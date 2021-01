Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy csak márciustól kapják az ígért megemelt bért az orvosok, és közülük is csak azok, akik az új jogviszonyt vállalják. Legalábbis ez terjedt el az érintettek között a Magyar Orvosi Kamara szerint. Az orvosképző egyetemek alapítványi átalakítása pedig egy újabb csavar az amúgy sem egyszerű történetben.","shortLead":"Lehet, hogy csak márciustól kapják az ígért megemelt bért az orvosok, és közülük is csak azok, akik az új jogviszonyt...","id":"20210125_egeszsegugy_jogviszony_orvostorveny_beremeles_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22358d4-c6ff-4940-aa91-adfe04f663b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_egeszsegugy_jogviszony_orvostorveny_beremeles_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2021. január. 25. 16:30","title":"Az orvosok sem tudják még, mikor kapják kézbe a megemelt bért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten 45 270 ember beoltásához elegendő oltóanyag érkezik az országba, a járványügyi adatok kedvezőek, de Müller Cecília szerint a fenyegetettség továbbra is fennáll.","shortLead":"A héten 45 270 ember beoltásához elegendő oltóanyag érkezik az országba, a járványügyi adatok kedvezőek, de Müller...","id":"20210126_operativ_torzs_muller_cecilia_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba90052-8155-444c-ab14-424bc93788f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_operativ_torzs_muller_cecilia_oltas","timestamp":"2021. január. 26. 12:54","title":"Müller: Az 1600 idősotthonból mindössze 80 helyen tudtak eddig oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A techóriás az oltás népszerűsítéséből is kiveszi a részét.","shortLead":"A techóriás az oltás népszerűsítéséből is kiveszi a részét.","id":"20210125_google_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d760a7f-3678-4800-81cf-2144bc5412d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_google_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 25. 14:45","title":"Oltóközponttá alakítja irodái egy részét a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rudy Giuliani azt állította, hogy az amerikai elnökválasztáson a szavazógépek segítségével csaltak.","shortLead":"Rudy Giuliani azt állította, hogy az amerikai elnökválasztáson a szavazógépek segítségével csaltak.","id":"20210125_rudy_giuliani_ragalmazas_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c46558-d90a-40b1-a1d6-9f9c0aa3957f","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_rudy_giuliani_ragalmazas_per","timestamp":"2021. január. 25. 16:48","title":"1,3 milliárd dollárra perelik Trump ügyvédjét rágalmazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vevők leginkább az 1 millió forint alatti és a 2-3 milliós autókat keresik a piacon. ","shortLead":"A vevők leginkább az 1 millió forint alatti és a 2-3 milliós autókat keresik a piacon. ","id":"20210125_hasznaltautopiac_atlagar_emelkedett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87d55df-3911-43c8-920a-0d4514657d9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_hasznaltautopiac_atlagar_emelkedett","timestamp":"2021. január. 25. 11:47","title":"Negyedével nőtt itthon a használt autók átlagára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha újranyitnak a mozik, az egyik első bemutató a Godzilla vs. Kong lesz, de ha marad a zárás, márciusban akkor is elérhetővé teszik a filmet. Meg is jelent hozzá a súlyosan agyzsibbasztó előzetes.","shortLead":"Ha újranyitnak a mozik, az egyik első bemutató a Godzilla vs. Kong lesz, de ha marad a zárás, márciusban akkor is...","id":"20210125_Egy_aranyos_kislany_mentheti_meg_a_vilagot_Godzillatol_es_King_Kongtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1b4017-4209-48bd-b54f-8d59a9965243","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Egy_aranyos_kislany_mentheti_meg_a_vilagot_Godzillatol_es_King_Kongtol","timestamp":"2021. január. 25. 11:01","title":"Egy aranyos kislány mentheti meg a világot Godzillától és King Kongtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szputnyik V gyártója szerint nem mérték fel maradéktalanul az oltóanyag daganatos betegekre gyakorolt hatását.","shortLead":"Szputnyik V gyártója szerint nem mérték fel maradéktalanul az oltóanyag daganatos betegekre gyakorolt hatását.","id":"20210125_Koronavirus_kronikus_betegseg_orosz_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c05cca8-f7a2-42bb-8ac7-6f99285ccc39","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_Koronavirus_kronikus_betegseg_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 25. 19:49","title":"Több krónikus betegségnél kockázatos lehet az orosz vakcina beadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az új évtized egyik legfontosabb uniós jogalkotási csomagja az év végi brüsszeli hajrában bemutatott kétpilléres európai digitális szabályozás. A stratégia elfogadásáig azonban kemény lobbiharcokon keresztül vezet Brüsszel útja.\r

","shortLead":"Az új évtized egyik legfontosabb uniós jogalkotási csomagja az év végi brüsszeli hajrában bemutatott kétpilléres...","id":"20210126_europai_unio_digitalis_strategia_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ff320e-664d-43fb-b37d-a9c3c9602f4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_europai_unio_digitalis_strategia_","timestamp":"2021. január. 26. 14:45","title":"Az EU megtörné a Google és a többi óriás fölényét, de azok agresszív ellentámadást indíthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]