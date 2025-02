Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"92a9eca9-fefc-4195-9485-878271229adb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy számolnak, több mint 18 ezer embert érintene a módosítás.","shortLead":"Úgy számolnak, több mint 18 ezer embert érintene a módosítás.","id":"20250205_Megemelne-a-kormany-a-politikai-meghurcoltaknak-jaro-tamogatas-osszeget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a9eca9-fefc-4195-9485-878271229adb.jpg","index":0,"item":"26c89e1a-00cb-4c36-b3c8-e5ef94097eec","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Megemelne-a-kormany-a-politikai-meghurcoltaknak-jaro-tamogatas-osszeget","timestamp":"2025. február. 05. 10:14","title":"Megemelné a kormány a politikai meghurcoltaknak járó támogatás összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da234299-ec67-4b7f-81a5-79d0b59208bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy gondolják, harminc éve nincs érdemi reform az egészségügyben.","shortLead":"Úgy gondolják, harminc éve nincs érdemi reform az egészségügyben.","id":"20250205_Tuntetest-szervez-a-Magyar-Orvosi-Kamara-Almos-Peter-MOK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da234299-ec67-4b7f-81a5-79d0b59208bb.jpg","index":0,"item":"2bda1974-71de-4809-9f3b-100ea1971438","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Tuntetest-szervez-a-Magyar-Orvosi-Kamara-Almos-Peter-MOK","timestamp":"2025. február. 05. 11:50","title":"Tüntetést szervez a Magyar Orvosi Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce0e38-e68e-43cd-91cb-79ded95a72f6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Gideon Szaár külügyminiszter szerint Izraelt megszállottan démonizálja a tanács és több határozatban ítélték el, mint Iránt, Kubát, Észak-Koreát és Venezuelát együttvéve.","shortLead":"Gideon Szaár külügyminiszter szerint Izraelt megszállottan démonizálja a tanács és több határozatban ítélték el, mint...","id":"20250205_izrael-kilepes-emberi-jogi-tanacs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fce0e38-e68e-43cd-91cb-79ded95a72f6.jpg","index":0,"item":"84ac702a-9cde-4d56-823c-2c326d701ca9","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_izrael-kilepes-emberi-jogi-tanacs-ebx","timestamp":"2025. február. 05. 20:46","title":"Izrael is bejelentette kilépését az Emberi Jogi Tanácsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14f1a6b-6bd1-43ee-93f4-fc6d24d9999a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A németországi Fraunhofer Intézet kutatói egy olyan, a mesterséges intelligencia által vezérelt rendszert dolgoztak ki, amiben emberek helyett robotok szerelik szét a veszélyes elektronikai hulladékokat. Mindezt nagy pontossággal.","shortLead":"A németországi Fraunhofer Intézet kutatói egy olyan, a mesterséges intelligencia által vezérelt rendszert dolgoztak ki...","id":"20250205_elektronikai-hulladek-e-hulladek-feldolgozasa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d14f1a6b-6bd1-43ee-93f4-fc6d24d9999a.jpg","index":0,"item":"ffce4e2a-68c4-4e3a-8f6b-b640a2319363","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_elektronikai-hulladek-e-hulladek-feldolgozasa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 05. 10:03","title":"Emberbarát lehet az e-hulladék újrahasznosítása, német mérnökök mutatták meg a módját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Két éve csökken a magyar ipari kibocsátás, ilyesmire 2001 óta egyszer sem volt példa. A ludas elsősorban az autó- és az akkugyártás. A gazdasági minisztérium vádaskodva mutogat Németországra, pedig a kormány felelőssége, hogy az erőltetett akkuiparosítással nemhogy csökkentette volna, de növelte a nyugati függést. Idén újabb termelőkapacitások létesülnek, pedig a meglévőek is kihasználatlanok.","shortLead":"Két éve csökken a magyar ipari kibocsátás, ilyesmire 2001 óta egyszer sem volt példa. A ludas elsősorban az autó- és...","id":"20250206_Orban-Viktor-gazdasagi-semlegesseg-ngm-ipari-termeles-nemet-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"74427d12-96c6-46cc-82fa-2a75b655a3f1","keywords":null,"link":"/360/20250206_Orban-Viktor-gazdasagi-semlegesseg-ngm-ipari-termeles-nemet-gazdasag","timestamp":"2025. február. 06. 15:55","title":"Kártyavárként omlott össze az Orbán Viktor által meghirdetett „gazdasági semlegesség”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef70ab1f-a48b-44a9-8a89-c313e0814c3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még a Fidesz szavazóinak 37 százaléka is Magyarországot és Orbán Viktort látja Bindzsisztánban és fiktív vezetőjében – derül ki a Publicus Intézet felméréséből.","shortLead":"Még a Fidesz szavazóinak 37 százaléka is Magyarországot és Orbán Viktort látja Bindzsisztánban és fiktív vezetőjében –...","id":"20250205_majka-csurran-cseppen-bindzsisztan-publicus-intezet-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef70ab1f-a48b-44a9-8a89-c313e0814c3b.jpg","index":0,"item":"786997a8-87e0-4eaa-8b6e-a8bf5e634e2b","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_majka-csurran-cseppen-bindzsisztan-publicus-intezet-felmeres","timestamp":"2025. február. 05. 09:32","title":"Majkának nem kellett megerősítenie, hogy Orbánról szól a Csurran, cseppen, az emberek nagy része így is tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad388f29-aee1-4588-bfaf-9de53cbe00d8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök emellett az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatalának nyújtott támogatások megszüntetéséről is döntött.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök emellett az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatalának nyújtott támogatások...","id":"20250205_donald-trump-usa-ensz-unesco-emberi-jogi-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad388f29-aee1-4588-bfaf-9de53cbe00d8.jpg","index":0,"item":"065c23ea-dd95-4af9-918c-713e83197b1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_donald-trump-usa-ensz-unesco-emberi-jogi-tanacs","timestamp":"2025. február. 05. 06:12","title":"Trump az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából is kiléptette az USA-t, és az UNESCO-tagságot is felülvizsgáltatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae05ee0c-0407-4575-ba06-1a1b6a141c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jégtelenítésre váró gép farkát találta el egy érkező járat.","shortLead":"Egy jégtelenítésre váró gép farkát találta el egy érkező járat.","id":"20250206_utkozes-repulo-repuloter-seattle-japan-airlines-delta-air-lines","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae05ee0c-0407-4575-ba06-1a1b6a141c05.jpg","index":0,"item":"8161c993-26e1-4f6b-9f72-6f194a3ffeb9","keywords":null,"link":"/elet/20250206_utkozes-repulo-repuloter-seattle-japan-airlines-delta-air-lines","timestamp":"2025. február. 06. 11:42","title":"Ütközött két repülőgép a seattle-i reptér aszfaltján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]