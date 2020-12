Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07799b4a-12fa-4c01-a60e-7faf45c6a233","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Az online bevásárlást ugyan nem a járványhelyzet adta a világnak, de kétségtelen, hogy teljes- és részleges lezárások idején is elképesztően megnőtt az igény arra, hogy digitális úton kerüljön kenyér az asztalra. Bihari Ádám kollégánk legalábbis ezt tekinti a járványhelyzet pozitív hozadékának.","shortLead":"Az online bevásárlást ugyan nem a járványhelyzet adta a világnak, de kétségtelen, hogy teljes- és részleges lezárások...","id":"20201222_De_mit_adott_nekunk_a_covid__Online_kenyeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07799b4a-12fa-4c01-a60e-7faf45c6a233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb799db-dd9d-4e8f-baa8-f445795984ad","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_De_mit_adott_nekunk_a_covid__Online_kenyeret","timestamp":"2020. december. 22. 15:30","title":"De mit adott nekünk a Covid? – Online kenyeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f10fa47-ed33-4f46-9239-91c18ef8b652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető műsora a portál közösségi felületeire költözik.","shortLead":"A műsorvezető műsora a portál közösségi felületeire költözik.","id":"20201222_fiala_keljfeljancsi_168ora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f10fa47-ed33-4f46-9239-91c18ef8b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f756a2-ee4b-43f5-bddd-b8c8734e69a5","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_fiala_keljfeljancsi_168ora","timestamp":"2020. december. 22. 11:00","title":"Fiala a 168 Óra weboldalán folytatja a Keljfeljancsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703cb32e-0b6b-4a59-b9f5-ddc9ac9b8e89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Space Force (Űrhadosztály) felállítására tavaly februárban adtak elnöki utasítást. Donald Trump akkor úgy fogalmazott: az USA ellenségei már az űrben vannak.","shortLead":"A Space Force (Űrhadosztály) felállítására tavaly februárban adtak elnöki utasítást. Donald Trump akkor...","id":"20201222_donald_trump_urhadsereg_space_force_orzok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=703cb32e-0b6b-4a59-b9f5-ddc9ac9b8e89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1399ff75-a3ff-403e-900d-c8c05afdfab0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_donald_trump_urhadsereg_space_force_orzok","timestamp":"2020. december. 22. 13:03","title":"Őrzőknek nevezik mostantól az USA űrhadseregének tagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3b27d6-72da-482e-b814-d4a6fe26108e","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Régi és különleges értékek kerülnek újra középpontba a belterjes és visszafogott belga karácsony idején.","shortLead":"Régi és különleges értékek kerülnek újra középpontba a belterjes és visszafogott belga karácsony idején.","id":"20201222_Szeretettel_Brusszelbol_Van_ami_megis_kulonlegesse_teszi_az_idei_karacsonyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f3b27d6-72da-482e-b814-d4a6fe26108e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54733f79-8421-44fa-bf03-d4b8ea34a9c9","keywords":null,"link":"/360/20201222_Szeretettel_Brusszelbol_Van_ami_megis_kulonlegesse_teszi_az_idei_karacsonyt","timestamp":"2020. december. 22. 13:10","title":"Szeretettel Brüsszelből: Van, ami mégis különlegessé teszi az idei karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap úgy tudja, a főváros több mint 9 milliárd forintot fizet a Swietelskynek azért, hogy folytassa a vonal rekonstrukcióját. \r

","shortLead":"A lap úgy tudja, a főváros több mint 9 milliárd forintot fizet a Swietelskynek azért, hogy folytassa a vonal...","id":"20201222_3as_metro_felujitas_swietelsky_vasuttechnika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cdc658-37fc-4492-bcfb-0b58e792c377","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201222_3as_metro_felujitas_swietelsky_vasuttechnika","timestamp":"2020. december. 22. 06:52","title":"Népszava: Januárban folytatják a 3-as metró felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f9f44e-36e5-4608-959f-b3dfa54e3e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utazási szigorításról és a karácsonyi szabályok lazításáról döntött a kormány – jelentették be az operatív törzs sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Utazási szigorításról és a karácsonyi szabályok lazításáról döntött a kormány – jelentették be az operatív törzs...","id":"20201221_Szenteste_kijarasi_tilalom_repulok_Egyesult_Kiralysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f9f44e-36e5-4608-959f-b3dfa54e3e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4602d1c6-dcfd-4404-ac5d-0f7053826072","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_Szenteste_kijarasi_tilalom_repulok_Egyesult_Kiralysag","timestamp":"2020. december. 21. 11:27","title":"Szentestén nem lesz kijárási tilalom, nem engednek be repülőket az Egyesült Királyságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több vállalat is azután engedi vissza az irodai dolgozókat az otthoni munkavégzésből, ha azok beoltották magukat a koronavírus ellen. A Facebooknál nincs ilyen elvárás.","shortLead":"Több vállalat is azután engedi vissza az irodai dolgozókat az otthoni munkavégzésből, ha azok beoltották magukat...","id":"20201221_facebook_covid_vakcina_koronavirus_irodai_munka_home_office","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d266535-de1d-4d7e-8180-c8d352b4e43a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_facebook_covid_vakcina_koronavirus_irodai_munka_home_office","timestamp":"2020. december. 21. 15:33","title":"A Facebooknál nem teszik kötelezővé a vakcinát, oltás nélkül is lehet dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b454b17-8a73-4df6-9268-4a18a629e4d7","c_author":"NR","category":"kultura","description":"Kategorizálhatatlan zseni volt, a könnyűzene történelmének egyik legkülönösebb alkotója.\r

","shortLead":"Kategorizálhatatlan zseni volt, a könnyűzene történelmének egyik legkülönösebb alkotója.\r

","id":"20201221_Ma_lenne_80_eves_Frank_Zappa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b454b17-8a73-4df6-9268-4a18a629e4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3ae365-ddf6-48b5-a605-fb6f187d5a88","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Ma_lenne_80_eves_Frank_Zappa","timestamp":"2020. december. 21. 12:34","title":"Ma lenne 80 éves Frank Zappa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]