[{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 2782 koronavírusos beteget ápolnak.","shortLead":"Kórházban 2782 koronavírusos beteget ápolnak.","id":"20210513_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bb2443-d585-4cfe-8cba-a5413417bf04","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 13. 08:39","title":"Koronavírus: 82 elhunyt, 1416 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5981976-6aab-4f07-9cd4-4840d2bc7839","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Őrizetbe vette a rendőrség a 2009-ben eltűnt MTK-focista, Katzenbach Imre két feltételezett gyilkosát, akik közül az egyik az ismert rapper, Curtis testvére, Sz. Lajos. A három elfogott férfi közül a másik szintén újpesti, Sz. Lajos régi cimborája és bizalmasa.","shortLead":"Őrizetbe vette a rendőrség a 2009-ben eltűnt MTK-focista, Katzenbach Imre két feltételezett gyilkosát, akik közül...","id":"20210511_Curtis_testveret_es_az_ujpesti_alvilag_egy_masik_legendas_alakjat_vettek_orizetbe_a_Katzenbachgyilkossag_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5981976-6aab-4f07-9cd4-4840d2bc7839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb92f5ce-e0e6-4939-a3bc-aee9a3d27012","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Curtis_testveret_es_az_ujpesti_alvilag_egy_masik_legendas_alakjat_vettek_orizetbe_a_Katzenbachgyilkossag_miatt","timestamp":"2021. május. 11. 20:59","title":"Curtis testvére mellett az újpesti alvilág egy másik legendás alakját vették őrizetbe a Katzenbach-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig mindig megelőzi a hiúság, mondja a fitneszguru, aki azt is állítja, hogy nem állami vagy uniós támogatásért zarándokolt a Fidesz eredményvárójába, hanem azért, mert hitt a pártban. HVG-portré.","shortLead":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig...","id":"20210512_Schobert_Norbert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9429294-d7bd-4a42-b901-22af3f23363b","keywords":null,"link":"/360/20210512_Schobert_Norbert","timestamp":"2021. május. 12. 19:00","title":"Schobert Norbert: Elhelyezek egy problémát a médiában, sok ellenségem lesz, de sok követőm is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d07a32-2229-4762-bc25-d6c4b8aac91b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapattárs Péni István egy biztonsági kamerás felvételt küldött a sportlövők szövetségének az esetről.","shortLead":"A csapattárs Péni István egy biztonsági kamerás felvételt küldött a sportlövők szövetségének az esetről.","id":"20210512_sidi_peter_versenyengedely_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71d07a32-2229-4762-bc25-d6c4b8aac91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13ca6a0-7aa8-44ba-874a-b6b3062c0874","keywords":null,"link":"/sport/20210512_sidi_peter_versenyengedely_india","timestamp":"2021. május. 12. 16:29","title":"Felfüggesztették Sidi Péter versenyengedélyét, mert behatolhatott a csapattársa szobájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a00481d-c1ad-41a9-a81a-f51958c92fba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorban a győztes 5 millió forintos nyereménnyel térhet haza.","shortLead":"A műsorban a győztes 5 millió forintos nyereménnyel térhet haza.","id":"20210513_Liptai_Claudia_Mestercukrasz_musor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a00481d-c1ad-41a9-a81a-f51958c92fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7083b3d3-d67f-4ee3-8b0f-c38c21d87dc1","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Liptai_Claudia_Mestercukrasz_musor","timestamp":"2021. május. 13. 15:01","title":"Liptai Claudiával érkezik az RTL Klub új gasztroműsora, a Mestercukrász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntektől keddig kapják meg az oltást azok, akik most lépnek.

","shortLead":"Péntektől keddig kapják meg az oltást azok, akik most lépnek.

","id":"20210513_koronavirus_jarvany_pfizer_oltas_idopontfoglalas_eeszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17aebed1-3128-4edd-b7ec-8a0e95c846c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_koronavirus_jarvany_pfizer_oltas_idopontfoglalas_eeszt","timestamp":"2021. május. 13. 07:57","title":"Pfizer-oltásra is foglalhatnak időpontot azok, akik ma SMS-t kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amikor egyedül dolgozunk, a vállalkozásunkban minden és mindenki mi vagyunk egy személyben – legalábbis az elején. Mi leszünk a marketingigazgató, a közösségimédia-menedzser, a könyvelő és az adótanácsadó, sőt sokszor az is, aki megveszi a nyomtatóba a tintapatront. Nehéz ezt a sok feladatot egy személyben elvégezni – és még nehezebb mindet jól is csinálni.","shortLead":"Amikor egyedül dolgozunk, a vállalkozásunkban minden és mindenki mi vagyunk egy személyben – legalábbis az elején. Mi...","id":"20210511_Hogyan_legyunk_szabaduszokent_a_magunk_vezerigazgatoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9829ba22-406b-4e31-8722-02345245e513","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210511_Hogyan_legyunk_szabaduszokent_a_magunk_vezerigazgatoi","timestamp":"2021. május. 11. 19:15","title":"Hogyan legyünk a magunk vezérigazgatói szabadúszóként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8fbb23-7a86-4859-86cf-6dd3d713b73f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A wyomingi republikánus képviselő egyike volt azoknak, akik a volt amerikai elnökkel szembeni impeachment megindítását támogatták.","shortLead":"A wyomingi republikánus képviselő egyike volt azoknak, akik a volt amerikai elnökkel szembeni impeachment megindítását...","id":"20210512_Republikanus_part_Donald_Trump_Liz_Cheney","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c8fbb23-7a86-4859-86cf-6dd3d713b73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5c6cc6-dcb3-4c37-9010-0ab0222d0813","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Republikanus_part_Donald_Trump_Liz_Cheney","timestamp":"2021. május. 12. 18:02","title":"A republikánus párt kirúgta a Trumpot kritizáló Liz Cheney-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]