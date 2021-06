Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vége lehet Netanjahu kormányzásának. Alig indult el, de már le is kapcsolja blogját Donald Trump. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vége lehet Netanjahu kormányzásának. Alig indult el, de már le is kapcsolja blogját Donald Trump. A hvg360 reggeli...","id":"20210603_Radar360_Terrortamadast_hiusitott_meg_a_TEK_nevtablakkal_uzen_Kinanak_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8662ca02-c4fd-499d-ad85-9ea00b57380f","keywords":null,"link":"/360/20210603_Radar360_Terrortamadast_hiusitott_meg_a_TEK_nevtablakkal_uzen_Kinanak_Budapest","timestamp":"2021. június. 03. 07:55","title":"Radar360: Terrortámadást hiúsított meg a TEK, utcanévtáblákkal üzen Kínának Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee04cc8d-7e10-4bdf-ab2f-4865d50787a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kicsit tovább kell várni, mire a méregdrága tudományos eszköz útnak indulhat, hogy leváltsa a Hubble-t.","shortLead":"Egy kicsit tovább kell várni, mire a méregdrága tudományos eszköz útnak indulhat, hogy leváltsa a Hubble-t.","id":"20210602_james_webb_urteleszkop_urtavcso_hubble","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee04cc8d-7e10-4bdf-ab2f-4865d50787a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16eb4bb5-90eb-4057-b61d-4ed3a64594ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_james_webb_urteleszkop_urtavcso_hubble","timestamp":"2021. június. 02. 09:48","title":"A NASA megint elhalasztotta a gigantikus távcső, a James Webb indítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben a rendőrség nyomozást rendelt el, és közben határozatlan időre betiltották a lövészetet a lőtéren.","shortLead":"Az ügyben a rendőrség nyomozást rendelt el, és közben határozatlan időre betiltották a lövészetet a lőtéren.","id":"20210601_lovedek_strand_loter_szolnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7095f1d-d623-4c71-aac0-fcf58b05cd6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_lovedek_strand_loter_szolnok","timestamp":"2021. június. 01. 20:51","title":"Lövedék repült át a szolnoki lőtérről a közeli strandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a60618-e96a-4522-997b-5791951a9100","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit azóta figyelték, hogy az Iszlám Államhoz köthető internetes oldalakon részt vett a beszélgetésekben.\r

","shortLead":"A férfit azóta figyelték, hogy az Iszlám Államhoz köthető internetes oldalakon részt vett a beszélgetésekben.\r

","id":"20210602_terrorelharitasi_kozpont_tek_magyar_iszlamista_robbantas_gazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9a60618-e96a-4522-997b-5791951a9100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bde28fe-4aa5-434a-929e-7ba1c6e74388","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_terrorelharitasi_kozpont_tek_magyar_iszlamista_robbantas_gazolas","timestamp":"2021. június. 02. 18:17","title":"TEK: Robbantani, tömegbe hajtani akart a magyar iszlamista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff683d-b6db-4327-b150-c3abc8f8dfdc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Astonnál messze még a biturbó V8 halála, melyet mi sem bizonyít jobban, mint jelen tesztalanyunk, az 510 lóerős teljesítményét kizárólag a hátsó kerekekre rászabadító nyitott tetős és hattyúajtós Vantage. Melyben kicsit akár farmeres James Bondnak is érezhetjük magunkat. ","shortLead":"Az Astonnál messze még a biturbó V8 halála, melyet mi sem bizonyít jobban, mint jelen tesztalanyunk, az 510 lóerős...","id":"20210602_hattyudal_helyett_hattyuajto_meghajtottuk_a_75_millio_forintos_aston_martin_vantage_roadstert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff683d-b6db-4327-b150-c3abc8f8dfdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66589501-8683-4be4-9032-30b01a72eeb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_hattyudal_helyett_hattyuajto_meghajtottuk_a_75_millio_forintos_aston_martin_vantage_roadstert","timestamp":"2021. június. 02. 06:41","title":"Hattyúdal helyett hattyúajtó: meghajtottuk a 75 millió forintos Aston Martin Vantage roadstert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc86394d-f2db-4185-bff9-3dd97db689f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kínának üzenő táblák Vang Ven-bin külügyi szóvivő szerint hátráltatják a két ország közti együttműködést.","shortLead":"A Kínának üzenő táblák Vang Ven-bin külügyi szóvivő szerint hátráltatják a két ország közti együttműködést.","id":"20210603_fudan_utcatabla_kina_klgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc86394d-f2db-4185-bff9-3dd97db689f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e28257-df75-4d35-9a36-59e7334d4f41","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_fudan_utcatabla_kina_klgy","timestamp":"2021. június. 03. 16:50","title":"„Az ilyen viselkedés megvetendő” – először reagált Kína a Fudan körüli új utcatáblákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"837-en vannak kórházban, közülük 90-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","shortLead":"837-en vannak kórházban, közülük 90-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","id":"20210602_koronavirus_elhunyt_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa3c104-9f2b-450b-ac76-804d4c797253","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_koronavirus_elhunyt_fertozott","timestamp":"2021. június. 02. 09:02","title":"Koronavírus: 275 új fertőzöttet találtak, 13 beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f14e5f-d1db-4207-9c80-52bb97284597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan eltűnik a látképet romboló épület.","shortLead":"Hamarosan eltűnik a látképet romboló épület.","id":"20210602_Bontas_bode_Balatonalmadi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46f14e5f-d1db-4207-9c80-52bb97284597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7c85dd-178c-435f-9efe-fa593a0d0bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Bontas_bode_Balatonalmadi","timestamp":"2021. június. 02. 12:58","title":"Győzött az ellenállás: lebontják a bódét a balatonalmádi mólónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]