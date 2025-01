Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6fa9708b-a9e6-4491-96e5-23490652b754","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az XB-1 repülőgépet a Mojave-sivatag felett tesztelte a fejlesztő Boom Supersonic, az út során pedig a hangsebesség 1,1-szeresét is sikerült elérni.","shortLead":"Az XB-1 repülőgépet a Mojave-sivatag felett tesztelte a fejlesztő Boom Supersonic, az út során pedig a hangsebesség...","id":"20250129_boom-supersonic-xb1-repules-hangsebesseg-concorde-utodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa9708b-a9e6-4491-96e5-23490652b754.jpg","index":0,"item":"61632081-7ee6-4dc0-9d53-1250319670a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_boom-supersonic-xb1-repules-hangsebesseg-concorde-utodja","timestamp":"2025. január. 29. 11:03","title":"Sikerült a történelmi teszt: átlépte a hangsebességet a Concorde utódja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7b0e22-83f9-4d41-9045-d8412463e5a3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Csaknem 1,2 millió belépő személyre, 552 ezer levélre és csomagra, tűzriasztásokra és rosszullétekre is figyelnie kell az Országgyűlési Őrségnek. Az őrök egy év alatt csaknem kétezer veszélyes eszközt vettek el a Parlamentbe érkezőktől, és ugyanennyi jogellenes cselekmény miatt is intézkedniük kellett a Kossuth téren. ","shortLead":"Csaknem 1,2 millió belépő személyre, 552 ezer levélre és csomagra, tűzriasztásokra és rosszullétekre is figyelnie kell...","id":"20250130_parlament-orseg-orszaggyules-kossuth-ter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7b0e22-83f9-4d41-9045-d8412463e5a3.jpg","index":0,"item":"0e6bf37d-f2f4-44dd-bdb0-30c59b822478","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_parlament-orseg-orszaggyules-kossuth-ter-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 05:16","title":"Kétezer veszélyes eszközt próbáltak bevinni egy év alatt a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadás okát a nyomozás sem tudta megállapítani.","shortLead":"A támadás okát a nyomozás sem tudta megállapítani.","id":"20250129_italozas-tamadas-keseles-pesterzsebet-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"ee5256e6-796f-4f98-ad48-19004281d2b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_italozas-tamadas-keseles-pesterzsebet-vademeles","timestamp":"2025. január. 29. 09:46","title":"Italozás közben hátba szúrta a sógornőjét, akinek ez elsőre fel sem tűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328530c-159b-410d-bd89-321b394dbd66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Január negyedik hetében több helyen is trafiztak a rendőrök.","shortLead":"Január negyedik hetében több helyen is trafiztak a rendőrök.","id":"20250129_31-gyorshajtot-fogtak-a-multheten-a-XVIII-keruletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e328530c-159b-410d-bd89-321b394dbd66.jpg","index":0,"item":"f8ccf7a1-69f4-43f3-a7b7-a94e9a22de74","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_31-gyorshajtot-fogtak-a-multheten-a-XVIII-keruletben","timestamp":"2025. január. 29. 10:49","title":"31 gyorshajtót fogtak a múlt héten a XVIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e50e810-2ace-45fb-b041-fca29b294665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köszönik szépen, szerintük a legjobb klub az EU – annak pedig Németország szívesebben tagja, mint egy olyan klubnak, amiben Orbán Viktor is jól érzi magát.","shortLead":"Köszönik szépen, szerintük a legjobb klub az EU – annak pedig Németország szívesebben tagja, mint egy olyan klubnak...","id":"20250130_orban-viktor-nemetorszag-europai-unio-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e50e810-2ace-45fb-b041-fca29b294665.jpg","index":0,"item":"41a66bc2-f402-4a87-9c40-61368b824be3","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_orban-viktor-nemetorszag-europai-unio-migracio","timestamp":"2025. január. 30. 13:31","title":"Nem kér Orbán üdvözletéből, klubjából pedig még kevésbé a német külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ukránok szerint Ficót és az ország parlamentjének egy részét „megmérgezte az orosz propaganda”, és most már „a szomszédos baráti demokráciák vezetőit tekintik ellenségnek”.","shortLead":"Az ukránok szerint Ficót és az ország parlamentjének egy részét „megmérgezte az orosz propaganda”, és most már „a...","id":"20250129_volodimir-zelenszkij-robert-fico-orosz-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"86228826-161a-4ac6-90d1-406756ef6913","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_volodimir-zelenszkij-robert-fico-orosz-gaz","timestamp":"2025. január. 29. 17:28","title":"Zelenszkij szerint Fico a szlovák szuverenitással fizet az orosz gázért és amúgy is, „ne külföldre nézzen, hanem a tükörbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e623690b-05d8-4d7d-927c-b36ef46d105b","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Egyre súlyosabb anyagi és irányítási gondokkal küzdenek a Demeter Szilárd által irányított közgyűjtemények. Közben az egész kulturális ágazatot megszorítások sújtják.","shortLead":"Egyre súlyosabb anyagi és irányítási gondokkal küzdenek a Demeter Szilárd által irányított közgyűjtemények. Közben...","id":"20250129_Lejartak-a-szoftverek-kifogyott-a-nyomtatopir-a-nemzeti-konyvtarban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e623690b-05d8-4d7d-927c-b36ef46d105b.jpg","index":0,"item":"785e6ae9-e366-4aa7-9882-5bd2671a9fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Lejartak-a-szoftverek-kifogyott-a-nyomtatopir-a-nemzeti-konyvtarban-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 11:58","title":"Lejártak a szoftverek, kifogyott a nyomtatópapír a nemzeti könyvtárban, és még csak most jönnek a megszorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf389878-0e41-463e-9e27-47894fdb716f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négytagú csapat legkorábban tavasszal indulhat az űrállomásra.","shortLead":"A négytagú csapat legkorábban tavasszal indulhat az űrállomásra.","id":"20250130_Kapu-Tibor-magyar-zaszlo-Farkas-Bertalan-Nemzetkozi-Urallomas-HUNOR-magyar-urprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf389878-0e41-463e-9e27-47894fdb716f.jpg","index":0,"item":"4ce8079d-9a5f-4596-9892-962de7692e66","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Kapu-Tibor-magyar-zaszlo-Farkas-Bertalan-Nemzetkozi-Urallomas-HUNOR-magyar-urprogram","timestamp":"2025. január. 30. 19:31","title":"A magyar űrhajós, Kapu Tibor egy zászlót és Farkas Bertalan jótanácsait is viszi a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]