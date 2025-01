Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e58f916e-f418-4d43-8c5b-b70660fa9b72","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy figyelmetlen autós belecsapódott a belső sávban álló autóba. ","shortLead":"Egy figyelmetlen autós belecsapódott a belső sávban álló autóba. ","id":"20250120_Ijeszto-baleset-autopalya-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e58f916e-f418-4d43-8c5b-b70660fa9b72.jpg","index":0,"item":"85007381-8e13-4874-a5da-31d2759293af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Ijeszto-baleset-autopalya-video","timestamp":"2025. január. 20. 13:31","title":"Nem szállt ki a balesetnél összetört autójából egy sofőr, hatalmas hiba volt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d9fce0-501d-4413-8e7a-9b72d3355f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolidaritási hozzájárulás ügyében a fővárosnak kedvező ítélet született.","shortLead":"A szolidaritási hozzájárulás ügyében a fővárosnak kedvező ítélet született.","id":"20250121_Karacsony-Jogellenesen-van-a-kormanynal-Budapest-penze-gyozott-a-fovaros-a-birosagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50d9fce0-501d-4413-8e7a-9b72d3355f16.jpg","index":0,"item":"c00339c0-a325-489a-b4d5-825c6a9e5b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Karacsony-Jogellenesen-van-a-kormanynal-Budapest-penze-gyozott-a-fovaros-a-birosagon","timestamp":"2025. január. 21. 11:41","title":"Győzött a főváros a bíróságon, Karácsony szerint „jogellenesen van a kormánynál Budapest pénze”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A medúzák egy bizonyos típusa képes arra, hogy ha megsérül, akkor összeolvad egy egészséges társával. Az eredmény alapján az állatoknak még az idegrendszerük is képes összekapcsolódni.","shortLead":"A medúzák egy bizonyos típusa képes arra, hogy ha megsérül, akkor összeolvad egy egészséges társával. Az eredmény...","id":"20250120_meduza-serules-egyesules-szervatultetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb.jpg","index":0,"item":"6ec4e49c-3269-4818-9430-aa00ef17d75c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_meduza-serules-egyesules-szervatultetes","timestamp":"2025. január. 20. 19:03","title":"Megdöbbentő dolgot figyeltek meg a medúzáknál, hatékonyabb lehet tőle a szervátültetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba59845-0f42-44b4-84ac-92ae418cd481","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A műsorvezető azt mondta, nem beszélt Rogán Antallal a Varga Judit-interjú előtt. Hajdú a Fidesszel szimpatizál, de vannak témák, amikben nem ért egyet a párttal. ","shortLead":"A műsorvezető azt mondta, nem beszélt Rogán Antallal a Varga Judit-interjú előtt. Hajdú a Fidesszel szimpatizál, de...","id":"20250121_Hajdu-Peter-Friderikusz-Varga-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dba59845-0f42-44b4-84ac-92ae418cd481.jpg","index":0,"item":"00b641b7-3564-4822-825b-bab6dd0001c9","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Hajdu-Peter-Friderikusz-Varga-interju-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 20:00","title":"Hajdú Péter: Friderikusszal elsodort minket egymástól a politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9781b2-1554-4c85-bc7d-665031ba1465","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 24 éves Lenny Joseph támadóként is bevethető.","shortLead":"A 24 éves Lenny Joseph támadóként is bevethető.","id":"20250120_labdarugas-ferencvaros-atigazolas-lenny-joseph","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e9781b2-1554-4c85-bc7d-665031ba1465.jpg","index":0,"item":"acb47f14-6e00-4cfd-b626-368866f73bd8","keywords":null,"link":"/sport/20250120_labdarugas-ferencvaros-atigazolas-lenny-joseph","timestamp":"2025. január. 20. 17:56","title":"A francia másodosztályból igazolt szélsőt a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan már csak a legújabb, 24H2-es verziójú Windows 11-et támogatja a Microsoft, és nincs is kibúvó: a korábbiakat egyszerűen kényszerfrissíti a cég.","shortLead":"Hamarosan már csak a legújabb, 24H2-es verziójú Windows 11-et támogatja a Microsoft, és nincs is kibúvó: a korábbiakat...","id":"20250120_microsoft-windows-11-24h2-kenyszerfrissites-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"da9ca262-780b-40ce-8b36-d188e9e645cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_microsoft-windows-11-24h2-kenyszerfrissites-telepitese","timestamp":"2025. január. 20. 15:03","title":"Nincs menekvés: minden gépre telepíti az új Windows 11-et a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585043a8-59a5-45f8-ba37-23bde70916a9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Így nem szövetségi, hanem tartományi szinten folytatódik a nyomozás az öt halálos áldozattal járó merénylet elkövetője ellen.","shortLead":"Így nem szövetségi, hanem tartományi szinten folytatódik a nyomozás az öt halálos áldozattal járó merénylet elkövetője...","id":"20250120_nemetorszag-magdeburg-karacsonyi-vasar-merenylet-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/585043a8-59a5-45f8-ba37-23bde70916a9.jpg","index":0,"item":"ab2da62e-238b-4a0b-8c14-39fc6b97723b","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_nemetorszag-magdeburg-karacsonyi-vasar-merenylet-gazolas","timestamp":"2025. január. 20. 12:28","title":"Nem volt terrorcselekmény a magdeburgi tömeges gázolás a német ügyészség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6420dd75-ea5d-41c6-89ca-8f520e9170f1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"„Semmi nem állhat az utunkba” – mondta beiktatásán Donald Trump, aki az első napon aláírt rendeleteivel ízelítőt adott arról, hogyan képzeli el a kiterjesztett végrehajtói hatalmat. Az amerikaiak pedig azzal szembesültek, hogy elnököt választottak, de királyt kaptak – legalábbis ambícióját tekintve. Az első rendelkezések Amerikának szóltak, a világ többi része várhat a sorára.","shortLead":"„Semmi nem állhat az utunkba” – mondta beiktatásán Donald Trump, aki az első napon aláírt rendeleteivel ízelítőt adott...","id":"20250121_hvg-ii-donald-trump-elso-rendeletei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6420dd75-ea5d-41c6-89ca-8f520e9170f1.jpg","index":0,"item":"aa3f6555-d07d-4406-a9f4-7be2445b7641","keywords":null,"link":"/360/20250121_hvg-ii-donald-trump-elso-rendeletei","timestamp":"2025. január. 21. 17:27","title":"II. Donald így akarja: berúgta az ajtót első intézkedéseivel Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]