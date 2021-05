„Döntöttem, és még elúszom az ötödik Olimpiámra!” – jelentette be Cseh László vasárnap délben a Facebook-oldalán. A négyszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok sportoló az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozva azt is elárulta, hogy az ezdőjét, Plagányi Zsoltot, a szövetségi kapitányt, Sós Csabát és az úszószövetség elnökét, Wladár Sándort is meghallgatta, de csak azután határozott, hogy a felesége véleményét is megismerte. Diána pedig arra bíztatta, hogy ne hátráljon meg, tegye próbára magát a 200 vegyesen.

Abban maradtak, hogy az ötödik olimpiája lesz sportolói pályafutásának utolsó állomása, utána nincs tovább, se ráadás, se újabb tanakodás.

„Ezt most már tényleg ki kellett mondanom, mert abban a korban vagyok és annyi munkával a hátam mögött, amikor csak időhúzás lenne, ha a folytatás kérdése bármilyen formában újra a napirendre kerülne” – mondta Cseh. – „Az utolsó után egészen biztos nem lesz utolsó utáni, minden eshetőséget számba véve olyan döntést hoztam, illetve hoztunk Diával, amit jól megfontoltunk és véglegesnek tekintünk.”

Az úszó tizenhárom évvel ezelőtt, a pekingi olimpián három számban is ezüstérmet nyert, mind a háromban Európa-rekordot javított, és mind a háromszor csak a „földönkívüli” Michael Phelps volt kicsivel gyorsabb nála. Első világbajnoki címét 2005-ben Montrealban ünnepelhette, amikor a 400 vegyesen volt a mezőny legjobbja. Tíz évvel később Kazanyban a 200 pillangó megnyerésével bizonyította, hogy még mindig számolni kell vele.

„Ezek valóban pályafutásom kiemelkedő évei és versenyei voltak, még sem mondom azt, hogy minden más siker kevesebbet jelentett volna a számomra. Minden egyes győzelemnek meg volt a maga értéke és az üzenete. Volt köztük olyan, amit már nagyon vártam, vagy amire éppen szükségem volt, mások pedig erőt adtak a folytatáshoz. Fogalmam sincs arról, hogy ezeket a helyzeteket mivel fogom pótolni a jövőben, de most nem is ez a fontos, hanem az utolsó kihívásom, amit más már nem követ.”

A magyar válogatott rangidőse, akit mindig is könnyű volt megkülönböztetni a vízben, mert nem viselt úszósapkát, és tarkopaszra borotválta a fejét, számtalanszor nyilatkozott úgy a rajt előtt, hogy az egyéni rekordját szeretné megdönteni, és aztán majd kiderül, hogy az mire is lesz elég. A szokásos kijelentését most szokatlannal cserélte fel.

„Tartom magamat ahhoz, hogy ha már olimpikon lehetek, akkor meg is kell tennem mindent a jó szereplésemért. Ennyit és nem többet. Nem nyomaszt már a megfelelési kényszer, feszültség sem lesz bennem. Laza leszek és nem görcsös, de nem fogják azt mondani rólam, hogy a Cseh Laci mindjárt elalszik a vízben. Bármeddig is jutok a 200 vegyesen, tudni fogom, hogy amit elértem, azt senkisem veheti el már tőlem, ami maradandó volt eddig, az maradandó is marad” – mondta befejezésül Cseh László, akinek van egy olyan elsősége is, amiről kevesen tudnak.

Ő az, aki tavaly a SwimSwam elismert internetes szakportál rangsorában az olimpiát soha nem nyert úszók között a világ legjobbja címet érdemelte ki.

Cseh a múlt héten zárult budapesti vizes Európa-bajnokságon negyedik lett egyetlen számában, a 200 vegyesen, 1:58.04-et úszva. A 14-szeres Európa-bajnok a döntő után azt mondta az M4 Sportnak, hogy örül az eredménynek, bár jó lett volna 1:58-on belül úszni. Visszajelzésnek mindenképpen jó volt a kontinensviadal – mondta, hozzátéve, hogy még át kell beszélnie az edzőjével az úszását és azt, hogyan tovább. Arra a kérdésre, folytatja-e, akkor még úgy felelt: erre egyelőre nem válaszolna.

Az Eb-szereplés azért is volt nagyon fontos számára, mert a 2019-es világbajnokságon úszott ideje ugyan alapvetően olimpiai indulást jelentett volna neki, de mivel azt lassan két éve nem tudta megközelíteni, Sós Csaba korábban nem tette védetté az olimpiai csapatban. Sós a döntő előtt már úgy fogalmazott: a Duna Arénában mutatott teljesítményének köszönhetően Cseh ott lehet Tokióban.