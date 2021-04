Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd61cdb7-268f-476b-9c79-3389ee78c883","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Más malőr történt, rossz napra rendelték be az oltandókat.","shortLead":"Más malőr történt, rossz napra rendelték be az oltandókat.","id":"20210405_A_Koronavirus_Sajtokozpont_cafolja_hogy_korabban_zart_volna_be_a_terezvarosi_rendelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd61cdb7-268f-476b-9c79-3389ee78c883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d50302-dd6a-4b4a-9132-f251d5651415","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_A_Koronavirus_Sajtokozpont_cafolja_hogy_korabban_zart_volna_be_a_terezvarosi_rendelo","timestamp":"2021. április. 05. 11:36","title":"A Koronavírus Sajtóközpont cáfolja, hogy korábban zárt volna be a terézvárosi rendelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a58876a-4999-4b7d-ba17-c89c0e9049d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még az élelmiszerboltokban és a gyógyszertárakban is csökkent a forgalom márciusban.","shortLead":"Még az élelmiszerboltokban és a gyógyszertárakban is csökkent a forgalom márciusban.","id":"20210405_Ket_szamjegyu_a_visszaeses_a_boltoknal_a_lezarasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a58876a-4999-4b7d-ba17-c89c0e9049d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02df2768-4575-430f-9540-26103ec843e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210405_Ket_szamjegyu_a_visszaeses_a_boltoknal_a_lezarasok_miatt","timestamp":"2021. április. 05. 09:52","title":"Két számjegyű a visszaesés a boltoknál a lezárások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210404_android_frissites_virus_legregebbi_fekete_lyuk_mars_panoramakep_curiosity_spacex_csillaghajo_video_koronavirus_negyedik_hullama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaddd0e4-cf95-41e8-877e-0e8602fa641c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_android_frissites_virus_legregebbi_fekete_lyuk_mars_panoramakep_curiosity_spacex_csillaghajo_video_koronavirus_negyedik_hullama","timestamp":"2021. április. 04. 12:00","title":"Ez történt: Elszabadult egy újabb vírus az androidos telefonokon, fontos frissítésnek mutatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai filmproducert 23 év börtönre ítélték. Ügyvédjei szerint a bíró hibázott.","shortLead":"Az amerikai filmproducert 23 év börtönre ítélték. Ügyvédjei szerint a bíró hibázott.","id":"20210405_Tobb_mint_egy_evvel_az_itelethirdetes_utan_fellebbeznek_Harvey_Weinstein_ugyvedjei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655678df-5059-4cec-bc32-fe3818e0f63b","keywords":null,"link":"/elet/20210405_Tobb_mint_egy_evvel_az_itelethirdetes_utan_fellebbeznek_Harvey_Weinstein_ugyvedjei","timestamp":"2021. április. 05. 21:38","title":"Több mint egy évvel az ítélethirdetés után fellebbeznek Harvey Weinstein ügyvédjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4922aa77-1cab-491b-8c4e-8c3e4469fbe5","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Parti Nagy Lajosnak most a következő szavakból kellett ihletet merítenie: romantika, kamuzás, rejtőzködők, triumvirátus, csomagtrükk.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210404_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4922aa77-1cab-491b-8c4e-8c3e4469fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0368605-7d17-406b-92a7-74001d7197af","keywords":null,"link":"/360/20210404_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. április. 04. 20:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos egyetért Áder Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy demokrata politikus szerint nem túl jó ötlet, hogy a Facebook külön Instagramot építene a 13 éven aluli felhasználóknak.","shortLead":"Négy demokrata politikus szerint nem túl jó ötlet, hogy a Facebook külön Instagramot építene a 13 éven aluli...","id":"20210406_facebook_instagram_gyerekeknek_adatvedelem_felhasznalok_vedelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec27e295-3113-41c0-828c-786b7237b484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_facebook_instagram_gyerekeknek_adatvedelem_felhasznalok_vedelme","timestamp":"2021. április. 06. 08:33","title":"Nyílt levelet írtak az amerikai képviselők a Facebooknak a gyerekeknek szánt Instagram miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f6541b-56e1-4977-ac2d-d96b0f8fdead","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszteséges volt, vevőt nem sikerült találni.","shortLead":"Veszteséges volt, vevőt nem sikerült találni.","id":"20210405_Vege_az_LG_mobiloknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9f6541b-56e1-4977-ac2d-d96b0f8fdead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089e520d-5ec0-4619-b738-e120e843b65e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_Vege_az_LG_mobiloknak","timestamp":"2021. április. 05. 10:20","title":"Vége az LG mobiloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47d6042-ffcf-4ad6-bf70-500f07213e04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ egyik legrégibb máig megoldatlan bűnügyét segíthet megoldani egy maroknyi 17. századi arab ezüstérme, amelyekből egyet New Englandban találtak egy Rhode Island-i szedd magad-földön.","shortLead":"A világ egyik legrégibb máig megoldatlan bűnügyét segíthet megoldani egy maroknyi 17. századi arab ezüstérme...","id":"20210405_henry_every_fancy_kalozok_arab_ermek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b47d6042-ffcf-4ad6-bf70-500f07213e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7241fd-c9fe-4da2-9339-fb51d4a6aa9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_henry_every_fancy_kalozok_arab_ermek","timestamp":"2021. április. 05. 09:03","title":"Egy fémdetektor és néhány 300 éves érme segítenek megoldani egy 17. századi bűnügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]