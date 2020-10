Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező köszönetet mond a természetfilmesnek azért, mert valódi diagnózisokat állít fel és megoldásokat kínál. Fliegauf Bence szerint ugyanis David Attenborough „a terméketlen károgás és hibáztatás helyett tisztán és egyenesen beszél.”","shortLead":"A rendező köszönetet mond a természetfilmesnek azért, mert valódi diagnózisokat állít fel és megoldásokat kínál...","id":"20201012_Sir_David_Attenborough_es_Fliegauf_Bence_gondolatai_Csernobilban_talalkoznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa47d5f-898b-4d32-afd9-2efe0262cc01","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Sir_David_Attenborough_es_Fliegauf_Bence_gondolatai_Csernobilban_talalkoznak","timestamp":"2020. október. 12. 08:38","title":"Sir David Attenborough és Fliegauf Bence gondolatai Csernobilban találkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járványhoz köthető valamennyi mutató romló tendenciát mutat Belgiumban, a szövődmények következtében elhunytak száma 96 százalékkal, az új fertőzöttek napi száma 89 százalékkal haladta meg az egy héttel ezelőtti adatokat. Belgium az EU-ban a vírus által leginkább sújtott országok között a második helyre került. ","shortLead":"A koronavírus-járványhoz köthető valamennyi mutató romló tendenciát mutat Belgiumban, a szövődmények következtében...","id":"20201011_Belgiumban_is_gyorsan_romlik_a_koronavirushelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7d36f8-9400-49a3-9972-9c5afa06e5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Belgiumban_is_gyorsan_romlik_a_koronavirushelyzet","timestamp":"2020. október. 11. 21:39","title":"Belgiumban is gyorsan romlik a koronavírus-helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió tagállamai elfogadtak egy ajánlást, amelynek segítségével egységes színkód alapján lehet megkülönböztetni az egyes országokat, régiókat aszerint, hogy mennyire terjedt el a járvány. A magyar szabályozás eszerint indokolatlan korlátozást tartalmaz.","shortLead":"Az Európai Unió tagállamai elfogadtak egy ajánlást, amelynek segítségével egységes színkód alapján lehet...","id":"20201013_Koronavirus_egyseges_fertozottsegi_szinkodban_egyeztek_meg_a_tagallamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546f504d-f39a-4c4a-a20c-bea20e2346de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Koronavirus_egyseges_fertozottsegi_szinkodban_egyeztek_meg_a_tagallamok","timestamp":"2020. október. 13. 14:31","title":"Koronavírus: egységes fertőzöttségi színkódban egyeztek meg a tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte pontosan ugyanott tartott a magyar ipar idén augusztusban, mint egy évvel korábban, és már a járvány előtti szint sincs messze.","shortLead":"Szinte pontosan ugyanott tartott a magyar ipar idén augusztusban, mint egy évvel korábban, és már a járvány előtti...","id":"20201013_ipar_termeles_ksh_auto_gyarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100b0224-0006-46ff-a071-8f0a3532fccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_ipar_termeles_ksh_auto_gyarak","timestamp":"2020. október. 13. 09:00","title":"Munkába álltak az autógyárak dolgozói, és majdnem a februári szintre visszahozták a magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41ea2cd-4fb9-45da-bbc8-97bf467f91de","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ma még erős gyanakvás övezi a mesterséges intelligenciával felruházott gépek egészségügyi alkalmazásait, de a következő évtizedben egészen biztosra lehet venni a módszer térnyerését. ","shortLead":"Ma még erős gyanakvás övezi a mesterséges intelligenciával felruházott gépek egészségügyi alkalmazásait, de a következő...","id":"202041__mesterseges_intelligencia__gepi_diagnozis__bizalomepites__nem_keptelenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c41ea2cd-4fb9-45da-bbc8-97bf467f91de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09fc07ca-7442-43e5-b69e-73bc95bc183f","keywords":null,"link":"/360/202041__mesterseges_intelligencia__gepi_diagnozis__bizalomepites__nem_keptelenseg","timestamp":"2020. október. 13. 13:00","title":"Még tartunk tőle, de a mesterséges intelligencia olcsóbb és jobb orvoslást hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelölt pedig nyilván nem csak a közösségi oldalon népszerűsítette magát, ott vannak a plakátok, szórólapok is.","shortLead":"A jelölt pedig nyilván nem csak a közösségi oldalon népszerűsítette magát, ott vannak a plakátok, szórólapok is.","id":"20201012_koncz_zsofia_fidesz_kampany_facebook_fizetett_hirdetes_reklam_hirdeteskezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a018766-808f-4ee1-b4fd-9a925c3b48dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_koncz_zsofia_fidesz_kampany_facebook_fizetett_hirdetes_reklam_hirdeteskezelo","timestamp":"2020. október. 12. 19:03","title":"A Fidesz-győztes Koncz Zsófia csak Facebook-reklámra több mint 5 milliót költött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2fb10b2-c401-4b15-ac62-cb9089832c43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét fél hálás lehet a sorsnak, hogy nem történt tragédia. ","shortLead":"Mindkét fél hálás lehet a sorsnak, hogy nem történt tragédia. ","id":"20201013_Videon_ahogy_egy_piroson_athajto_teherauto_maga_ala_gyur_egy_robogot_a_Lehel_ternel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2fb10b2-c401-4b15-ac62-cb9089832c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98a55b5-d607-4aa8-b403-52d4b2036929","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Videon_ahogy_egy_piroson_athajto_teherauto_maga_ala_gyur_egy_robogot_a_Lehel_ternel","timestamp":"2020. október. 13. 08:44","title":"Videón, ahogy egy piroson áthajtó teherautó maga alá gyűr egy robogót a Lehel térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abc9e92-c8ce-4aa9-a120-01bc0d50d319","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A tőkevagyon jobb elosztására van szükség - hirdette Sir Samuel Brittan, a londoni The Financial Times vezető publicistája, aki szerint az elöregedő Európában a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz kellene kötni, a bevándorlást pedig - morális okokból - nem volna szabad korlátozni. A héten 86 évesen elhunyt Brittan a hagyományos brit újságírás egyik legnagyobb alakja volt, az alábbi interjút 2004-ben, Londonban adta a HVG-nek, most változtatás nélkül közöljük újra.","shortLead":"A tőkevagyon jobb elosztására van szükség - hirdette Sir Samuel Brittan, a londoni The Financial Times vezető...","id":"200419HVGFriss978","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0abc9e92-c8ce-4aa9-a120-01bc0d50d319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50af0c6-4e6f-4d87-b7b6-0b84572b54b7","keywords":null,"link":"/360/200419HVGFriss978","timestamp":"2020. október. 13. 13:50","title":"Sir Samuel Brittan: A marxizmusra adott igazi válasz az emberarcú kapitalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]