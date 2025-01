Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Arról, hogy Ukrajnán keresztül nem érkezik már orosz gáz Európába, a The New York Times mellett a The Independent, a The Daily Telegraph és a The Times is beszámolt. Magyarország számára elszállt 1 milliárd eurónyi uniós támogatás, írja a Die Welt. Az ukrajnai béke Putyin végét jelentené, jelenti ki a Süddeutsche szerzője. A Nyugatnak hibrid ellentámadással kellene reagálnia az orosz hibrid hadviselésre, írja Max Boot a The Washington Postban. A közelgő Trump-elnökség elébe tekint a Financial Times.","shortLead":"Arról, hogy Ukrajnán keresztül nem érkezik már orosz gáz Európába, a The New York Times mellett a The Independent...","id":"20250102_nemzetkozi-lapszemle-ukrajna-oroszorszag-gaz-eu-penz-putyin-trump-hollandia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"ffca4e9d-a140-4b8c-a7e4-b61b1ffe83bc","keywords":null,"link":"/360/20250102_nemzetkozi-lapszemle-ukrajna-oroszorszag-gaz-eu-penz-putyin-trump-hollandia","timestamp":"2025. január. 02. 10:30","title":"Képtelen állapot ért véget – az Ukrajnán keresztül zajló orosz gázszállítás leállítását tárgyalja a világsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cba8c67-6162-4329-9fea-f52524902787","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mármint az EU soros elnöki székéből. A Tegyük ismét naggyá Európát! szlogen a lap véleménycikke szerint tudatos provokációval ér fel, hiszen egyetlen más uniós vezető sem okozott annyi kárt az utóbbi időben a közösségnek, mint a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Mármint az EU soros elnöki székéből. A Tegyük ismét naggyá Európát! szlogen a lap véleménycikke szerint tudatos...","id":"20250102_Die-Zeit-kommentar-Orban-vegre-elhuzott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cba8c67-6162-4329-9fea-f52524902787.jpg","index":0,"item":"c72600ce-0e9b-4fee-8c12-eafd6777b925","keywords":null,"link":"/360/20250102_Die-Zeit-kommentar-Orban-vegre-elhuzott","timestamp":"2025. január. 02. 07:55","title":"Die Zeit-kommentár: Orbán végre elhúzott!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c79b33e-b08e-48a5-a903-ec7c2f83369d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nép Pártján politikusának tetszik az előrehozott választás ötlete.","shortLead":"A Nép Pártján politikusának tetszik az előrehozott választás ötlete.","id":"20250101_Jakab-Peter-uzent-Magyar-Peternek-elorehozott-valasztas-osszefogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c79b33e-b08e-48a5-a903-ec7c2f83369d.jpg","index":0,"item":"3c547197-489a-4db4-8a9c-7642d42a74c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Jakab-Peter-uzent-Magyar-Peternek-elorehozott-valasztas-osszefogas","timestamp":"2025. január. 01. 16:15","title":"„Nem kell szeretni egymást, de össze kell dolgozni” – Jakab Péter üzent Magyar Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd397fc-bfd3-4bb3-988c-ed8a99a766af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ez már valóban a bőség zavara: 2024-ben annyi játék jelent meg a Steam játékplatformon, amit már lehetetlen követni. A rekordszám jól hangzik, viszont felveti a kérdést: nem lenne jobb a kissé kevesebb?","shortLead":"Ez már valóban a bőség zavara: 2024-ben annyi játék jelent meg a Steam játékplatformon, amit már lehetetlen követni...","id":"20250102_steam-uj-jatekok-rekordev-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efd397fc-bfd3-4bb3-988c-ed8a99a766af.jpg","index":0,"item":"66dd155e-775a-4e73-8982-95edeb991f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_steam-uj-jatekok-rekordev-statisztika","timestamp":"2025. január. 02. 23:35","title":"Minden egyes nap 52 új játék: sosem volt még ennyire jó év PC-játékosoknak a Steamen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3050c727-0f5e-47c3-aa28-a75583d1b23b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ausztriában síeltek a családdal, de egy gyermekambulanciáról posztolt az óév utolsó napján.","shortLead":"Ausztriában síeltek a családdal, de egy gyermekambulanciáról posztolt az óév utolsó napján.","id":"20250102_Korhazbol-jelentkezett-be-szilveszterkor-Lovas-Rozi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3050c727-0f5e-47c3-aa28-a75583d1b23b.jpg","index":0,"item":"cc9a5c4e-5945-41a1-a21a-869276a099f3","keywords":null,"link":"/elet/20250102_Korhazbol-jelentkezett-be-szilveszterkor-Lovas-Rozi","timestamp":"2025. január. 02. 08:11","title":"Kórházból jelentkezett be szilveszterkor Lovas Rozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héttől kampányüzemmódra kapcsol a Tisza Párt.","shortLead":"Jövő héttől kampányüzemmódra kapcsol a Tisza Párt.","id":"20250102_Magyar-Peter-valasztas-Tisza-Fidesz-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"02129a73-d00c-4beb-b181-4bb5d6b1877e","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Magyar-Peter-valasztas-Tisza-Fidesz-Orban","timestamp":"2025. január. 02. 16:28","title":"Magyar Péter szerint már április végén előrehozott parlamenti választásokat tarthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bad638e-39d8-4f41-b134-1a3c4bd2b4bd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a második generációs Volkswagen T-Roc hivatalos bemutatójára.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a második generációs Volkswagen T-Roc hivatalos bemutatójára.","id":"20250102_teljesen-megujul-az-egyik-legfontosabb-vw-t-roc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bad638e-39d8-4f41-b134-1a3c4bd2b4bd.jpg","index":0,"item":"40c150a2-1333-446f-b328-1b87e1e09dd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_teljesen-megujul-az-egyik-legfontosabb-vw-t-roc","timestamp":"2025. január. 02. 09:21","title":"Teljesen megújul az egyik legfontosabb VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606c08b0-2338-42ff-82e6-199ef7e219cf","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Háromszoros világbajnok ellenfele rekordját döntheti meg a 17 éves Luke Littler a darts-vb péntek esti döntőjében. 12 hónap alatt 12-szer mérkőztek meg Michael van Gerwennel, és mindketten hatszor győztek, így a döntő előtt a legfőbb kérdés az, kinek hoz szerencsét a 13-as szám.","shortLead":"Háromszoros világbajnok ellenfele rekordját döntheti meg a 17 éves Luke Littler a darts-vb péntek esti döntőjében. 12...","id":"20250103_luke-littler-michael-van-gerwen-darts-vilagbajnoksag-donto-rekord-sporttortenelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606c08b0-2338-42ff-82e6-199ef7e219cf.jpg","index":0,"item":"ff49283a-f287-4548-af5d-fd877f47e225","keywords":null,"link":"/sport/20250103_luke-littler-michael-van-gerwen-darts-vilagbajnoksag-donto-rekord-sporttortenelem-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 14:36","title":"Szó szerint pelenkában kezdte, ma sporttörténelmet írhat a dartsos csodagyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]