[{"available":true,"c_guid":"3a6a10e9-7850-4c25-ade2-d5b44c427739","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az erózió, amely boltívessé vágta korábban a sziklát, most elpusztította a Galapagos-szigetek környékének nagy látványosságát.","shortLead":"Az erózió, amely boltívessé vágta korábban a sziklát, most elpusztította a Galapagos-szigetek környékének nagy...","id":"20210518_Osszeomlott_a_Darwinboltiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a6a10e9-7850-4c25-ade2-d5b44c427739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b593eea7-cd4a-48f2-885f-e4e85535a124","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_Osszeomlott_a_Darwinboltiv","timestamp":"2021. május. 18. 07:16","title":"Összeomlott a Darwin-boltív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72de84b-afa4-4b52-8337-85ea0a08c929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budakalászi Lupa-tónál találtak rá a legyengült, innen több ezer kilométerre honos madárra, majd a budapesti Állatkert mentőközpontjába szállították.","shortLead":"A budakalászi Lupa-tónál találtak rá a legyengült, innen több ezer kilométerre honos madárra, majd a budapesti...","id":"20210518_Felgyogyult_es_hazatert_a_Magyarorszagon_talalt_hatalmas_ragadozo_madar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72de84b-afa4-4b52-8337-85ea0a08c929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1c6513-79c1-46f0-a212-adf8bf7fe817","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Felgyogyult_es_hazatert_a_Magyarorszagon_talalt_hatalmas_ragadozo_madar","timestamp":"2021. május. 18. 14:01","title":"Felgyógyult és hazatért a Magyarországon talált hatalmas ragadozó madár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ec9716-909b-4a21-a646-e25f0360620f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Lillihez hasonló betegségben szenvedők eddig szinte csak közösségi gyűjtéssel juthattak a drága gyógyszerhez.","shortLead":"A Lillihez hasonló betegségben szenvedők eddig szinte csak közösségi gyűjtéssel juthattak a drága gyógyszerhez.","id":"20210518_sma_betegseg_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58ec9716-909b-4a21-a646-e25f0360620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2153132a-f1ec-411c-98fc-d94682ba9af7","keywords":null,"link":"/elet/20210518_sma_betegseg_tamogatas","timestamp":"2021. május. 18. 20:16","title":"Megkapta az állami támogatást a 700 milliós gyógyszerére az első SMA-beteg gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb909da2-f143-44da-92a1-97844e2b021d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a 16-18 év közöttiek oltása, de nem csak ők kaphatnak Pfizert a következő napokban. 