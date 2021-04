Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10d66830-9aae-4404-b88e-9faab267786f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Kormányzati kevélység, növekedési hajsza és a klientúra további gazdagítása fogja jellemezni a gazdaságpolitikát a választásokig. Két év alatt bő 9 ezermilliárd forinttal költ többet az állam a bevételeinél – a járvány elleni védekezés helyett a győzelem reményében.","shortLead":"Kormányzati kevélység, növekedési hajsza és a klientúra további gazdagítása fogja jellemezni a gazdaságpolitikát...","id":"202115__valasztasi_osztogatas__gyorsulo_inflacio__kiszoritosdi__belove","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d66830-9aae-4404-b88e-9faab267786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579821b8-9ad9-468b-b95e-5f7e766fba89","keywords":null,"link":"/360/202115__valasztasi_osztogatas__gyorsulo_inflacio__kiszoritosdi__belove","timestamp":"2021. április. 17. 08:15","title":"Orbán nem a járványt akarja legyőzni, hanem az ellenzékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szóvivője jelentette be Twitteren, hogy beoltották a német kancellárt.","shortLead":"A szóvivője jelentette be Twitteren, hogy beoltották a német kancellárt.","id":"20210416_Angela_Merkelt_AstraZeneca_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e109f0a6-cedf-4128-b93c-583396c5b06d","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_Angela_Merkelt_AstraZeneca_oltas","timestamp":"2021. április. 16. 16:14","title":"AstraZeneca-vakcinával oltották be Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8fd8c6-73f2-4e41-9f5f-8384def72a13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak az Ügyfélkapun kell beállítani, hogy élni szeretnénk a lehetőséggel, és az orvosi alkalmassági feltöltése után már küldik is az új jogsit.","shortLead":"Csak az Ügyfélkapun kell beállítani, hogy élni szeretnénk a lehetőséggel, és az orvosi alkalmassági feltöltése után már...","id":"20210418_Ingyen_es_automatikusan_megkaphatjuk_az_uj_jogositvanyunkat_a_lejart_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f8fd8c6-73f2-4e41-9f5f-8384def72a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bfe615-4bc6-49d5-8832-31bb48a7786e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Ingyen_es_automatikusan_megkaphatjuk_az_uj_jogositvanyunkat_a_lejart_helyett","timestamp":"2021. április. 18. 13:28","title":"Ingyen és automatikusan megkaphatjuk az új jogosítványunkat a lejárt helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad64baa-28e8-4876-90be-96526639f645","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 19 éves férfi a FedEx telephelyén találomra kezdett lövöldözni.","shortLead":"A 19 éves férfi a FedEx telephelyén találomra kezdett lövöldözni.","id":"20210417_indianapolis_fedex_lovoldozes_tamado_azonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bad64baa-28e8-4876-90be-96526639f645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf354d5-5392-4bc8-9312-cc95c9733d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20210417_indianapolis_fedex_lovoldozes_tamado_azonositas","timestamp":"2021. április. 17. 10:12","title":"Azonosították a fiatalt, aki nyolc embert gyilkolt meg Indianapolisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ír jogvédő szervezet arra készül, hogy bíróság elé citálja a Facebookot, mert szerintük az nem védte meg a felhasználók adataiat. A döntés precedenst is teremthet.","shortLead":"Egy ír jogvédő szervezet arra készül, hogy bíróság elé citálja a Facebookot, mert szerintük az nem védte meg...","id":"20210417_facebook_adatszivargas_gdpr_buntetes_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b6e0eb-2047-45e6-81a2-9f52a36609b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_facebook_adatszivargas_gdpr_buntetes_per","timestamp":"2021. április. 17. 09:39","title":"Óriási per szakadhat a Facebook nyakába, mert kiszivárgott 533 millió felhasználó adata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd97ec4e-43ec-4f27-b659-dc3ace33feed","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A Google Translate 109 nyelve helyett a DeepL fordító csak 24 nyelven tud, de szerencsére ezek egyike a magyar. Azért szerencsére, mert tapasztalataink alapján a Google megoldásánál sokkal jobb eredményeket dob ki.","shortLead":"A Google Translate 109 nyelve helyett a DeepL fordító csak 24 nyelven tud, de szerencsére ezek egyike a magyar. Azért...","id":"20210417_linguee_deepl_fordito_magyar_nyelv_google_translate","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd97ec4e-43ec-4f27-b659-dc3ace33feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1776bf-7abf-4b57-85f6-2fde28062a2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_linguee_deepl_fordito_magyar_nyelv_google_translate","timestamp":"2021. április. 17. 18:00","title":"Sokkal jobb, mint a Google Fordító, és most már magyarul is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc2b9a4-79ac-4f40-984c-fa484594f07c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napokon belül kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai; közzétette a kormány, mire költené az EU helyreállítási alapjából ide érkező közel hatezer milliárd forintot; havi kilencvenmillióért tárolják a használaton kívüli lélegeztetőgépeket. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Napokon belül kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai; közzétette a kormány, mire költené az EU helyreállítási...","id":"20210418_Es_akkor_ujranyitas_eu_lelegeztetogep_diakvaros_mol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abc2b9a4-79ac-4f40-984c-fa484594f07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc84045-1fac-4911-af40-7b9f339b8910","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210418_Es_akkor_ujranyitas_eu_lelegeztetogep_diakvaros_mol","timestamp":"2021. április. 18. 07:00","title":"És akkor a járvány tetőzik, mi pedig teraszozhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Noha számos uniós jelentés bizonyítja, hogy Lengyelországban és Magyarországon sérül az igazságszolgáltatás függetlensége, és virágzik a korrupció, az uniós intézmények közti játszmák és a politikai kockázattól való félelem miatt az Európai Bizottság mégis halogatja, hogy fellépjen az uniós pénzügyek érdekében. Az EUrologus Jogálom című sorozatának 3. része.","shortLead":"Noha számos uniós jelentés bizonyítja, hogy Lengyelországban és Magyarországon sérül az igazságszolgáltatás...","id":"20210416_Jogalom3_jogallamisagi_mechanizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08ef6fb-c775-4c71-8e4f-b72ed4687928","keywords":null,"link":"/eurologus/20210416_Jogalom3_jogallamisagi_mechanizmus","timestamp":"2021. április. 16. 17:00","title":"Csak politikai akarat hiányzik, hogy az Európai Bizottság elindítsa a jogállamisági mechanizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]