Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Logisztikai problémák merültek fel a Pfizer-BioNTech vakcinájának szállítása során Spanyolország és nyolc másik állam esetében. Olaszországban közben keveslik az első körben kapott mennyiséget. A Pfizer szerint szeptember végéig mind a 200 millió megrendelt adag oltást le fogják szállítani.\r

\r

","shortLead":"Logisztikai problémák merültek fel a Pfizer-BioNTech vakcinájának szállítása során Spanyolország és nyolc másik állam...","id":"20201228_koronavirusvakcina_pfizerbiontech_europai_bizottsag_eu_keses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62175f6f-675b-4b65-be45-a293657883a6","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_koronavirusvakcina_pfizerbiontech_europai_bizottsag_eu_keses","timestamp":"2020. december. 28. 18:10","title":"Késve érkezik nyolc uniós országba a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696ee250-40af-4502-8ee8-715c633534af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boston Dynamics legfontosabb robotjai a Dirty Dancing című film egyik betétdalára, a Do You Love Me-re mutattak be egy koreográfiát.","shortLead":"A Boston Dynamics legfontosabb robotjai a Dirty Dancing című film egyik betétdalára, a Do You Love Me-re mutattak be...","id":"20201230_boston_dynamics_tancolo_robotok_do_you_love_me","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=696ee250-40af-4502-8ee8-715c633534af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b758be-8345-44fd-bc3a-041d62b29d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_boston_dynamics_tancolo_robotok_do_you_love_me","timestamp":"2020. december. 30. 08:33","title":"Videó: Táncoló robotokkal kíván boldog 2021-et a Boston Dynamics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a673da7-5d77-4a9c-a68c-2745749dfec8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kikötőnél talált állat már nem élt. Daruval emelték ki.","shortLead":"A kikötőnél talált állat már nem élt. Daruval emelték ki.","id":"20201229_raja_ordograja_szicilia_palermo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a673da7-5d77-4a9c-a68c-2745749dfec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8c5604-e1dc-4229-baac-44bfe7fe51b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_raja_ordograja_szicilia_palermo","timestamp":"2020. december. 29. 11:57","title":"400 kilós ráját húztak ki a vízből Palermóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1440d80b-133e-4bdd-a4ed-5ed4b27167d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Xiaomi a Samsungot és minden más gyártót megelőzve mutatta be a világ első telefonját, amelybe már a Snapdragon 888 processzor dolgozik. Hamarosan jöhet a Pro verziója is.","shortLead":"A kínai Xiaomi a Samsungot és minden más gyártót megelőzve mutatta be a világ első telefonját, amelybe már a Snapdragon...","id":"20201229_xiaomi_mi_11_specifikacio_qualcomm_snapdragon_888","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1440d80b-133e-4bdd-a4ed-5ed4b27167d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf86feb-1f0e-4db8-873e-7ff926baf12f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_xiaomi_mi_11_specifikacio_qualcomm_snapdragon_888","timestamp":"2020. december. 29. 15:15","title":"Nincs hozzá töltő: megérkezett a Xiaomi új csúcsmobilja, a Xiaomi Mi 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0b6b27-af1a-4ae2-ac7e-19a7a8555158","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jézus születését december 25-én ünneplik, az munkaszüneti nap – válaszolta az államtitkár.","shortLead":"Jézus születését december 25-én ünneplik, az munkaszüneti nap – válaszolta az államtitkár.","id":"20201230_munkaszuneti_nap_december_24","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0b6b27-af1a-4ae2-ac7e-19a7a8555158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b62a662-6bfa-472a-a133-7d542a7ed68b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_munkaszuneti_nap_december_24","timestamp":"2020. december. 30. 06:01","title":"Nem lesz munkaszüneti nap december 24-e, mert a kormány szerint ártana a gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent közbeszerzési felhívás. A teret több zöldfelülettel, akadálymentességgel, nyilvános wc-vel tennék élhetőbbé és korszerűbbé.","shortLead":"Megjelent közbeszerzési felhívás. A teret több zöldfelülettel, akadálymentességgel, nyilvános wc-vel tennék élhetőbbé...","id":"20201228_blaha_lujza_ter_felujitasa_bkk_budapest_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe953a6c-e4e5-429f-b92f-e0bc024eb21e","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_blaha_lujza_ter_felujitasa_bkk_budapest_kozbeszerzes","timestamp":"2020. december. 28. 15:51","title":"Már várja a Blaha felújításáról szóló ajánlatokat a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ebcdee-38e5-48a1-b613-34025c471750","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Éless-Szín alapítója 80 évesen, hosszan tartó betegség után hunyt el.","shortLead":"Az Éless-Szín alapítója 80 évesen, hosszan tartó betegség után hunyt el.","id":"20201228_meghalt_eless_bela","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ebcdee-38e5-48a1-b613-34025c471750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0533a313-82fa-49f0-88a0-7772fb80eee2","keywords":null,"link":"/kultura/20201228_meghalt_eless_bela","timestamp":"2020. december. 28. 15:02","title":"Meghalt a Szomszédokból is ismert színész, Éless Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5659dc80-2f72-494d-9325-00e9f1fcbade","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmsztár kiskecskéi láthatóan roppantul élvezik az egy szál gitáros előadásokat.","shortLead":"A filmsztár kiskecskéi láthatóan roppantul élvezik az egy szál gitáros előadásokat.","id":"20201229_Kevin_Bacon_Radioheadet_es_Beatlest_enekel_a_kecskeinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5659dc80-2f72-494d-9325-00e9f1fcbade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76127bf-ce29-4076-8e75-e7aa0d0a89e2","keywords":null,"link":"/elet/20201229_Kevin_Bacon_Radioheadet_es_Beatlest_enekel_a_kecskeinek","timestamp":"2020. december. 29. 17:28","title":"Kevin Bacon Radioheadet és Beatlest énekel a kecskéinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]