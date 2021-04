Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Egy-két hét múlva dönthet a Szegedi Tudományegyetem a rasszista hangvételű óra miatt bepanaszolt professzor sorsáról. Tologatják a vizsgálati aktákat, két hónappal a bejelentés után sem sikerült végére járni az ügynek. ","shortLead":"Egy-két hét múlva dönthet a Szegedi Tudományegyetem a rasszista hangvételű óra miatt bepanaszolt professzor sorsáról...","id":"20210420_szegedi_tudomanyegyetem_gulyas_laszlo_vizsgalat_szel_bernadett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f054cc17-1d70-40d8-a683-f1ca3d4cab6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_szegedi_tudomanyegyetem_gulyas_laszlo_vizsgalat_szel_bernadett","timestamp":"2021. április. 20. 15:11","title":"Húzódik a rasszista kijelentései miatt bepanaszolt szegedi professzor ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felvetődött, hogy a nagyapja temetése után még marad néhány napig, hogy ott legyen Erzsébet 95. születésnapján, de visszautazott Kaliforniába.","shortLead":"Felvetődött, hogy a nagyapja temetése után még marad néhány napig, hogy ott legyen Erzsébet 95. születésnapján, de...","id":"20210421_Harry_herceg_megsem_varta_meg_a_kiralyno_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dc27b3-095d-41a7-a90d-765a92731de2","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Harry_herceg_megsem_varta_meg_a_kiralyno_szuletesnapjat","timestamp":"2021. április. 21. 10:14","title":"Harry herceg mégsem várta meg a királynő születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ráadásul Pfizert vagy Modernát kap az, aki a legészakibb amerikai államban tölt pár hetet.","shortLead":"Ráadásul Pfizert vagy Modernát kap az, aki a legészakibb amerikai államban tölt pár hetet.","id":"20210420_alaszka_oltas_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6142d59-76bf-4ced-ac43-77ece59dac1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_alaszka_oltas_turizmus","timestamp":"2021. április. 20. 15:09","title":"Alaszka már ingyen oltást kínál a turistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f8999f-cadd-4055-8cb9-9b39bd8d45f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt hetek időjárását tekintve talán nem is annyira ritka jelenségről van szó, de mindenképp látványos.","shortLead":"Az elmúlt hetek időjárását tekintve talán nem is annyira ritka jelenségről van szó, de mindenképp látványos.","id":"20210420_Hatalmas_szivarvany_jelent_meg_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60f8999f-cadd-4055-8cb9-9b39bd8d45f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0b7213-de8a-408e-bdca-cb528081cd7b","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Hatalmas_szivarvany_jelent_meg_Budapesten","timestamp":"2021. április. 20. 19:02","title":"Hatalmas dupla szivárvány jelent meg Budapest felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatoknak enyhe tüneteik vannak. Vélhetően egy gondozótól kapták el a fertőzést.","shortLead":"Az állatoknak enyhe tüneteik vannak. Vélhetően egy gondozótól kapták el a fertőzést.","id":"20210419_Koronavirusos_vidra_georgai_allatkert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85edd793-b6c7-40ee-886c-c41b963cabd9","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Koronavirusos_vidra_georgai_allatkert","timestamp":"2021. április. 19. 17:49","title":"Koronavírusosak lettek a vidrák egy amerikai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe49a41-2e90-429b-862c-836b7ef9e27b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A köztársasági elnök „saját megtakarításából”, ötmillió forintból hozott létre alapítványt a koronavírus miatt elárvult gyerekek megsegítésére; már akkor közölte: reméli, hogy lesznek támogatók.","shortLead":"A köztársasági elnök „saját megtakarításából”, ötmillió forintból hozott létre alapítványt a koronavírus miatt elárvult...","id":"20210420_Szoreny_Brody_es_Feke_Pal_koncerttel_tamogatjak_Ader_Janos_alapitvanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fe49a41-2e90-429b-862c-836b7ef9e27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f156bf-a4e2-45f3-8386-24aee5123b26","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_Szoreny_Brody_es_Feke_Pal_koncerttel_tamogatjak_Ader_Janos_alapitvanyat","timestamp":"2021. április. 20. 12:32","title":"Szörényi, Bródy és Feke Pál koncerttel támogatják Áder János alapítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7107c09b-7958-44da-868f-f1b50da308bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több helycsere is történt a népszerűségi listán, azok estek vissza, akik lebegtetik indulásukat.","shortLead":"Több helycsere is történt a népszerűségi listán, azok estek vissza, akik lebegtetik indulásukat.","id":"20210421_elovalasztas_median","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7107c09b-7958-44da-868f-f1b50da308bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50042eb-4316-405b-8a73-d99ff91a649a","keywords":null,"link":"/360/20210421_elovalasztas_median","timestamp":"2021. április. 21. 13:00","title":"Medián: Jakab a legnépszerűbb ellenzéki kormányfőjelölt, Karácsony a legjobb \"második favorit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sokkal azután startol el a tájékoztató, hogy az ellenzék megjelentette az oltásra biztató videóját.","shortLead":"Nem sokkal azután startol el a tájékoztató, hogy az ellenzék megjelentette az oltásra biztató videóját.","id":"20210419_Telefonos_kampany_Fidesz_ellenzek_oltasellenesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5383a0-7db5-4b71-8010-c4c2318cc2ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Telefonos_kampany_Fidesz_ellenzek_oltasellenesseg","timestamp":"2021. április. 19. 16:37","title":"Telefonos kampányt indít a Fidesz az ellenzék oltásellenességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]