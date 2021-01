Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a0a8cc0-caee-4dc0-8d61-9c612a130ac0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszországban az ablakból videózták le, ahogyan egy teljes gázzal érkező boltos megpróbálja autójával útját állni a rablóknak.","shortLead":"Olaszországban az ablakból videózták le, ahogyan egy teljes gázzal érkező boltos megpróbálja autójával útját állni...","id":"20210102_Levideoztak_ahogyan_a_szilveszteri_durrogtatas_kozben_kiramolnak_egy_uzletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a0a8cc0-caee-4dc0-8d61-9c612a130ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee32dfb-08c9-40ec-95b9-b9b8806b54c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Levideoztak_ahogyan_a_szilveszteri_durrogtatas_kozben_kiramolnak_egy_uzletet","timestamp":"2021. január. 02. 05:05","title":"Levideózták, ahogyan a szilveszteri durrogtatás közben kirámolnak egy üzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most, amikor a járvány miatt, vagy minimum arra hivatkozva amúgy is rekordgyorsasággal vezetnek be új rendelkezéseket. ","shortLead":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most...","id":"20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6347ae-3f11-4f10-9473-eaf1bdfef1c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","timestamp":"2021. január. 01. 11:00","title":"Összegyűjtöttük, mi változik január elsejétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288179cb-0bfc-4ea5-a854-3a25217776ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem úgy alakul a járványhelyzet, ahogyan azt sokan szeretnék. A Microsoft is ennek megfelelően lépett egy kedvelt szolgáltatása vonatkozásában.","shortLead":"Egyelőre nem úgy alakul a járványhelyzet, ahogyan azt sokan szeretnék. A Microsoft is ennek megfelelően lépett...","id":"20210101_microsoft_365_live_events_ingyen_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=288179cb-0bfc-4ea5-a854-3a25217776ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e481110c-3fbb-4f90-b96d-88c849e9deaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_microsoft_365_live_events_ingyen_2021","timestamp":"2021. január. 01. 12:03","title":"Még legalább fél évig ingyenesen használhatja a Microsoft Teams tömeges funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen amerikai drónpilóta a Szövetségi Légügyi Hatóság szerint legalább 26 repülés alkalmával összesen 12 szabályt sértett meg.","shortLead":"Egy ismeretlen amerikai drónpilóta a Szövetségi Légügyi Hatóság szerint legalább 26 repülés alkalmával összesen 12...","id":"20210101_dron_repules_birsag_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6de63e-39b8-45a5-b116-349cbc8cd00f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_dron_repules_birsag_buntetes","timestamp":"2021. január. 01. 16:03","title":"54 millió forintnyi bírságot gyűjtött össze egy amerikai drónpilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5759d478-8c68-4d4a-9c53-97b2afafeccb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Csak négy év múlva heveri ki a koronavírus okozta krízist az olasz gazdaság.","shortLead":" Csak négy év múlva heveri ki a koronavírus okozta krízist az olasz gazdaság.","id":"20210102_2600_eurot_veszitett_minden_olasz_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5759d478-8c68-4d4a-9c53-97b2afafeccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64ef941-85c7-4c3a-8a8d-597e23d5d94a","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_2600_eurot_veszitett_minden_olasz_tavaly","timestamp":"2021. január. 02. 16:38","title":"2600 eurót veszített minden olasz tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbb3f6c-44d5-4ab2-9b86-ad3d8731f3f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ürességtől kongó foci-Eb jön, újból elmaradó fesztiválokkal, az önkormányzatok további csuklóztatásával? A hvg.hu újságírói listába szedték, mire számíthatunk idén.\r

","shortLead":"Ürességtől kongó foci-Eb jön, újból elmaradó fesztiválokkal, az önkormányzatok további csuklóztatásával? A hvg.hu...","id":"20210101_joslatok_2021re","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fbb3f6c-44d5-4ab2-9b86-ad3d8731f3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35691c00-299e-4af8-aaeb-37f71aa78c0c","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_joslatok_2021re","timestamp":"2021. január. 01. 07:00","title":"Most pedig megtippeljük, mi vár ránk 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88901c0f-443e-4dc0-a4e9-8d74e5c37e4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sőt egyik ünnepünk sem volt megszokott 2020-ban. Jövőre nagy fogadalmak helyett hálát kért újévi beszédében az államfő, azoknak, akik révén működött az ország a járványhelyzetben is.","shortLead":"Sőt egyik ünnepünk sem volt megszokott 2020-ban. Jövőre nagy fogadalmak helyett hálát kért újévi beszédében az államfő...","id":"20210101_ader_janos_allamfo_ujevi_koszonto_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88901c0f-443e-4dc0-a4e9-8d74e5c37e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bdd5c7-6507-41d7-9417-bf2643d759c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_ader_janos_allamfo_ujevi_koszonto_2021","timestamp":"2021. január. 01. 08:33","title":"Áder János: Ez az évforduló nem olyan, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szilveszter napján kis időre 365-re is gyengült a forint, de egy kicsit erősödött az év utolsó óráiban.","shortLead":"Szilveszter napján kis időre 365-re is gyengült a forint, de egy kicsit erősödött az év utolsó óráiban.","id":"20201231_forint_arfolyam_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b44226c-2c20-4e05-8121-a27292e5e01f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. december. 31. 21:46","title":"362-es árfolyamon zárta a forint 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]