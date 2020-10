Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Portugál Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Portugál Nagydíj...","id":"20201024_Ismet_Hamilton_rajtolhat_az_elrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f138ed-10f3-4958-b8d4-b93624bb199a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201024_Ismet_Hamilton_rajtolhat_az_elrol","timestamp":"2020. október. 24. 17:11","title":"Ismét Hamilton rajtolhat az élről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK online születésnapi rendezvényt tartott szombat délután, ahol a párt vezetése nosztalgiázott. Gyurcsány szerint ő már 2010-ben összefogást akart.","shortLead":"A DK online születésnapi rendezvényt tartott szombat délután, ahol a párt vezetése nosztalgiázott. Gyurcsány szerint ő...","id":"20201024_gyurcsany_dk_szuletesnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d6031a-02fa-4610-b463-98cb9dcaa088","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_gyurcsany_dk_szuletesnap","timestamp":"2020. október. 24. 16:44","title":"Gyurcsány: Szegények voltunk, mint a templom egere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több városban pedig egészségtelen vagy kifogásolt a levegőminőség. Az eső miatt javulás várható. ","shortLead":"Több városban pedig egészségtelen vagy kifogásolt a levegőminőség. Az eső miatt javulás várható. ","id":"20201025_veszelyes_levegominoseg_szmog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a1b6ee-8986-496e-b9b1-8ad5eb714db3","keywords":null,"link":"/zhvg/20201025_veszelyes_levegominoseg_szmog","timestamp":"2020. október. 25. 11:21","title":"Akkora a szmog, hogy két településen már veszélyes a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A napi új fertőzöttek száma 7 ezer fölé emelkedett, 125 beteg pedig meghalt","shortLead":"A napi új fertőzöttek száma 7 ezer fölé emelkedett, 125 beteg pedig meghalt","id":"20201024_ukrajna_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e4a76f-9c40-4298-bb39-3e1a2141a718","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. október. 24. 14:02","title":"Egyetlen nap alatt ezernél is többen kerültek kórházba Ukrajnában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e40f5d-21a0-4b8c-8fd0-7da94e8e8762","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egészen biztosan nem emberi tényező, hanem \"vörös dagály\", azaz mérgező algák elszaporodása okozta a tömeges tengeriélőlény-pusztulást a távol-keleti Kamcsatka-félszigeten – jelentette ki Dmitrij Kolibkin orosz természetvédelmi miniszter pénteken a Rosszija 24 hírtelevízióban.","shortLead":"Egészen biztosan nem emberi tényező, hanem \"vörös dagály\", azaz mérgező algák elszaporodása okozta a tömeges...","id":"20201026_voros_dagaly_kamcsatka_tomeges_elolenypusztulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20e40f5d-21a0-4b8c-8fd0-7da94e8e8762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fa008e-ec5b-46eb-8120-903d3b0223fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_voros_dagaly_kamcsatka_tomeges_elolenypusztulas","timestamp":"2020. október. 26. 00:03","title":"Az orosz kormány szerint \"vörös dagály\" okozta a rejtélyes pusztulást Kamcsatkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismét tömegek az utcákon Belaruszban, politikai kérdés lett a járványvédekezés az ismert orvos szerint, 10 ezer ember előtt játszhat a BL-ben a Fradi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ismét tömegek az utcákon Belaruszban, politikai kérdés lett a járványvédekezés az ismert orvos szerint, 10 ezer ember...","id":"20201026_Radadr360_Orban_egy_szon_rugozott_Szijjarto_az_ukranokat_bosszantotta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d88633-c0f0-40a2-a3d6-21586eec28d0","keywords":null,"link":"/360/20201026_Radadr360_Orban_egy_szon_rugozott_Szijjarto_az_ukranokat_bosszantotta","timestamp":"2020. október. 26. 08:00","title":"Radadr360: Orbán egy szón rugózott, Szijjártó az ukránokat bosszantotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eba03a-3e9b-4bf3-a69f-6f5e45c07a0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább 16 órába telik, amíg a brit uralkodó rezidenciáján, a windsori kastélyban a téli időszámításra való áttérés után ismét beállítják a több mint négyszáz órát. ","shortLead":"Legalább 16 órába telik, amíg a brit uralkodó rezidenciáján, a windsori kastélyban a téli időszámításra való áttérés...","id":"20201025_Negyszaznal_is_tobb_orat_allitanak_at_a_windsori_kastelyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08eba03a-3e9b-4bf3-a69f-6f5e45c07a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30854fc7-3f0a-4db0-836f-8b0f1176a093","keywords":null,"link":"/elet/20201025_Negyszaznal_is_tobb_orat_allitanak_at_a_windsori_kastelyban","timestamp":"2020. október. 25. 20:30","title":"Négyszáznál is több órát állítanak át a windsori kastélyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ec0d3f-0e1e-437c-b1a1-0f8bf1910057","c_author":"HVG","category":"360","description":"Komolyra fordult a digitális euró előkészítése, a múlt héten háromhónapos belső teszt indult az Európai Központi Banknál (EKB). ","shortLead":"Komolyra fordult a digitális euró előkészítése, a múlt héten háromhónapos belső teszt indult az Európai Központi...","id":"202043_johet_adigitalis_euro_felkesz_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22ec0d3f-0e1e-437c-b1a1-0f8bf1910057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989a7862-c31f-4def-8827-94ccaa11e5df","keywords":null,"link":"/360/202043_johet_adigitalis_euro_felkesz_penz","timestamp":"2020. október. 24. 13:40","title":"Jön a digitális euró, és ami jó hír, hogy olcsóbban is lehet majd vele fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]