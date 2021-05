Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Digitális Fizetési Index néven új mérőszámot vezetett be Magyarországon a Mastercard. A vállalat szerint a 45 mutatóból kalkulált index célja, hogy erre alapozva a bankok és más szolgáltatók megismerjék a fogyasztókat annak érdekében, hogy újfajta fizetési megoldásokat találhassanak ki.","shortLead":"Digitális Fizetési Index néven új mérőszámot vezetett be Magyarországon a Mastercard. A vállalat szerint a 45 mutatóból...","id":"20210526_mastercard_digitalis_fizetesi_index_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2dd619-7321-41e0-8230-dfc0d618703d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_mastercard_digitalis_fizetesi_index_2020","timestamp":"2021. május. 26. 22:55","title":"Most először számolták ki Magyarországon a Digitális Fizetési Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ea9fd1-5144-4bd6-907d-f244b1e5eeca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azt nem mondta ki a projekt vezetője, hogy ejtenék a nagykovácsi szállodaépítés tervét, de azt megerősítette, hogy újragondolják a projektet.","shortLead":"Azt nem mondta ki a projekt vezetője, hogy ejtenék a nagykovácsi szállodaépítés tervét, de azt megerősítette...","id":"20210527_cserkesz_nagykovacsi_hotel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1ea9fd1-5144-4bd6-907d-f244b1e5eeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d394d50-2abc-4cef-854f-babc5f5ace72","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210527_cserkesz_nagykovacsi_hotel","timestamp":"2021. május. 27. 08:14","title":"A helyiek tiltakozása miatt újragondolja a Cserkészszövetség a nagykovácsi hotelberuházását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24741392-6ff5-41b8-8156-6df1e91843f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több per is folyamatban van a Bp2017 Kft. ellen a tartozások miatt.","shortLead":"Több per is folyamatban van a Bp2017 Kft. ellen a tartozások miatt.","id":"20210527_vizes_vb_2017_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24741392-6ff5-41b8-8156-6df1e91843f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148bc543-e409-4306-ba73-78fe7adea5e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_vizes_vb_2017_dragulas","timestamp":"2021. május. 27. 12:59","title":"Még egy kicsit drágulhat a 2017-es vizes vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61328fb1-da6b-4aff-a689-378713ce192a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen egyedi módon oldaná meg a kamera elhelyezését a Xiaomi egy, a napokban nyilvánosságra került szabadalom szerint. Nem elég, hogy a kijelző alá kerülne a kamera, még forogni is tudna ott.","shortLead":"Egészen egyedi módon oldaná meg a kamera elhelyezését a Xiaomi egy, a napokban nyilvánosságra került szabadalom...","id":"20210527_xiaomi_szabadalom_kijelzo_alatt_forgo_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61328fb1-da6b-4aff-a689-378713ce192a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da16dd-d27c-4375-814f-c18573c5be6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_xiaomi_szabadalom_kijelzo_alatt_forgo_kamera","timestamp":"2021. május. 27. 14:03","title":"Már megint trükközik a kamerával a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f59328-9b74-4ba6-ae25-618797096507","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Árulással, az adófizetők kifosztásával vádolta a kormányt a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában az ellenzék. Az ITM államtitkára szerint viszont a baloldal támadásai vannak a nemzeti érdek ellen.\r

