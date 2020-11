Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53e4ddd7-a4a2-4e09-beeb-cd61cd0bc6a5","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Most körülbelül annyit lehet spórolni a villanyszámlán, amennyivel tovább működik a napelem 10 évnél. A tervezett állami támogatásokkal nagyobb lehet a megtakarítás, de három év múlva kedvezőtlen irányt vesz a hálózati elszámolás.","shortLead":"Most körülbelül annyit lehet spórolni a villanyszámlán, amennyivel tovább működik a napelem 10 évnél. A tervezett...","id":"202044__novekvo_szolarkapacitasok__aramtermeles__csaladtamogatas__haztaji_rezsivagas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53e4ddd7-a4a2-4e09-beeb-cd61cd0bc6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25080da0-d629-4096-b2c6-b3becbfe255b","keywords":null,"link":"/360/202044__novekvo_szolarkapacitasok__aramtermeles__csaladtamogatas__haztaji_rezsivagas","timestamp":"2020. november. 03. 14:00","title":"Derűre ború: ma megéri napelemet tenni a háztetőre, de 2024-től más világ jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötezret közelíti a kórházban ápoltak száma.","shortLead":"Az ötezret közelíti a kórházban ápoltak száma.","id":"20201103_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c728b493-0fae-433c-b2d7-81650db0f96d","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 03. 09:19","title":"Koronavírus: 84-en meghaltak, és kis híján 4 ezer új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee7a4cf7-fe02-4189-9017-41688f47485b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden is megszólalt az osztrák fővárosban történt merénylettel kapcsolatban.","shortLead":"Joe Biden is megszólalt az osztrák fővárosban történt merénylettel kapcsolatban.","id":"20201103_Trump_A_becsiekkel_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee7a4cf7-fe02-4189-9017-41688f47485b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6463fa-2a31-4aba-952e-83109f24312f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Trump_A_becsiekkel_vagyunk","timestamp":"2020. november. 03. 08:50","title":"Donald Trump: „Imáinkban a bécsiekkel vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két keménykötésű fickó is belekeveredett a hétfő esti terrorakcióba, egyikük meg is sérült, miközben többeknek segítettek.","shortLead":"Két keménykötésű fickó is belekeveredett a hétfő esti terrorakcióba, egyikük meg is sérült, miközben többeknek...","id":"20201103_Becsi_terrortamadas_torok_MMAharcos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffb0ddb-b30d-4bce-9655-424cf0bfcdb3","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Becsi_terrortamadas_torok_MMAharcos","timestamp":"2020. november. 03. 12:45","title":"Bécsi terrortámadás: Két török MMA-harcos bátor helytállásáról ír a sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0ac9c7-80e1-4e41-8b85-5c832201ce80","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"„Igaz, hogy valamivel drágább az állatbarát termelésből származó tojás, de a tudatos fogyasztók számára értékesebb is” – mondja Dr. Kertész Tamás, a Farm Tojás Kft. ügyvezetője. A szakember szerint a társadalmi szemléletváltozás a keresleti oldalon is megjelenik, erre pedig jól reagálnak a környezettudatos beruházásokat támogató finanszírozópartnerek is.","shortLead":"„Igaz, hogy valamivel drágább az állatbarát termelésből származó tojás, de a tudatos fogyasztók számára értékesebb is”...","id":"20201028_A_tyukok_kimelese_megterulo_befektetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f0ac9c7-80e1-4e41-8b85-5c832201ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c087bfe9-0ace-442c-913a-1cf27540c3cb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201028_A_tyukok_kimelese_megterulo_befektetes","timestamp":"2020. november. 03. 11:30","title":"A tyúkok kímélése megtérülő befektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tréleren szállított autók gyulladtak ki Szikszón, a Kassai úton kedd hajnalban.","shortLead":"Tréleren szállított autók gyulladtak ki Szikszón, a Kassai úton kedd hajnalban.","id":"20201103_szikszo_kigyulladt_auto_3_as_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b4dcd6-fdd0-447f-a571-291efb8680c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_szikszo_kigyulladt_auto_3_as_ut","timestamp":"2020. november. 03. 06:46","title":"Több autó is kigyulladt Szikszó közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd513444-7e22-4768-8fa3-fd2fb47d0093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főleg a divatcikkek, kozmetikumok, élelmiszerek és a tisztítószerek esetében tévesztik meg a cégek a vásárlókat azzal, hogy hamisan tüntetik fel zöldnek a termékeiket. ","shortLead":"Főleg a divatcikkek, kozmetikumok, élelmiszerek és a tisztítószerek esetében tévesztik meg a cégek a vásárlókat azzal...","id":"20201103_Egyre_tobb_ceg_trukkozik_a_kornyezetbarat_termekekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd513444-7e22-4768-8fa3-fd2fb47d0093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3296653-9093-4a30-a24b-eef7cb8690e6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201103_Egyre_tobb_ceg_trukkozik_a_kornyezetbarat_termekekkel","timestamp":"2020. november. 03. 11:05","title":"Sok cég csak bekamuzza, hogy környezetbarát a terméke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyenként emelte ki A Város Mindenkié civil szervezet aktivistáit a rendőrség az általuk vont élőláncból. A civilek egy férfi és idős édesanyja kilakoltatását próbálták megakadályozni, sikertelenül. ","shortLead":"Egyenként emelte ki A Város Mindenkié civil szervezet aktivistáit a rendőrség az általuk vont élőláncból. A civilek...","id":"20201103_eloleanc_Csepel_kilakoltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fcf86d-e002-41fb-8553-0d2d64207690","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_eloleanc_Csepel_kilakoltatas","timestamp":"2020. november. 03. 16:28","title":"Hiába törlesztettek egy év alatt 700 ezer forintot, kilakoltatták a csepeli családot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]