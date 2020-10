Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár állapota kielégítő.","shortLead":"Az államtitkár állapota kielégítő.","id":"20201029_retvari_bence_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72de4b49-924e-403b-aceb-662aba455647","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_retvari_bence_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 29. 06:57","title":"Rétvári Bence megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b38fb7-ccf8-4832-bbfb-df15e5f9dead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Colin Josttal a Saturday Night Live forgatásán ismerkedett meg a színésznő.","shortLead":"Colin Josttal a Saturday Night Live forgatásán ismerkedett meg a színésznő.","id":"20201030_Scarlett_Johansson_a_jarvany_kozepen_ferjhez_ment_es_ezt_egy_szokatlan_helyrol_tudtuk_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12b38fb7-ccf8-4832-bbfb-df15e5f9dead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d980592-66c7-4b30-b7c0-09bb0f0a135e","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Scarlett_Johansson_a_jarvany_kozepen_ferjhez_ment_es_ezt_egy_szokatlan_helyrol_tudtuk_meg","timestamp":"2020. október. 30. 09:37","title":"Scarlett Johansson a járvány közepén férjhez ment, és ezt egy szokatlan helyről tudtuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f518d5cb-f665-450f-bf88-138e23993cd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Halloweenhez kapcsolódva állította össze legújabb, kicsit sem barátságos lejátszási listáját a NASA. Nem zeneszámokról van szó, hanem űrbéli hangokról.","shortLead":"Halloweenhez kapcsolódva állította össze legújabb, kicsit sem barátságos lejátszási listáját a NASA. Nem zeneszámokról...","id":"20201029_nasa_vilagur_milyen_hangja_van_a_vilagurnek_insight_voyager_1_juno_urszonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f518d5cb-f665-450f-bf88-138e23993cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe1ff86-22d4-4edb-b1a7-c8e69ac71ff4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_nasa_vilagur_milyen_hangja_van_a_vilagurnek_insight_voyager_1_juno_urszonda","timestamp":"2020. október. 29. 16:12","title":"Horrorisztikus élmény: a NASA megint megmutatta, miket hallani a világűrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy néz ki, a jövő heti Bajnokok Ligája-fordulóban már a Juventus legjobb játékosát is meg kell valahogy fognia a Fradinak.","shortLead":"Úgy néz ki, a jövő heti Bajnokok Ligája-fordulóban már a Juventus legjobb játékosát is meg kell valahogy fognia...","id":"20201030_cristiano_ronaldo_koronavirus_bajnokokligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9fc674-9c04-42c8-bd3e-2178525e563e","keywords":null,"link":"/sport/20201030_cristiano_ronaldo_koronavirus_bajnokokligaja","timestamp":"2020. október. 30. 18:59","title":"Felépült a koronavírusból Cristiano Ronaldo, jöhet Budapestre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 67P/Csurjumov–Geraszimenko üstökös belsejének vizsgálata a Rosetta-misszió Philae leszállóegységének második földet érése révén vált lehetségessé, amikor az egység több milliárd éves jeget tárt fel. Az Európai Űrügynökség (ESA) elemzése most közölte az elemzés eredményét.","shortLead":"A 67P/Csurjumov–Geraszimenko üstökös belsejének vizsgálata a Rosetta-misszió Philae leszállóegységének második földet...","id":"20201029_67p_csurjumov_geraszimenko_ustokos_belseje_philae_robot_landolasa_esa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f0047b-d940-40d4-a49a-abfedc95e07b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_67p_csurjumov_geraszimenko_ustokos_belseje_philae_robot_landolasa_esa","timestamp":"2020. október. 29. 21:03","title":"Szokatlanul lágy a 67P/Csurjumov-Geraszimenko üstökös belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4cef6b-a0b4-405e-ad1f-0d145b332fff","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A bomba nem robbant fel, de a mellé csatolt üzenet egyértelmű volt: „Cotton Mather, te átkozott kutya, majd ezzel oltalak be“. A lelkésznek szánt figyelmeztetés egy korai oltásellenes mozgalom csúcspontja volt.","shortLead":"A bomba nem robbant fel, de a mellé csatolt üzenet egyértelmű volt: „Cotton Mather, te átkozott kutya, majd ezzel...","id":"20201030_oltasellenesseg_1721_himlo_inokulacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec4cef6b-a0b4-405e-ad1f-0d145b332fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fabe4f4-ff81-4eae-8739-3a23863a2780","keywords":null,"link":"/360/20201030_oltasellenesseg_1721_himlo_inokulacio","timestamp":"2020. október. 30. 18:00","title":"Az oltásellenesség régebbi, mint az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb2cd5-084c-4e1c-b9bd-603620362165","c_author":"Hont András","category":"360","description":"A sznobok és a cinikusok vitája zajlik világszerte – ám a magyar közéletben és nyilvánosságban ez a jelenség teljes pompájában mutatja meg magát. Az álláspontok nem vitákban alakulnak ki, hanem társas fertőzéssel hitek terjednek, s formálódnak kollektív hiedelmekké. Vélemény.","shortLead":"A sznobok és a cinikusok vitája zajlik világszerte – ám a magyar közéletben és nyilvánosságban ez a jelenség teljes...","id":"20201030_Hont_Andras_Tobbseg_torvenyt_bont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8feb2cd5-084c-4e1c-b9bd-603620362165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f48b9bc-9ab5-4e60-adfa-e2b249b3878a","keywords":null,"link":"/360/20201030_Hont_Andras_Tobbseg_torvenyt_bont","timestamp":"2020. október. 30. 11:00","title":"Hont András: Többség törvényt bont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mert segítségért kiáltani, mert félt, hogy a patkányok bemásznak a szájába.","shortLead":"Nem mert segítségért kiáltani, mert félt, hogy a patkányok bemásznak a szájába.","id":"20201030_Patkanyokkal_teli_csatornaba_zuhant_egy_ferfi_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92afb0c6-ffeb-4dfe-a7af-a81c289fc3dd","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Patkanyokkal_teli_csatornaba_zuhant_egy_ferfi_New_Yorkban","timestamp":"2020. október. 30. 10:49","title":"Patkányokkal teli csatornába zuhant egy férfi New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]