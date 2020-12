Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három nyugati megyére köd miatt adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Három nyugati megyére köd miatt adtak ki figyelmeztetést.","id":"20201208_napsutes_kod_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368ca84a-72dc-4c40-9402-1bdb1e7afd8d","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_napsutes_kod_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. december. 08. 05:33","title":"A déli megyékben lehet reménykedni egy kis napsütésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet várhatóan 2 és 10 fok között alakul az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"A hőmérséklet várhatóan 2 és 10 fok között alakul az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20201209_idojaras_eso_havazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d3b13e-eae2-4bf1-8f7e-0adc30450a1c","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_idojaras_eso_havazas","timestamp":"2020. december. 09. 06:17","title":"Újabb csapadékos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b708b6-3815-4594-aa7e-0ec9d249d06a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első körben fordulóban hetven kórházban alakítottak ki oltóhelyet. Az egészségügyi miniszter szerint ez a győzelem napja.","shortLead":"Az első körben fordulóban hetven kórházban alakítottak ki oltóhelyet. Az egészségügyi miniszter szerint ez a győzelem...","id":"20201208_tomeges_oltas_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78b708b6-3815-4594-aa7e-0ec9d249d06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be54d29-b1fa-4832-bd3d-f88f6c28f718","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_tomeges_oltas_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 08. 05:10","title":"Kezdődik a tömeges oltás az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81c3bd5-b542-4c48-8fe9-e8fbe1e77d74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közlekedés egy új korszaka köszönthet be Lengyelországban, ha megvalósul egy ígéretes tudományos projekt.","shortLead":"A közlekedés egy új korszaka köszönthet be Lengyelországban, ha megvalósul egy ígéretes tudományos projekt.","id":"20201208_lengyelorszag_kozlekedes_radar_doppler_hatas_erzekelo_uthibak_forgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f81c3bd5-b542-4c48-8fe9-e8fbe1e77d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb15390-ab9c-43c8-85ba-a14ae994b0c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_lengyelorszag_kozlekedes_radar_doppler_hatas_erzekelo_uthibak_forgalom","timestamp":"2020. december. 08. 08:33","title":"Lengyelország különleges táblákkal pakolná tele az útjait, a sofőrök mindent látnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett javaslatát leszavazták az Országgyűlés Igazságügyi bizottságában.","shortLead":"Szél Bernadett javaslatát leszavazták az Országgyűlés Igazságügyi bizottságában.","id":"20201208_Elbukott_a_Fideszen_a_Szijjarto_luxusjachtos_nyaralasa_miatt_benyujtott_torvenyjavaslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a3eae6-29ec-4660-a8d0-10dcdf9c6444","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Elbukott_a_Fideszen_a_Szijjarto_luxusjachtos_nyaralasa_miatt_benyujtott_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. december. 08. 15:04","title":"Elbukott a Fideszen a Szijjártó luxusjachtos nyaralása miatt benyújtott törvényjavaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba156562-69ac-44f0-9467-bbec05d07626","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Új negyedik játékvezetőt jelölnek ki, az esetet pedig, amely miatt a török csapat levonult a pályáról, kivizsgálják.","shortLead":"Új negyedik játékvezetőt jelölnek ki, az esetet pedig, amely miatt a török csapat levonult a pályáról, kivizsgálják.","id":"20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_psg_basaksehir_rasszizmus_jatekvezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba156562-69ac-44f0-9467-bbec05d07626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321bc80e-8821-40ec-9acf-6b45b8dcf3cb","keywords":null,"link":"/sport/20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_psg_basaksehir_rasszizmus_jatekvezeto","timestamp":"2020. december. 09. 05:51","title":"Ma játsszák le a PSG és a Basaksehir félbeszakadt meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be7d72f-ef27-4b90-85cb-5bc8c9d1d889","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A hivatalos hírek szerint nincs pánik Csengtuban, de azért lezártak egy pár helyet.","shortLead":"A hivatalos hírek szerint nincs pánik Csengtuban, de azért lezártak egy pár helyet.","id":"20201208_Kilenc_honap_utan_talaltak_Covidfertozottet_Szecsuanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8be7d72f-ef27-4b90-85cb-5bc8c9d1d889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87ef02c-03f4-4419-92c4-d4a4817e0163","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Kilenc_honap_utan_talaltak_Covidfertozottet_Szecsuanban","timestamp":"2020. december. 08. 13:23","title":"Kilenc hónap után találtak koronavírus-fertőzöttet Szecsuanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38482c6d-1957-45e5-9a43-525157edef95","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyre többen gondolják úgy, hogy nem állítanak hagyományos karácsonyfát a járvány miatt, népszerű az online rendelés is.

","shortLead":"Egyre többen gondolják úgy, hogy nem állítanak hagyományos karácsonyfát a járvány miatt, népszerű az online rendelés...","id":"20201207_Jarvany_karacsonyi_fenyok_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38482c6d-1957-45e5-9a43-525157edef95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9579e8a0-6f16-4c89-ac8a-a64886aec7c1","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Jarvany_karacsonyi_fenyok_","timestamp":"2020. december. 07. 09:17","title":"A járvány a karácsonyi fenyők forgalmára is hatással van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]