Mind a hat angol csapat visszalépett a vasárnap bejelentett Európai Szuperligában való részvételtől - írta a BBC szerda hajnalban.

A Manchester City volt az első klub, amely hivatalosan is visszalépett, a Chelsea másodikként jelezte szándékát. Ezt követően a másik négy angol csapat - az Arsenal, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham - is követte példájukat.

A Liverpool csapatkapitánya, Jordan Henderson a közösségi médiában megírta, hogy csapata "kollektív álláspontja" szerint nem akarják, hogy a Szuperliga létrejöjjön. Az Arsenal nyílt levélben kért bocsánatot a szurkolóitól, és azt közölte, hogy hibát követett el. A Tottenham elnöke, Daniel Levy azt mondta, hogy a klub sajnálja a javaslat által okozott „aggodalmat és zaklatottságot”.

Az Európai Szuperliga megalapítását a hat angol klub mellett három spanyol (Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid) és három olasz (AC Milan, Inter, Juventus) jelentette be múlt vasárnap. A The New York Times szerint az Atletico Madridnál és a Barcelonánál is fontolgatják a visszalépést, akkora a szurkolói felháborodás.

Az eredeti terv az volt, hogy a 12 alapító mellé csatlakozik még három nagy klub (további öt résztvevő pedig évről évre változott volna). A Borussia Dortmund, a Bayern München és a Paris Saint-Germain is jelezte, hogy nem csatlakozik a kezdeményezéshez.

Az, hogy a kontinens néhány élcsapata saját ligát alapítson, régóta meglévő ötlet volt, de az így is teljesen váratlanul ért mindenkit, hogy múlt vasárnap 12 elitklub vezetői bejelentették, nagyrészt már a tárgyalásokon is túlvannak, a nyáron elindítják az Európai Szuperligát. A járvány okozta gazdasági válságban sürgősen szükségük van pluszbevételre, ráadásul mint azt bemutattuk, az elmúlt egy év arra is rávilágított, hogy üzletileg a tévénézők igényei fontosabbak, mint a helyszíni szurkolóké, reális elvárás lehet azt gondolni, hogy sok problémát megold, ha minél több meccset mutatnak, ahol a nagyok egymás ellen játszanak.

Azzal viszont nem számoltak, hogy az ötlet ekkora felháborodást fog okozni a szurkolók között. A terv – amely üzletileg lehet, hogy életképes lett volna, de páros lábbal szállt bele az európai foci hagyományaiba – szokatlan egységbe kovácsolta a szurkolókat, játékosokat és a szövetségeket is, szinte mind egységesen ítélték el, egy ilyen ellenszélben pedig egyre nehezebb helyzetbe kerültek azok a klubvezetők, akik meg akarták magyarázni, miért küldenék be a csapatukat az új ligába. Az UEFA is bejelentette, hogy a liga elindítása esetén kizárják az érintett klubokat a nemzeti bajnokságokból és a nemzetközi tornákról is, a FIFA pedig belengette, hogy a válogatott szerepléstől is eltiltja a játékosokat, akik a Szuperligában pályára lépnek.