A hallgatóknak nem szólt senki arról, mit mondott a törvényszék az SZFE-sztrájkról, de ők mindenképpen kitartanak.","id":"20201023_A_szinmuveszeti_diakjai_Oktober_23an_ez_nemcsak_ironikus_de_meltatlan_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6780f065-83f4-463a-8cf7-cabff2fa6a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e05f388-7b8f-4924-b0e8-1f908f8b68c7","keywords":null,"link":"/kultura/20201023_A_szinmuveszeti_diakjai_Oktober_23an_ez_nemcsak_ironikus_de_meltatlan_is","timestamp":"2020. október. 23. 12:48","title":"A színművészeti diákjai: Október 23-án ez nemcsak ironikus, de méltatlan is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733dc3b4-f759-4b85-9683-8f1bc5b21868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagyobb odafigyelésről már Orbán Viktor is beszélt pénteki videós bejelentkezésében.","shortLead":"A nagyobb odafigyelésről már Orbán Viktor is beszélt pénteki videós bejelentkezésében.","id":"20201024_Szigorubban_ellenorzi_a_maszkviselest_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=733dc3b4-f759-4b85-9683-8f1bc5b21868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1826de23-7057-4e64-8def-4df1d4c0ff1d","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Szigorubban_ellenorzi_a_maszkviselest_a_rendorseg","timestamp":"2020. október. 24. 18:03","title":"Szigorúbban ellenőrzi a maszkviselést a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Ötvenhárom nappal azután, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói elfoglalták és blokád alá vonták az intézmény épületét, a nemzeti ünnepen az egyetemi polgárok hívtak tüntetni mindenkit, aki támogatja őket. A tömeg a Műegyetemtől a Március 15. térre, majd az Urániához vonult. Szóba került az egészségügyi törvény és az Alaptanterv is.","shortLead":"Ötvenhárom nappal azután, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói elfoglalták és blokád alá vonták...","id":"20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_oktatas_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02018990-7287-497e-b3c0-3a1401d06737","keywords":null,"link":"/kultura/20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_oktatas_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 23. 21:17","title":"Több mint tízezren álltak az ünnepen a színművészeti hallgatói mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolát fertőtlenítette a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrede szombaton délelőtt. Az intézményben a héten egy felsős tanulónál igazolták a koronavírust.","shortLead":"Az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolát fertőtlenítette a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki...","id":"20201024_Fotok_egy_altalanos_iskolat_fertotlenitenek_a_honvedek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d171cbd-c6af-4ef2-ad9c-a6be7fbbceb3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201024_Fotok_egy_altalanos_iskolat_fertotlenitenek_a_honvedek","timestamp":"2020. október. 24. 10:48","title":"Fotók: általános iskolát fertőtlenítenek a honvédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbcb3e3-6129-42a1-a351-53f611e1f152","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes tisztában lenni a speciális szabályokkal is, mert nem igaz, hogy mindenhol ingyen lehet zöld rendszámmal parkolni.","shortLead":"Érdemes tisztában lenni a speciális szabályokkal is, mert nem igaz, hogy mindenhol ingyen lehet zöld rendszámmal...","id":"20201022_Hiaba_a_zold_rendszam_megbuntettek_a_figyelmetlen_autost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abbcb3e3-6129-42a1-a351-53f611e1f152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8638cd-2b03-45af-8b99-2dfb1ab82efa","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_Hiaba_a_zold_rendszam_megbuntettek_a_figyelmetlen_autost","timestamp":"2020. október. 23. 10:35","title":"Így lehet zöld rendszámmal is könnyen parkolási bírságba futni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]