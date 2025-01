Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7fdc0cbf-62f4-4544-8c93-7516a4d75f39","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Száz évvel ezelőtt, 1925. január 29-én született Budapesten az utolsó magyar vándorbábos, az igazságosztó ököljog, a magyar huszárvirtus népi örökségét hordozó Vitéz Lászlót a galiciáner zsidó nagyapjától megöröklő Kemény Henrik. Minden rezsimben megkeserítették az életét, és minden rezsimben imádta a közönség. Orbán Viktor egyik legszorosabb szövetségese elmesélheti neki, milyen az, amikor az utca elszámoltatást követel. Készül-e itthon is útmutató az összehangolt védekezésre, ha már permanens háborús vészhelyzetre hivatkozva kerüli meg a demokratikus döntéshozatalt a kormány? Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"A múlt heti bombariadók idején a kisdiákok az ukrajnai hírözön miatt nagyon is átélték, hogy veszélyben vannak. Orbán...","id":"20250130_hvg-Gergely-Marton-Dubaj-nem-jar-egyedul-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/016a4e3b-7fed-4d80-a09f-803003d051dd.jpg","index":0,"item":"c2a0bcf4-7a29-4628-9739-e92f7ce81754","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-Gergely-Marton-Dubaj-nem-jar-egyedul-Fulszoveg","timestamp":"2025. január. 30. 08:00","title":"Gergely Márton: Dubaj nem jár egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA elemzése alapján nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy elkerüli a Földet a 2024 YR4 nevű aszteroida. Igaz, a becsapódás valószínűsége meglehetősen kicsi.","shortLead":"A NASA elemzése alapján nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy elkerüli a Földet a 2024 YR4 nevű aszteroida. Igaz...","id":"20250129_foldkozeli-aszteroida-2024-yr4-becsapodas-nasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26.jpg","index":0,"item":"0b17c42d-c037-4917-8d82-90c825e26bb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_foldkozeli-aszteroida-2024-yr4-becsapodas-nasa","timestamp":"2025. január. 29. 14:03","title":"Találtak egy 55 méteres aszteroidát, 2032-ben eltalálhatja a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069db1dd-b7b3-4d65-a64c-315b790332f6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befektetés része a Donald Trump által bejelentett, 500milliárd dollárra taksált Stargate-projektnek.","shortLead":"A befektetés része a Donald Trump által bejelentett, 500milliárd dollárra taksált Stargate-projektnek.","id":"20250130_25-milliard-dollart-fektetne-a-ChatGPT-t-fejleszto-cegbe-a-japan-Softbank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/069db1dd-b7b3-4d65-a64c-315b790332f6.jpg","index":0,"item":"bcc46530-9668-4487-99d1-df9c026ac45a","keywords":null,"link":"/kkv/20250130_25-milliard-dollart-fektetne-a-ChatGPT-t-fejleszto-cegbe-a-japan-Softbank","timestamp":"2025. január. 30. 08:50","title":"25 milliárd dollárt fektetne a ChatGPT-t fejlesztő cégbe a Softbank az olcsó kínai MI tarolása ellenére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674bb48c-7639-461f-bc4f-7933fc0c8204","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közel 700 Nm-es csúcsnyomatékú új dízel BMW X3 átlagfogyasztása nem éri el a 7 litert.","shortLead":"A közel 700 Nm-es csúcsnyomatékú új dízel BMW X3 átlagfogyasztása nem éri el a 7 litert.","id":"20250131_dehogy-halott-a-dizel-6-hengeres-uj-gazolajos-motor-bmw-x3-40d-xdrive","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/674bb48c-7639-461f-bc4f-7933fc0c8204.jpg","index":0,"item":"25a0bc62-94ad-49e8-a1dd-8fafc8a5fbd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_dehogy-halott-a-dizel-6-hengeres-uj-gazolajos-motor-bmw-x3-40d-xdrive","timestamp":"2025. január. 31. 06:41","title":"Dehogy halott a dízel: 6 hengeres új gázolajos motor a BMW X3-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fab0cf-8094-4bd0-bbde-eb2dda3df0cd","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bár a Kreml most is azt üzeni, csak akkor lesz vége az ukrajnai háborúnak, ha Kijev Oroszország minden követelését teljesíti, az ország erőforrásai kimerülőben vannak. 