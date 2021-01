Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztató plakátkampányt indít, ezzel szeretné felhívni arra a választók figyelmét arra, hogy a kormány súlyos összegeket von el a fővárostól.","shortLead":"A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztató plakátkampányt indít, ezzel szeretné felhívni arra a választók figyelmét arra...","id":"20210118_kampany_Karacsony_Fovaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcc3780-7298-41c1-8912-c30839088b48","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_kampany_Karacsony_Fovaros","timestamp":"2021. január. 18. 18:35","title":"Karácsony: A városaink kifosztása nem kormányzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13646bb-9948-40fb-85ae-f844e4ce8494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat dél körül szúrtak meg egy embert a nagykörúti villamos Mester utcai megállójában.","shortLead":"Szombat dél körül szúrtak meg egy embert a nagykörúti villamos Mester utcai megállójában.","id":"20210117_Mar_el_is_fogtak_a_budapesti_villamosmegalloban_keseloket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e13646bb-9948-40fb-85ae-f844e4ce8494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bee759-dabe-4236-afbc-308a26379d99","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Mar_el_is_fogtak_a_budapesti_villamosmegalloban_keseloket","timestamp":"2021. január. 17. 20:24","title":"Már el is fogták a budapesti villamosmegállóban késelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: revans, vakcinaverseny, adomány, katonadolog, kredit. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210117_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59e89dd-d0e2-4379-803f-099ff10c5ccd","keywords":null,"link":"/360/20210117_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2021. január. 17. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes Sas Józsefre emlékezve Bruce Springsteent dúdol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce9db62-317d-449c-904c-7b9c797c61a4","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Zajlik a polgárok regisztrációja, többféle oltóanyag is érkezett és érkezik Szerbiába, ahol talán az egész világon páratlan módon az újságírókat is veszélyeztetettnek minősítették, és az elsők közt oltják őket.","shortLead":"Zajlik a polgárok regisztrációja, többféle oltóanyag is érkezett és érkezik Szerbiába, ahol talán az egész világon...","id":"20210119_Szeretettel_a_Vajdasagbol_jarvany_vakcinak_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce9db62-317d-449c-904c-7b9c797c61a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70dd97d-a367-4c3d-a429-02f422abb67e","keywords":null,"link":"/360/20210119_Szeretettel_a_Vajdasagbol_jarvany_vakcinak_oltas","timestamp":"2021. január. 19. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Hajmeresztő nyilatkozatok borzolják a kedélyeket a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc56e1d-4a0f-4c48-8fa5-e581d6ae3ad6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi szabályozás értelmében az új C-osztály sportmodellje akár zöld rendszámot is kaphat Magyarországon.","shortLead":"A jelenlegi szabályozás értelmében az új C-osztály sportmodellje akár zöld rendszámot is kaphat Magyarországon.","id":"20210118_biturbo_v8_helyett_hibrid_4_hengeres_hajtast_kaphat_az_uj_mercedesamg_c_63_s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbc56e1d-4a0f-4c48-8fa5-e581d6ae3ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f417be71-30e9-4b01-b23f-75d1a3716c68","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_biturbo_v8_helyett_hibrid_4_hengeres_hajtast_kaphat_az_uj_mercedesamg_c_63_s","timestamp":"2021. január. 18. 06:41","title":"Biturbó V8 helyett hibrid 4 hengeres hajtást kaphat az új Mercedes-AMG C 63 S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4969e0cc-e7a1-47f4-bb9b-260bdeb67335","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A XX. század magyar irodalmának egyik legjelentősebb újítója és morális etalonja, az abszurd dráma, az egzisztencialista regény, a posztmodern próza úttörő mestere volt Mészöly Miklós. Hol tiltották, hol tűrték, és igazából csak a rendszerváltás után kapta meg a formátumához méltó elismerést. ","shortLead":"A XX. század magyar irodalmának egyik legjelentősebb újítója és morális etalonja, az abszurd dráma...","id":"20210119_A_huvos_szenvedely_mestere__100_eve_szuletett_Meszoly_Miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4969e0cc-e7a1-47f4-bb9b-260bdeb67335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8768f2c-352f-40fe-8df2-fb6c7188b7ff","keywords":null,"link":"/360/20210119_A_huvos_szenvedely_mestere__100_eve_szuletett_Meszoly_Miklos","timestamp":"2021. január. 19. 13:00","title":"A hűvös szenvedély mestere – 100 éve született Mészöly Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Novoszibirszkben fejlesztettek ki új vakcinát a koronavírus ellen, már tökéletes immunológiai hatékonysággal büszkélkednek.","shortLead":"Novoszibirszkben fejlesztettek ki új vakcinát a koronavírus ellen, már tökéletes immunológiai hatékonysággal...","id":"20210119_orosz_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cb876f-75e8-41c6-af72-3cd1c0a744bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_orosz_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 14:27","title":"Az oroszok szerint új vakcinájuk hatékonysága 100 százalékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már 105 ezer ember kapott koronavírus elleni oltást az országban.","shortLead":"Már 105 ezer ember kapott koronavírus elleni oltást az országban.","id":"20210118_Csehorszag_koronavirus_brit_mutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4445fa-eb78-4ec9-8abc-8acb04884962","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Csehorszag_koronavirus_brit_mutacio","timestamp":"2021. január. 18. 20:22","title":"Csehországban is megjelent a koronavírus brit mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]