[{"available":true,"c_guid":"38c08740-0c13-498b-ad4c-1c14e1055847","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esztergomi érsek szerint nem is lehetne székesegyházként vagy katedrálisként emlegetni a tervezett épületet, mert abból már van kettő is az egyházmegyében.","shortLead":"Az esztergomi érsek szerint nem is lehetne székesegyházként vagy katedrálisként emlegetni a tervezett épületet, mert...","id":"20210113_Erdo_Peter_Makovecz_templom_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c08740-0c13-498b-ad4c-1c14e1055847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bd2876-3898-48d7-8b71-779a1cc1daae","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Erdo_Peter_Makovecz_templom_Budapest","timestamp":"2021. január. 13. 12:37","title":"Erdő Péter a \"Makovecz-székesegyházról\": Nincs szükség egy ekkora új templomra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék ítélete szerint a rendőrség megsértette a jogszabályban meghatározott rendelkezéseket.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék ítélete szerint a rendőrség megsértette a jogszabályban meghatározott rendelkezéseket.","id":"20210112_Konnygaz_2018as_rabszolgatorveny_elleni_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433c7f9e-e4cb-4803-a74e-9f35185effcf","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Konnygaz_2018as_rabszolgatorveny_elleni_tuntetes","timestamp":"2021. január. 12. 20:57","title":"Döntött a bíróság: indokolatlanul fújtak könnygázt a tömegre a 2018-as rabszolgatörvény elleni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"A csok – családi otthonteremtési kedvezmény – korábban sem volt „életlen kés”, ám a 2021-es változásokkal még inkább felértékelődött a szerepe. Összegyűjtöttük, hogy mit nyerhet 2021-ben az, aki jogosult erre a támogatásra.","shortLead":"A csok – családi otthonteremtési kedvezmény – korábban sem volt „életlen kés”, ám a 2021-es változásokkal még inkább...","id":"20210113_Csok_soha_nem_jart_erte_annyi_kedvezmeny_mint_2021ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb61655-59d5-4acd-97e8-946952d5c41b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_Csok_soha_nem_jart_erte_annyi_kedvezmeny_mint_2021ben","timestamp":"2021. január. 13. 13:19","title":"Csok: soha nem járt érte annyi kedvezmény, mint 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A török vezetés 50 millió adagot rendelt a gyengített vírusokon alapuló kínai védőoltásból, mellyel első körben az egészségügyi dolgozókat és az időseket oltják be.","shortLead":"A török vezetés 50 millió adagot rendelt a gyengített vírusokon alapuló kínai védőoltásból, mellyel első körben...","id":"20210113_torokorszag_kina_vakcina_coronavac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83691f8c-5304-4935-aa22-78438532706d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_torokorszag_kina_vakcina_coronavac","timestamp":"2021. január. 13. 21:07","title":"Törökországban használni kezdik az 50 százalékos hatékonyságú kínai vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773997b4-08b6-4a5a-a3e4-bfbede88b7a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A meglepő mennyiségű hó váratlan eseményeket idézett elő Spanyolországban.","shortLead":"A meglepő mennyiségű hó váratlan eseményeket idézett elő Spanyolországban.","id":"20210112_Fiat_Panda_4x4gyel_mentek_edzesre_az_Atletico_Madrid_focistai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=773997b4-08b6-4a5a-a3e4-bfbede88b7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520dc069-abb3-498c-a963-442fa4726128","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_Fiat_Panda_4x4gyel_mentek_edzesre_az_Atletico_Madrid_focistai","timestamp":"2021. január. 13. 04:20","title":"Egy Panda 4x4-gyel mentek edzésre az Atletico Madrid focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 50 százalékkal is gyorsabb lehet elődjénél a Qualcomm újabb kijelző alatti ujjlenyomat-olvasója, amely talán már a Samsung Galaxy S21-ben is bemutatkozhat.","shortLead":"Akár 50 százalékkal is gyorsabb lehet elődjénél a Qualcomm újabb kijelző alatti ujjlenyomat-olvasója, amely talán már...","id":"20210113_qualcomm_ultrahangos_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_masodik_generacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3b07ef-d824-411c-9b4c-e82ede7da641","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_qualcomm_ultrahangos_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_masodik_generacio","timestamp":"2021. január. 13. 07:03","title":"Nagyobb, gyorsabb a Qualcomm új ujjlenyomat-olvasója, ez kerülhet az idei csúcstelefonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b2e5b7-cda8-4e7e-9047-27722396dc52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután nyilvánosságra hozták azokat a szexuális témájú magánüzeneteket, amelyeket állítólag a sztár küldött nőknek, a Szólíts a neveden színészének vissza kellett lépnie az új Jennifer Lopez-film főszerepétől. ","shortLead":"Miután nyilvánosságra hozták azokat a szexuális témájú magánüzeneteket, amelyeket állítólag a sztár küldött nőknek...","id":"20210114_Szexualis_fantaziai_miatt_tamadjak_Jennifer_Lopez_uj_filmjebol_is_kiesett_Armie_Hammer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2b2e5b7-cda8-4e7e-9047-27722396dc52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b10a87-d33e-4cb6-8b47-8b1a5abc63bb","keywords":null,"link":"/kultura/20210114_Szexualis_fantaziai_miatt_tamadjak_Jennifer_Lopez_uj_filmjebol_is_kiesett_Armie_Hammer","timestamp":"2021. január. 14. 12:08","title":"Szexuális fantáziái miatt támadják, Jennifer Lopez új filmjéből is kiesett Armie Hammer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Azokat olthatják be korábban, akiknek már van kvótájuk, vagy esélyesek megszerezni.","shortLead":"Azokat olthatják be korábban, akiknek már van kvótájuk, vagy esélyesek megszerezni.","id":"20210114_koronaovirus_jarvany_fertozes_olimpia_paralimpia_vedooltas_kormanyinfo_gulyas_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d93a60-d303-4a2e-863e-e76dfcd04181","keywords":null,"link":"/sport/20210114_koronaovirus_jarvany_fertozes_olimpia_paralimpia_vedooltas_kormanyinfo_gulyas_gergely","timestamp":"2021. január. 14. 12:26","title":"Gulyás: A kormány nyitott arra, hogy az olimpikonok soron kívül kapjanak oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]