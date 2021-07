Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Horvátországba készülő olvasónk már hajnalban négy órát várakozott a határátkelőnél.","shortLead":"Horvátországba készülő olvasónk már hajnalban négy órát várakozott a határátkelőnél.","id":"20210703_Aki_Horvatorszagba_megy_tobb_oras_sorbanallasra_szamitson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7266818-f8de-4828-99ff-8dfb89e46177","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_Aki_Horvatorszagba_megy_tobb_oras_sorbanallasra_szamitson","timestamp":"2021. július. 03. 08:20","title":"Aki Horvátországba megy, több órás sorbanállásra számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ee42f-40fa-48b4-ad1d-b7809c55d3a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szivárgó tenger alatti gázcső gyulladt ki a Mexikói-öbölben. A tűzről készült felvételek pokoli hangulatot árasztanak.","shortLead":"Szivárgó tenger alatti gázcső gyulladt ki a Mexikói-öbölben. A tűzről készült felvételek pokoli hangulatot árasztanak.","id":"20210703_gazrobbanas_szivargas_mexikoiobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ee42f-40fa-48b4-ad1d-b7809c55d3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfb603c-2d7a-4884-a881-477e6bced559","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_gazrobbanas_szivargas_mexikoiobol","timestamp":"2021. július. 03. 11:35","title":"A pokol kapuja nyílt meg, vagy Godzilla ébredezik a Mexikói-öbölben? Ilyen egy víz alatti gázrobbanás videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a98ad4-dc92-4e00-b79b-6ffe2175ffef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Wally Funk egyszer már majdnem kijutott az űrbe, de most úgy néz ki, évtizedekkel később véghez viszi a tervét.","shortLead":"Wally Funk egyszer már majdnem kijutott az űrbe, de most úgy néz ki, évtizedekkel később véghez viszi a tervét.","id":"20210701_wally_funk_jeff_bezos_urutazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a98ad4-dc92-4e00-b79b-6ffe2175ffef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51c6967-9df1-4de9-8bd5-0b97440220f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_wally_funk_jeff_bezos_urutazas","timestamp":"2021. július. 01. 21:01","title":"Egy 82 éves nőt visz magával a világűrbe Jeff Bezos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b92be4-6d19-4b9c-a4a5-32c6b318340c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly elmaradt a Mobile World Congress (MWC) szakkiállítás, idén már minden menetrend szerint ment: a vásár most zajlik Barcalonában. Az is szokás szerint történt, hogy az MWC-n tartott Global Mobile Awards díjkiosztón megnevezték a legjobb termékeket: az okostelefonok kategóriájában a Samsung kapott elismerést.

","shortLead":"Tavaly elmaradt a Mobile World Congress (MWC) szakkiállítás, idén már minden menetrend szerint ment: a vásár most...","id":"20210702_mwc_2021_legjobb_okostelefon_samsung_galaxy_s21_ultra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2b92be4-6d19-4b9c-a4a5-32c6b318340c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9721c11f-3de9-4abc-adbd-192f708074b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_mwc_2021_legjobb_okostelefon_samsung_galaxy_s21_ultra","timestamp":"2021. július. 02. 09:03","title":"Kihirdették, melyik most a legjobb okostelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12916ce4-4732-469a-a850-169d622d2c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abderrahmane Fadil szerint élete legnagyobb hibája volt, hogy elutasította a koronavírus elleni oltást, amikor néhány hónapja felhívták, hogy a kora miatt jogosult rá. A 60 éves férfi később megfertőződött, levegőért kapkodott, a családjától is elbúcsúzott.\r

","shortLead":"Abderrahmane Fadil szerint élete legnagyobb hibája volt, hogy elutasította a koronavírus elleni oltást, amikor néhány...","id":"20210701_oltasellenesseg_vakcina_koronavirus_oltasellenesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12916ce4-4732-469a-a850-169d622d2c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf2fcb-d220-4708-8a59-23e37ef54957","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_oltasellenesseg_vakcina_koronavirus_oltasellenesek","timestamp":"2021. július. 01. 20:03","title":"Egy oltásellenes férfi majdnem belehalt a koronavírusba, most mindenkit arra biztat, kérje a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b600ab4-434a-443d-a424-46e5f004ba6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Teniszütő-formájú, a szív felszínére beültetett, felszívódni képes pacemakert fejlesztettek ki amerikai tudósok. A vezeték nélküli pacemakert, amely egy idő után felszívódik a páciens szervezetében, olyan betegek számára készítették, akiknek szívritmusát csak rövid ideig kell szabályozni.","shortLead":"Teniszütő-formájú, a szív felszínére beültetett, felszívódni képes pacemakert fejlesztettek ki amerikai tudósok...","id":"20210702_felszivodo_pacemaker_ideiglenes_szivritmus_szabalyozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b600ab4-434a-443d-a424-46e5f004ba6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbf787e-607d-4ac3-82fd-850a54abe883","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_felszivodo_pacemaker_ideiglenes_szivritmus_szabalyozas","timestamp":"2021. július. 02. 11:03","title":"Kitalálták a pacemakert, ami 60 nap múlva egyszerűen eltűnik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a526e693-03a8-4c9c-9847-66a6b7724d3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Videóösszeállítással köszöntötte a színház a hűséges színésznőjét, Szatmári Lizát.



","shortLead":"Videóösszeállítással köszöntötte a színház a hűséges színésznőjét, Szatmári Lizát.



","id":"20210701_Hihetetlen_rekord_70_eve_a_Vigszinhaz_tagja_Szatmari_Liza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a526e693-03a8-4c9c-9847-66a6b7724d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506044f0-d55e-4c7e-8e74-1d487ff0dc1f","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Hihetetlen_rekord_70_eve_a_Vigszinhaz_tagja_Szatmari_Liza","timestamp":"2021. július. 01. 14:55","title":"Hihetetlen rekord: egy színész, aki 70 éve a Vígszínház tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kisalföldön és Budapest térségében erős szélre is számítani kell.","shortLead":"A Kisalföldön és Budapest térségében erős szélre is számítani kell.","id":"20210702_Zivatarra_es_felhoszakadasra_is_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4981bd40-a44b-4b06-9e38-895f236a0055","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Zivatarra_es_felhoszakadasra_is_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2021. július. 02. 05:43","title":"Zivatarra és felhőszakadásra is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]