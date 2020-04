Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Saját válságkezelő csomaggal akarja újra magára irányítani a figyelmet Matteo Salvini. A szélsőjobboldali olasz politikusnak pártjára is figyelnie kell, mert a gyengülő Liga új vezért találhat.","shortLead":"Saját válságkezelő csomaggal akarja újra magára irányítani a figyelmet Matteo Salvini. A szélsőjobboldali olasz...","id":"20200429_Salvininek_megartott_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35d20c1-dd80-49db-a3e8-fdc05d516a66","keywords":null,"link":"/360/20200429_Salvininek_megartott_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 15:00","title":"Orbán olasz elvtársának megártott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04af14e-b6e0-4124-afce-2021d971b8c8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Olvasónk apósát gyulladással és vízzel teli tüdővel szállították a tatabányai Szent Borbála Kórházba, ahol egy héttel később elhunyt. A család a kórháztól azt az információt kapta, hogy már el is hamvaszthatták hozzátartozójukat. A 68 éves férfit kétszer tesztelték koronavírusra, a második teszt eredményét nem ismerik.","shortLead":"Olvasónk apósát gyulladással és vízzel teli tüdővel szállították a tatabányai Szent Borbála Kórházba, ahol egy héttel...","id":"20200429_koronavirus_tatabanya_hamvasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e04af14e-b6e0-4124-afce-2021d971b8c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4030604f-c7d9-4ae7-8ccc-d4b5f39d272f","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_koronavirus_tatabanya_hamvasztas","timestamp":"2020. április. 29. 18:08","title":"\"Lehet, hogy már el is van hamvasztva a Papa\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emellett új higiéniai előírások sorát léptették életbe, hogy segítsék a fizikai távolságtartást a beszállás során, és biztosítsák az eddiginél is nagyobb tisztaságot a repülőgépek fedélzetén.","shortLead":"Emellett új higiéniai előírások sorát léptették életbe, hogy segítsék a fizikai távolságtartást a beszállás során, és...","id":"20200429_wizz_air_higieniai_eloirasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0852ea3c-9d04-4ba1-8159-1faddec99578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_wizz_air_higieniai_eloirasok","timestamp":"2020. április. 29. 10:13","title":"Kötelező maszkhasználatot vezetett be járatain a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tb-alapoknak három héten belül le kell adniuk a költségvetési terveiket, a kormány által korábban bejelentett extra járandóságról azonban még nincs elfogadott jogszabály. ","shortLead":"A tb-alapoknak három héten belül le kell adniuk a költségvetési terveiket, a kormány által korábban bejelentett extra...","id":"20200429_Megsem_lesz_13_havi_nyugdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2221e0-272a-4886-9530-74aa8fce1e19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Megsem_lesz_13_havi_nyugdij","timestamp":"2020. április. 29. 12:43","title":"Egyelőre nem látszik a jövő évi költségvetésben a 13. havi nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbeff9c-0919-4304-a657-bf749e200fc0","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló üzletemberek a következő hónapokban. Orbán Viktor ezúttal is a sajátos elveken nyugvó újraelosztást választotta a rászorulók megsegítése helyett.","shortLead":"Több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló...","id":"202018__oligarchacegek_jarvanyban__penzosztas__orban_dilemmai__immunvalasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fbeff9c-0919-4304-a657-bf749e200fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b9967b-7310-466b-89c7-f6daddc145cf","keywords":null,"link":"/360/202018__oligarchacegek_jarvanyban__penzosztas__orban_dilemmai__immunvalasz","timestamp":"2020. április. 30. 11:00","title":"Mészároséknak meg sem kottyan majd a válság, mert Orbán nem engedi el a kezüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés a megyeszékhely központi telephelyén működő egységeket érinti.","shortLead":"A döntés a megyeszékhely központi telephelyén működő egységeket érinti.","id":"20200429_Nem_fogad_mar_betegeket_a_tatabanyai_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7518ac-6bab-4e23-ad90-0ac13aee54df","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Nem_fogad_mar_betegeket_a_tatabanyai_korhaz","timestamp":"2020. április. 29. 10:29","title":"Nem fogad már betegeket a tatabányai kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Tiszteletet érdemel, ahogyan a vakrepülésben navigáló orvosok világszerte leleplezik a koronavírus további gonosz trükkjeit. ","shortLead":"Tiszteletet érdemel, ahogyan a vakrepülésben navigáló orvosok világszerte leleplezik a koronavírus további gonosz...","id":"20200429_lelegeztetogep_heparin_Covid19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cb96a2-4add-4d46-927d-0889912f3174","keywords":null,"link":"/360/20200429_lelegeztetogep_heparin_Covid19","timestamp":"2020. április. 29. 18:00","title":"Kevesebb lélegeztetőgépet? Több heparint? Unortodox próbálkozások a Covid–19 kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b808282-fe64-4ff3-befd-da241262e97b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem idegen a magyar képzőművészetnek a mostani zárt helyzet – mondja Kieselbach Tamás. A művészettörténész szerint ezért is van szükség az olyan kezdeményezésekre, mint az ő karantén-tárlatuk. 15 kortárs képzőművész, több mint 70 alkotásából nyílt különleges kiállítása a Kieselbach Galériának – ennek hátteréről is mesélt Kieselbach Tamás. ","shortLead":"Nem idegen a magyar képzőművészetnek a mostani zárt helyzet – mondja Kieselbach Tamás. A művészettörténész szerint...","id":"20200429_Kieselbach_Tamas_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b808282-fe64-4ff3-befd-da241262e97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2eed19-7cee-49e0-a02d-4563b7d8302d","keywords":null,"link":"/360/20200429_Kieselbach_Tamas_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 29. 18:30","title":"Kieselbach Tamás a Home office-ban: \"A magyar festészet Trianon óta karanténban van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]