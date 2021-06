Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügy azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy tartsák be a Magyarországgal kötött megállapodást.","shortLead":"A magyar külügy azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy tartsák be a Magyarországgal kötött megállapodást.","id":"20210614_magyar_ukran_hatar_orosz_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbb4bb4-12be-4e97-bb22-b0cd21e34848","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_magyar_ukran_hatar_orosz_vakcina","timestamp":"2021. június. 14. 17:35","title":"Többeket nem engedtek át az ukrán határon, mert orosz vakcinával voltak beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab20ef3-b69c-4305-a163-8676de521cd4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hétfőn nyilatkoztak először a dán játékosok Eriksen szívmegállása után, komoly kritikával illették az UEFA-t a meccs folytatása miatt. ","shortLead":"Hétfőn nyilatkoztak először a dán játékosok Eriksen szívmegállása után, komoly kritikával illették az UEFA-t a meccs...","id":"20210614_UEFA_Eriksen_kritika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab20ef3-b69c-4305-a163-8676de521cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127e17c9-f9b9-4de4-8529-9df75404f947","keywords":null,"link":"/sport/20210614_UEFA_Eriksen_kritika","timestamp":"2021. június. 14. 13:50","title":"„Remélem, hogy az UEFA tanult az esetből” – bírálták a szövetséget a dán focisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be4f847-023c-4019-9254-484f75631981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megtisztelő címet Vidnyánszky Attila adta át. ","shortLead":"A megtisztelő címet Vidnyánszky Attila adta át. ","id":"20210613_Lehoczky_Zsuzsa_Nemzet_Szinesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9be4f847-023c-4019-9254-484f75631981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04021158-07a4-4a8b-a38a-ce030ff4f6c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Lehoczky_Zsuzsa_Nemzet_Szinesze","timestamp":"2021. június. 13. 21:19","title":"Lehoczky Zsuzsa megkapta a Nemzet Színésze címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába jelentette a problémát, újabb és újabb érvénytelen kártyákat kapott. ","shortLead":"Hiába jelentette a problémát, újabb és újabb érvénytelen kártyákat kapott. ","id":"20210613_Negy_vedettsegi_igazolvany_ervenytelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe347a6-ec0e-4166-832b-43c0100a6d5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Negy_vedettsegi_igazolvany_ervenytelen","timestamp":"2021. június. 13. 18:17","title":"Négy védettségi igazolványt is kapott egy zuglói nő, de mindegyik érvénytelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f744cc-88ce-400d-93a4-6fbca4b29c07","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Patrik Schik második, Eb-rekorder találata továbbjutást érhet a cseheknek a csoportból.","shortLead":"Patrik Schik második, Eb-rekorder találata továbbjutást érhet a cseheknek a csoportból.","id":"20210614_foci_eb_euro_2020_skocia_csehorszag_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70f744cc-88ce-400d-93a4-6fbca4b29c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31a44fe-c80e-4b37-90ab-3b06d48732bc","keywords":null,"link":"/sport/20210614_foci_eb_euro_2020_skocia_csehorszag_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 14. 17:27","title":"Emlékezetes cseh gól pecsételte meg a skótok sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ezren vettek részt azon a hétfő esti demonstráción a Kossuth Lajos téren, amelyen a szervezők felszólították az Országgyűlés tagjait, hogy ne szavazzák meg „a gyermekjogokat és szólásszabadságot sárba tipró törvénymódosítást”. ","shortLead":"Több ezren vettek részt azon a hétfő esti demonstráción a Kossuth Lajos téren, amelyen a szervezők felszólították...","id":"20210615_tuntetes_kossuth_ter_homofobellenes_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00f4116-f112-42c5-a11c-c4a62fb6a82a","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_tuntetes_kossuth_ter_homofobellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 15. 08:40","title":"„Nem lehet minket eltakarítani innen, csak azért, mert valakinek nem tetszik” – videós összefoglaló a homofóbtörvény elleni tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb2a332-b927-4df3-80b6-9c78d456f71d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mohamed Deif tette a palesztin Hamászt veszélyes terrorcsoporttá. Politikai ambíciói nincsenek, de a terrorista szervezetnél állítólag mindig övé az utolsó szó. Mindig bujkál. Egyszer adott interjút, de maszkban. ","shortLead":"Mohamed Deif tette a palesztin Hamászt veszélyes terrorcsoporttá. Politikai ambíciói nincsenek, de a terrorista...","id":"202123_mohamed_deif_apalesztin_binladen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fb2a332-b927-4df3-80b6-9c78d456f71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b2036b-d83e-403f-a474-b72d7c2a5dd7","keywords":null,"link":"/360/202123_mohamed_deif_apalesztin_binladen","timestamp":"2021. június. 14. 13:00","title":"Három végtagját is elveszíthette a terrorista fantom, de Izrael nem tudja elkapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9942d758-be50-4729-9f37-ad5dba718ada","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Egy kutatóintézet Susanne Raab integrációs miniszterrel karöltve a politikai iszlámnak nevezett szélsőségesek feltérképezésével indokolja a térkép elkészítését. A bírálók szerint ez stigmatizálja az Ausztriában élő muzulmánokat, és hecceli az idegenellenes csoportokat.","shortLead":"Egy kutatóintézet Susanne Raab integrációs miniszterrel karöltve a politikai iszlámnak nevezett szélsőségesek...","id":"20210615_Szeretettel_Becsbol_iszlam_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9942d758-be50-4729-9f37-ad5dba718ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e95834-c4c2-4aa0-960d-f4f81032edba","keywords":null,"link":"/360/20210615_Szeretettel_Becsbol_iszlam_terkep","timestamp":"2021. június. 15. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Hatalmas botrány lett az úgynevezett \"iszlám térképből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]